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Khaled Mahmoud

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A Argélia recorre ao autor do feito histórico após a saída de Petkovic

B. Hemdani
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Do ouro do Mediterrâneo ao comando da Argélia

A Federação Argelina de Futebol anunciou neste sábado a nomeação de Brahim Hemdani como novo treinador da seleção principal, substituindo o suíço Vladimir Petkovic, que deixou o cargo após a eliminação da Argélia na fase dos 32 avos de final da última Copa do Mundo, diante da Suíça, pelo placar de 2 a 0.

A nomeação de Hemdani vem depois dos êxitos que ele obteve recentemente com a seleção sub-21, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo realizados na Itália, uma conquista ausente das prateleiras do futebol argelino há 51 anos. A campanha sem derrotas nesse torneio contribuiu para valorizar Hemdani, que contará na comissão técnica com dois ex-internacionais, Antar Yahia e Moussa Saïb.

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O ex-meio-campista das equipes de Caen, Strasbourg, Marseille e Glasgow Rangers, de 48 anos, possui um histórico repleto de conquistas como jogador que supera sua experiência como treinador, segundo o que apresentou o jornal francês "L'Équipe"; ele começou sua trajetória como treinador em divisões inferiores, com clubes franceses como o Courbevoie e depois o Marignane, longe dos holofotes que o aguardam hoje. No entanto, suas experiências anteriores com as categorias de base lhe permitiram colocar o pé dentro da casa da seleção nacional, cabendo-lhe agora provar seu valor nos altos níveis, suportando as pressões esportivas e da torcida impostas pelo comando da seleção.

O novo treinador não terá muito tempo para aplicar suas ideias táticas, já que a seleção argelina disputa um confronto contra a visitante Zâmbia no dia 25 de setembro deste mês, antes de enfrentar o Burundi no dia 29 do mesmo mês, pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, prevista para ser realizada no Quênia, na Tanzânia e em Uganda.

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