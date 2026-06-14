A Arábia Saudita segue o exemplo da Espanha e utiliza uma nova tática antes do confronto contra o Uruguai

A seleção saudita adotou a tecnologia de coletes refrigerados durante seus últimos treinos antes do confronto contra o Uruguai na noite de segunda-feira, em Miami, na estreia das duas equipes no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

A conta oficial da seleção saudita na plataforma “X” publicou fotos dos jogadores vestindo coletes especiais com materiais refrigerantes congelados que ajudam a reduzir a temperatura corporal durante os treinos.

A seleção espanhola chamou a atenção ao usar essa tecnologia moderna nos últimos dias, em uma iniciativa que visa ajudar os jogadores a se adaptarem às altas temperaturas.

A Arábia Saudita enfrenta desafios evidentes na Copa do Mundo, já que conta com apenas um jogador profissional no exterior, o zagueiro Saud Abdulhamid, do Nice, da França, e seus preparativos não foram ideais após a nomeação de Donis menos de dois meses antes do início do torneio. mas a Seleção Verde espera que a atmosfera do evento lhe dê um impulso moral após a surpreendente vitória sobre a Argentina, campeã mundial, na estreia do Catar 2022, sabendo-se que a Arábia Saudita não chega às fases eliminatórias desde que chegou às oitavas de final em sua primeira participação, em 1994, nos Estados Unidos.