Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Defensa y Justicia e Vélez Sarsfield se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Argentino, nesta quinta-feira (30), às 20h (de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Terceiro colocado do Campeonato Argentino, o Defensa y Justicia vem de três jogos sem vitórias - uma derrota e dois empates. A última vitória veio em 26 de fevereiro, na quinta rodada, contra o Tucumán.

Já o Vélez, que ocupa a décima posição, vem de uma sequência de três partidas sem derrotas - duas vitórias e um empate. Na última rodada conseguiu uma goleada de 4 a 0 sobre o Banfield, em casa.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Unsaín; Sant'Anna, Colombo, Ramos Mingo, Soto; López, Gutiérrez; Barbona, Bogarín, Solari; Fernández.

Vélez Sarsfield: Burián; Jara, Godín, Brizuela, Ortega; Ordoñez, Florentín; Fernández, Lucas Pratto, Bou; Osorio.

Desfalques

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Vélez Sarsfield

Sem desfalques confirmados.

Quando é?