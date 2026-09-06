Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Cruzeiro x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Artur Jorge comanda o Cruzeiro para este confronto sem informações confirmadas de desfalques por lesão ou suspensão. Nenhum provável time titular foi divulgado pelo clube até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas no Athletico Paranaense. Assim como o adversário, o clube paranaense não divulgou uma escalação provável. Acompanhe as atualizações de últimas notícias antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Cruzeiro soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Atlético-MG na Copa do Brasil, em 2 de setembro. Antes disso, o time havia perdido por 3 a 1 para o Vasco no Brasileirão. O único triunfo neste período foi um 2 a 1 sobre o Flamengo, em 22 de agosto, também pelo campeonato nacional. No total, o Cruzeiro marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Athletico Paranaense tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Fluminense no Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o time venceu o Botafogo por 3 a 2 fora de casa, em 24 de agosto. A única derrota neste recorte foi uma goleada sofrida por 4 a 0 diante do Vitória na Copa do Brasil. O Athletico marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Athletico Paranaense por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Athletico também havia vencido o Cruzeiro por 3 a 0, em outubro de 2024, e o Cruzeiro havia levado a melhor por 2 a 0 em junho do mesmo ano. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Athletico soma duas vitórias, o Cruzeiro tem uma, e dois confrontos terminaram empatados.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Cruzeiro está em sexto lugar na tabela.

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