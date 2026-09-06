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Cruzeiro x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Cruzeiro x Athletico Paranaense
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Brasileirão - Rodada 26

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cruzeiro x Athletico Paranaense

Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR

Técnico

  • A. Jorge

Artur Jorge comanda o Cruzeiro para este confronto sem informações confirmadas de desfalques por lesão ou suspensão. Nenhum provável time titular foi divulgado pelo clube até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas no Athletico Paranaense. Assim como o adversário, o clube paranaense não divulgou uma escalação provável. Acompanhe as atualizações de últimas notícias antes do apito inicial.

Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

FLA
D2-1
FLA
V2-1
CAM
E1-1
VAS
D3-1
CAM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
APR

APR - Sequência

VIT
D4-0
SAN
V0-2
BGT
E1-1
BOT
V2-3
FLU
E3-3
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Cruzeiro soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Atlético-MG na Copa do Brasil, em 2 de setembro. Antes disso, o time havia perdido por 3 a 1 para o Vasco no Brasileirão. O único triunfo neste período foi um 2 a 1 sobre o Flamengo, em 22 de agosto, também pelo campeonato nacional. No total, o Cruzeiro marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Athletico Paranaense tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Fluminense no Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o time venceu o Botafogo por 3 a 2 fora de casa, em 24 de agosto. A única derrota neste recorte foi uma goleada sofrida por 4 a 0 diante do Vitória na Copa do Brasil. O Athletico marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CruzeiroEmpateAthletico Paranaense
1
2
2
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Athletico Paranaense por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Athletico também havia vencido o Cruzeiro por 3 a 0, em outubro de 2024, e o Cruzeiro havia levado a melhor por 2 a 0 em junho do mesmo ano. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Athletico soma duas vitórias, o Cruzeiro tem uma, e dois confrontos terminaram empatados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Cruzeiro está em sexto lugar na tabela.

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