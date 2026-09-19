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Série B
team-logoAthletic Club-MG
team-logoBotafogo-SP
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Athletic Club-MG x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Athletic Club-MG x Botafogo-SP
Athletic Club-MG
Botafogo-SP
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Athletic Club-MG e Botafogo-SP, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

Como assistir Athletic Club-MG x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletic Club-MG x Botafogo-SP

Técnico

  • Alex

O técnico Alex não divulgou o provável time titular do Athletic Club-MG, e a comissão técnica não informou lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações sobre a escalação serão incluídas conforme forem divulgadas antes do apito inicial.

No Botafogo-SP, o treinador Claudio Tencati também não confirmou o time que vai a campo. Não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. O boletim médico e a lista de pendurados serão atualizados quando os dados forem confirmados.

Retrospecto recente

ATH

ATH - Sequência

NOV
D1-4
NAU
D2-1
VLN
V5-0
CUI
D3-0
JUV
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BSP

BSP - Sequência

ATG
D3-0
CUI
D1-2
NAU
D1-0
NOV
D1-3
GOI
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Athletic Club-MG soma dois triunfos, uma derrota e mais duas derrotas nos últimos cinco jogos, com um retrospecto de 2V-0E-3D. A equipe venceu o Juventude por 2 a 0 no jogo mais recente e goleou o Vila Nova-GO por 5 a 0 em setembro. Nas cinco partidas, o time marcou nove gols e sofreu dez, evidenciando uma oscilação que mistura bons e maus momentos.

O Botafogo-SP vive um período de queda acentuada, com cinco derrotas seguidas na Série B. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Goiás. No recorte dos últimos cinco jogos, o clube paulista sofreu 11 gols e marcou apenas cinco, sem qualquer ponto conquistado nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletic Club-MGEmpateBotafogo-SP
3
0
0
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
2
FJ
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
3
FJ
7Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Athletic Club-MG por 2 a 1 jogando como visitante em Ribeirão Preto. Nos três jogos registrados no histórico recente, o Athletic Club-MG venceu todos, marcando sete gols contra dois do Botafogo-SP.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
3
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
10
SportSportSPO
28101173728+941
D
V
D
D
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
13
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 10ª posição, enquanto o Botafogo-SP aparece na 16ª colocação.

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