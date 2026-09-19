Como assistir Athletic Club-MG x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Athletic Club-MG x Botafogo-SP
Técnico
- Alex
O técnico Alex não divulgou o provável time titular do Athletic Club-MG, e a comissão técnica não informou lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações sobre a escalação serão incluídas conforme forem divulgadas antes do apito inicial.
No Botafogo-SP, o treinador Claudio Tencati também não confirmou o time que vai a campo. Não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. O boletim médico e a lista de pendurados serão atualizados quando os dados forem confirmados.
Retrospecto recente
O Athletic Club-MG soma dois triunfos, uma derrota e mais duas derrotas nos últimos cinco jogos, com um retrospecto de 2V-0E-3D. A equipe venceu o Juventude por 2 a 0 no jogo mais recente e goleou o Vila Nova-GO por 5 a 0 em setembro. Nas cinco partidas, o time marcou nove gols e sofreu dez, evidenciando uma oscilação que mistura bons e maus momentos.
O Botafogo-SP vive um período de queda acentuada, com cinco derrotas seguidas na Série B. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Goiás. No recorte dos últimos cinco jogos, o clube paulista sofreu 11 gols e marcou apenas cinco, sem qualquer ponto conquistado nesse período.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Athletic Club-MG por 2 a 1 jogando como visitante em Ribeirão Preto. Nos três jogos registrados no histórico recente, o Athletic Club-MG venceu todos, marcando sete gols contra dois do Botafogo-SP.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|29
|15
|6
|8
|41
|31
|+10
|51
V
E
V
D
V
|2
|29
|14
|8
|7
|49
|27
|+22
|50
D
E
V
V
V
|3
|28
|14
|8
|6
|30
|17
|+13
|50
D
V
E
E
V
|4
|28
|13
|9
|6
|31
|23
|+8
|48
E
V
V
E
V
|5
|28
|13
|8
|7
|28
|25
|+3
|47
D
D
V
D
D
|6
|29
|12
|10
|7
|36
|27
|+9
|46
D
V
V
E
V
|7
|28
|13
|6
|9
|42
|40
|+2
|45
V
D
V
V
D
|8
|28
|12
|8
|8
|39
|36
|+3
|44
E
V
V
E
E
|9
|29
|11
|8
|10
|40
|31
|+9
|41
V
V
D
V
D
|10
|28
|10
|11
|7
|37
|28
|+9
|41
D
V
D
D
V
|11
|28
|10
|10
|8
|33
|30
|+3
|40
V
D
V
D
D
|12
|28
|9
|13
|6
|27
|22
|+5
|40
E
V
D
V
E
|13
|28
|11
|6
|11
|28
|34
|-6
|39
V
D
D
V
E
|14
|28
|10
|8
|10
|35
|33
|+2
|38
E
D
V
V
E
|15
|29
|9
|8
|12
|31
|37
|-6
|35
V
E
D
V
D
|16
|28
|8
|7
|13
|31
|35
|-4
|31
D
D
D
D
D
|17
|28
|8
|6
|14
|29
|36
|-7
|30
E
D
D
D
V
|18
|28
|7
|7
|14
|38
|39
|-1
|28
V
V
D
E
D
|19
|29
|4
|5
|20
|21
|49
|-28
|17
D
D
V
D
V
|20
|28
|2
|4
|22
|16
|62
|-46
|10
D
D
D
D
D
Na tabela da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 10ª posição, enquanto o Botafogo-SP aparece na 16ª colocação.
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