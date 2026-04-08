8 meses sem salário... Aliou Cissé anuncia a sua saída da seleção da Líbia

O senegalês Aliou Cissé, técnico da seleção da Líbia, anunciou sua saída do comando da equipe, enquanto reportagens revelaram o motivo.

Cissé, de 50 anos, assumiu a missão de comandar a seleção líbia em março de 2025, com um contrato de dois anos, com opção de extensão por um terceiro ano, mas não concluiu seu trabalho e anunciou a rescisão do contrato nesta quarta-feira.

O treinador, campeão da Copa Africana de Nações de 2021 com a seleção do Senegal, escreveu em sua conta na plataforma “Instagram”: “O mês de março passado foi excepcional para mim, pois marcou minha última convocação como técnico da seleção líbia. Foi uma aventura muito rica nos planos profissional e pessoal, e eu não poderia partir sem lhes dirigir uma palavra do coração”.

Ele acrescentou: “À comissão técnica e aos jogadores: apesar das dificuldades que enfrentamos, tenho orgulho do trabalho que realizamos juntos e dos resultados que alcançamos. Acredito muito nesta equipe e não tenho a menor dúvida de que vocês continuarão seus esforços para levá-la adiante”.

Cissé continuou: “À torcida líbia: gostaria de agradecer pela calorosa recepção com que me envolveram, e pelo entusiasmo e apoio ilimitado. Nunca vou me esquecer de vocês, e sei que os Cavaleiros do Mediterrâneo sempre poderão contar com vocês. Desejo a todos muito sucesso no futuro”.

Cissé disputou 10 partidas com a seleção líbia: venceu 3, empatou 5 e perdeu apenas 2.

Por sua vez, o site “Foot Africa” revelou que Cissé continuou trabalhando por 8 meses sem receber salário, devido a uma crise financeira enfrentada pela Federação Líbia de Futebol.

A rede “Ghana Soccer” informou que o treinador enfrentou grandes atrasos no pagamento de seus direitos financeiros durante todo o período em que trabalhou.

Embora reportagens no início de abril tenham indicado que a federação líbia recentemente quitou uma grande parte desses valores em atraso, a rede confirmou que pelo menos um mês de salário permaneceu sem pagamento até o momento de sua renúncia.

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