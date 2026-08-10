48 horas decisivas: Barcelona acelera negociações para contratar Rodri

O Barcelona acelera suas movimentações para fechar a contratação de Rodri, astro do Manchester City, dentro de 48 horas.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona planeja chegar a um acordo preliminar na próxima quarta-feira, uma vez que as negociações avançam com rapidez, para que o jogador possa se juntar à equipe catalã ao lado dos demais jogadores da seleção espanhola.

Rodri já chegou a um acordo com o Barcelona referente às próximas quatro temporadas, restando apenas a aprovação do Manchester City das últimas propostas apresentadas pelo clube catalão para concretizar a transferência.

A operação recebeu um forte impulso na última sexta-feira, quando o jogador comunicou ao Manchester City que só negociaria com o Barcelona, encerrando assim suas conversas com o Real Madrid.

Rodri pediu para deixar o clube inglês de forma elegante, sendo um jogador que goza de grande respeito em Manchester, e por isso o clube tentará acelerar as negociações para que ele possa sair da equipe pela porta da frente.

Apesar de alguns veículos de imprensa na Inglaterra terem apontado que o Manchester City pediu 80 milhões de euros por Rodri, a verdade é que a transferência pode ser fechada por um valor próximo de 65 milhões de euros, incluindo uma quantia fixa e variáveis.

Barcelona e Manchester City já conduzem negociações sobre os últimos detalhes para pôr fim ao impasse, e o cronograma aponta para o anúncio oficial da transferência na próxima quarta-feira.

Rodri já havia encerrado suas férias em Ibiza e ficou disponível para viajar a Barcelona nas próximas horas, assim que o Manchester City lhe conceda a permissão para se submeter aos exames médicos com o clube catalão.