300: Haaland segue escrevendo números históricos

Erling Haaland alcançou um novo feito histórico em sua trajetória por clubes durante a vitória do Manchester City sobre o Coventry City por 1 a 0, na terceira rodada da Premier League, na tarde deste sábado.

O gol saiu aos 26 minutos, de cabeça, após cruzamento de Antoine Semenyo, elevando o número do norueguês para 300 gols.

De acordo com a CNN , Haaland marcou seus 300 gols por 4 clubes da seguinte forma:

Molde, da Noruega: 20 gols em 50 jogos.

Red Bull Salzburg, da Áustria: 29 gols em 27 jogos.

Borussia Dortmund, da Alemanha: 86 gols em 89 jogos.

Manchester City: 165 gols em 202 jogos.

Com esse gol, Haaland se tornou o jogador que mais marcou de cabeça desde sua chegada ao City na temporada 2022-2023.

Haaland também marcou seu terceiro gol em 3 partidas nesta temporada, mantendo a liderança da lista de artilheiros, empatado com Alexander Isak (Liverpool) e Bruno Fernandes (Manchester United).

Esse feito acontece num momento em que Haaland mantém seu grande desempenho pelo City sob o comando do treinador Enzo Maresca, que começou sua primeira temporada com três vitórias consecutivas e 9 pontos, na liderança provisória da tabela.