Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYAFP

Traduzido por

300: Haaland segue escrevendo números históricos

Manchester City x Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Haaland
England
Noruega

Ninguém se compara a ele

Erling Haaland alcançou um novo feito histórico em sua trajetória por clubes durante a vitória do Manchester City sobre o Coventry City por 1 a 0, na terceira rodada da Premier League, na tarde deste sábado. 

O gol saiu aos 26 minutos, de cabeça, após cruzamento de Antoine Semenyo, elevando o número do norueguês para 300 gols.

De acordo com a CNN, Haaland marcou seus 300 gols por 4 clubes da seguinte forma:

Molde, da Noruega: 20 gols em 50 jogos.
Red Bull Salzburg, da Áustria: 29 gols em 27 jogos.
Borussia Dortmund, da Alemanha: 86 gols em 89 jogos.
Manchester City: 165 gols em 202 jogos.

Com esse gol, Haaland se tornou o jogador que mais marcou de cabeça desde sua chegada ao City na temporada 2022-2023. 

Haaland também marcou seu terceiro gol em 3 partidas nesta temporada, mantendo a liderança da lista de artilheiros, empatado com Alexander Isak (Liverpool) e Bruno Fernandes (Manchester United).

Esse feito acontece num momento em que Haaland mantém seu grande desempenho pelo City sob o comando do treinador Enzo Maresca, que começou sua primeira temporada com três vitórias consecutivas e 9 pontos, na liderança provisória da tabela.

Leia também: A liga saudita fisgou seu rival: Haaland "espetacular" impõe seu domínio na Premier League

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google