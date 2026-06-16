30%... Um escândalo europeu na Copa do Mundo de 2026

O início das seleções europeias na Copa do Mundo de 2026 não correspondeu às expectativas; pelo contrário, a primeira rodada para o Velho Continente se transformou em uma série de resultados decepcionantes, colocando-o em uma situação delicada diante das seleções da Ásia, África e Oceania.

Depois que 10 seleções europeias disputaram sua primeira partida no torneio, apenas três conseguiram a vitória, enquanto as demais ficaram entre o empate e a derrota, em um cenário raro para um continente que dominou as últimas quatro edições da Copa do Mundo entre 2006 e 2018.

O início foi marcado pelo empate da Suíça com o Catar por 1 a 1, antes que a Escócia conseguisse dar à Europa a primeira vitória ao derrotar o Haiti por 1 a 0. Mas a Turquia foi derrotada em seguida pela Austrália por 2 a 0, enquanto a Alemanha conquistou a maior vitória europeia até agora ao golear Curaçao por 7 a 1.

No Grupo 6, a Holanda se contentou com um empate emocionante de 2 a 2 contra o Japão, enquanto a Suécia conquistou uma grande vitória sobre a Tunísia por 5 a 1, uma das três únicas vitórias europeias na primeira rodada.

As surpresas continuaram no dia seguinte, quando a Espanha, campeã europeia, não conseguiu marcar contra Cabo Verde e se contentou com um empate sem gols chocante, apesar da diferença de potencial e experiência entre as duas seleções.

A Bélgica também tropeçou diante do Egito e empatou em 1 a 1, precisando de um gol contra de Mohamed Hani para sair com um ponto da partida.

Já a Bósnia e Herzegovina ficou com o empate em 1 a 1 contra o Canadá, enquanto a seleção da República Tcheca perdeu para a Coreia do Sul por 2 a 1, dando continuidade ao sofrimento dos representantes europeus na atual edição do torneio.