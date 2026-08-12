A Inter de Milão segue ativa no mercado de transferências de verão, buscando reforçar seu elenco com peças capazes de manter seu brilho no cenário nacional e sua competitividade continental.

A diretoria do Nerazzurri coloca o reforço do setor defensivo no topo de suas prioridades durante o mercado atual, diante da importância dessa posição nos planos da comissão técnica para a próxima temporada.

Por isso, a emissora britânica BBC confirmou que a Inter entrou em negociações avançadas com o inglês Tottenham Hotspur para a contratação do lateral-esquerdo Djed Spence.

A emissora britânica previu que o negócio não custará menos de 25,6 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 30 milhões de euros.

O jogador inglês, de 26 anos, é um alvo prioritário do campeão da liga italiana, depois de ter reforçado sua projeção internacional durante sua participação na Copa do Mundo, na qual disputou oito partidas pela seleção da Inglaterra.

Djed Spence havia atuado como titular em 23 partidas com o Tottenham na Premier League na temporada passada, num momento em que o clube londrino sofreu para escapar do risco de rebaixamento.

Desde sua transferência do Middlesbrough para o Tottenham em julho de 2022, por 20 milhões de libras esterlinas, Spence disputou 85 partidas pelo clube, o que levou o Tottenham a começar de fato a buscar possíveis substitutos para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

A possível transferência de Djed Spence representa um passo importante no reforço da linha defensiva da Inter de Milão em preparação para a próxima temporada.