Três clubes espanhóis se informaram sobre o futuro do brasileiro Endrick, estrela do Real Madrid, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que a Real Sociedad almeja contratar Endrick e se informou recentemente sobre a situação do jogador, com o objetivo de obter seus serviços por empréstimo.

A Sociedad busca um atacante capaz de disparar por trás da linha defensiva e com boa movimentação, e Endrick pode se encaixar nesse papel, seja atuando como centroavante de referência ou pelo lado.

Não é a primeira vez que a Sociedad bate à porta do Real Madrid para contratar Endrick. Há um ano, foi divulgado que seu empréstimo ao time basco estava praticamente acertado, mas ele emperrou por causa da lesão física sofrida pelo jogador.

A Real Sociedad não foi o único time a se movimentar, pois, pelo menos, Real Betis e Villarreal também se informaram sobre Endrick.

O Mundo Deportivo destacou que Sociedad, Villarreal e Real Betis estão entre os clubes que disputarão competições europeias, algo que Endrick busca para dar continuidade à sua evolução.

Além disso, as recentes contratações de Yan Diomande e Carlos Espí também podem influenciar Endrick a tomar a decisão de partir.

Endrick não atuou pelo Real Madrid de forma regular, mas os torcedores da Real Sociedad se lembram bem dele, pois marcou dois belos gols contra o time basco, na ida e na volta, na semifinal da Copa do Rei da temporada 2024-2025.

Endrick disputou 40 partidas durante seu período no Real Madrid e marcou 7 gols, além de ter jogado emprestado ao Lyon durante a segunda metade da temporada passada, quando marcou 8 gols em 21 participações.