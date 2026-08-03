O Barcelona, comandado pelo técnico Hansi Flick, encerrou os últimos dias de sua pré-temporada na Inglaterra, depois de ser obrigado a alterar sua programação por causa do cancelamento do amistoso contra o Preston North End.

O jornal "Sport" noticiou que Flick recebeu três boas notícias, envolvendo o trio Ronald Araújo, Raphinha e Fermín López.

Em vez do amistoso contra o Preston, o time catalão disputou um jogo-treino interno, que contou com a participação de Araújo, Raphinha e Fermín López.

O jogo-treino teve início pouco antes do meio-dia no horário da Europa Central e foi realizado em três períodos, cada um com duração de 20 minutos.

O primeiro time contou com Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casadó, Oriol Guerin, Adéyemi, Ibrahima Toncará e Àlex González.

Já o segundo time foi formado por Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cortés, Bisker, Guille Fernández, Brian Fariñas, Fermín, Bardají, Toni Fernández e Raphinha.

A presença de Araújo, Raphinha e Fermín de forma normal no jogo-treino representa uma notícia alegre para Hansi Flick, já que o trio segue avançando em seus programas de recuperação.

A pergunta que permanece é se Araújo ou Raphinha estarão prontos para participar do torneio triangular na cidade italiana de Údine no dia 8 de agosto, ou se sua estreia será adiada para a partida da Troféu Joan Gamper contra o Al Ahly egípcio, no dia 19 do mês corrente, como acontece com Fermín.

Durante os primeiros 15 minutos que os veículos de imprensa foram autorizados a acompanhar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com Xavi Espart e Fermín López marcando os gols do confronto. O diretor esportivo Deco, ao lado de Bojan Krkic e Alejandro Echeverría, também acompanhou de perto a sessão de treino.

Também esteve presente Frenkie de Jong, que deu continuidade a seu programa de tratamento individual para se recuperar da lesão no joelho, antes de descer ao gramado para acompanhar o jogo-treino entre seus companheiros.