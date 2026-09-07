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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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10+5: gols do Campeonato Italiano sob o domínio de 7 estrelas

Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano
Udinese x Lazio
Udinese
Lazio
Juventus x Milan
Juventus
Milan
Roma x Atalanta
Roma
Atalanta
L. Martinez
M. Thuram
K. Yildiz
N. Paz
K. Davis
Itália
Argentina
França
Turquia
Jamaica

Superioridade notável nas duas últimas temporadas

Uma estatística referente às duas últimas temporadas do Campeonato Italiano revelou uma lista com 7 jogadores que conseguiram marcar ao menos 10 gols e dar 5 ou mais assistências.

No topo da lista aparece o argentino Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, com 19 gols e 6 assistências, de acordo com dados da rede Opta.

A lista também incluiu o atacante da Inter, o francês Marcus Thuram: marcou 14 gols e deu 6 assistências, enquanto o dinamarquês Rasmus Højlund, atacante do Napoli, apareceu com 14 gols e 5 assistências.

Essa dupla garantiu a vitória da Inter sobre o Napoli por 3 a 2 na terceira rodada do Campeonato Italiano, quando o capitão argentino marcou dois gols e Thuram completou o hat-trick, enquanto Højlund assinou um dos dois gols do Napoli.

Paz e Krstović na lista

O argentino Nico Paz marcou 13 gols e deu 6 assistências durante o mesmo período com o Como, no qual permanece na temporada 2026-2027 conforme o acordo firmado com o Real Madrid.

Paz contribuiu para a vitória do Como por 4 a 1 sobre o Genoa na mesma rodada, ao assinar o terceiro gol.

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A lista também incluiu o montenegrino Nikola Krstović, atacante da Atalanta, após somar 11 gols e 5 assistências, enquanto o turco Kenan Yıldız marcou 10 gols e deu 6 assistências pela Juventus.

O grupo dos sete foi completado por Keinan Davis, atacante da Udinese, que marcou 10 gols e deu 5 assistências.

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