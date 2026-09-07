Uma estatística referente às duas últimas temporadas do Campeonato Italiano revelou uma lista com 7 jogadores que conseguiram marcar ao menos 10 gols e dar 5 ou mais assistências.

No topo da lista aparece o argentino Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, com 19 gols e 6 assistências, de acordo com dados da rede Opta.

A lista também incluiu o atacante da Inter, o francês Marcus Thuram: marcou 14 gols e deu 6 assistências, enquanto o dinamarquês Rasmus Højlund, atacante do Napoli, apareceu com 14 gols e 5 assistências.

Essa dupla garantiu a vitória da Inter sobre o Napoli por 3 a 2 na terceira rodada do Campeonato Italiano, quando o capitão argentino marcou dois gols e Thuram completou o hat-trick, enquanto Højlund assinou um dos dois gols do Napoli.

Paz e Krstović na lista

O argentino Nico Paz marcou 13 gols e deu 6 assistências durante o mesmo período com o Como, no qual permanece na temporada 2026-2027 conforme o acordo firmado com o Real Madrid.

Paz contribuiu para a vitória do Como por 4 a 1 sobre o Genoa na mesma rodada, ao assinar o terceiro gol.

A lista também incluiu o montenegrino Nikola Krstović, atacante da Atalanta, após somar 11 gols e 5 assistências, enquanto o turco Kenan Yıldız marcou 10 gols e deu 6 assistências pela Juventus.

O grupo dos sete foi completado por Keinan Davis, atacante da Udinese, que marcou 10 gols e deu 5 assistências.

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