Zidane entra no campo minado: três perguntas à espera de resposta

Deschamps foi muito criticado por seu estilo "pragmático", mas provou repetidamente que o futebol de torneios é diferente do futebol de ligas.

O ex-treinador da França se apoiou em três pilares fixos: "um bloco defensivo organizado que reduz os espaços entre as linhas, velocidade na transição da defesa para o ataque e o aproveitamento da qualidade individual no último terço".

O objetivo da França não era ter a posse de bola, e sim dominar a partida. Em muitos grandes confrontos, Deschamps deixou a posse com o adversário, em troca do controle dos espaços e da gestão do ritmo, algo que ficou claro diante de Argentina, Bélgica, Alemanha e Inglaterra em diferentes torneios.

Esse estilo deu à seleção uma grande estabilidade defensiva, mas, em contrapartida, às vezes reduziu o aproveitamento pleno da abundância ofensiva que ela possui.

E se Deschamps representa a escola da disciplina, Zidane representa a escola da flexibilidade. Um dos maiores equívocos sobre o treinador francês é que ele se baseia em um esquema de jogo fixo.

Na realidade, Zidane não estava atrelado ao desenho tático tanto quanto aos princípios. Em suas duas passagens pelo Real Madrid, jogou no 4-3-3, no 4-4-2 e no 4-2-3-1, sem que a equipe perdesse sua personalidade.

Sua filosofia se sustentava em quatro elementos principais: "o controle do meio-campo, dar aos jogadores liberdade de decisão, mudar o desenho tático de acordo com o adversário e gerir as partidas mais do que impor um único estilo".

E foi isso que levou muitos analistas a descrevê-lo como "um treinador que se adapta a seus jogadores, e não um treinador que obriga seus jogadores a se adaptarem a ele".