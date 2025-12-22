Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza transformam flerte de idolatria com o Corinthians em casamento incontestável após título da Copa do Brasil

O Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1, dentro do Maracanã, depois de um empate sem gols no jogo de ida contra o Vasco, e sagrou-se campeão da Copa do Brasil de 2025. Foi a quarta conquista do Timão no torneio de mata-mata. Um alento em meio a anos marcados por crises, onde competições eliminatórias passaram a ser, justamente, a fonte de esperança primária para o fiel torcedor sonhar com taças. Depois de bater na trave em 2024 (semifinal), 2023 (semifinal) e 2022 (vice, perdendo nos pênaltis contra o Flamengo), os corintianos voltaram a levantar a copa.

A última vez que isso tinha acontecido? Em 2009, no título marcado especialmente pela presença de Ronaldo Fenômeno. Grandes conquistas são uma linha de corte para definir status e prateleiras. O ídolo do momento se transforma em um ídolo histórico, o jogador normal ganha uma aura que pode aumentar ou diminuir a depender do que ele fizer no futuro. E dentro do Corinthians de 2025, não é diferente.

Breno Bidon foi gigante em toda a campanha de Copa do Brasil – e protagonizou uma das jogadas mais bonitas do ano, construindo e criando, com fina categoria, a jogada do gol do título. Matheuzinho fez um jogaço no Maracanã. Maycon, importante em vários outros momentos de “vacas magras”, esteve mais uma vez à altura do desafio. No entanto, se pudermos citar jogadores que transcenderam de status dentro do imaginário corintiano, o título da Copa do Brasil de 2025 eleva Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza ao patamar de ídolos incontestáveis do Corinthians neste momento.