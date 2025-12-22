+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tauan Ambrosio

Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza transformam flerte de idolatria com o Corinthians em casamento incontestável após título da Copa do Brasil

A equipe treinada por Dorival Júnior teve muitos destaques no caminho até o título, mas uma trinca especial aumentou de importância na prateleira da Fiel

O Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1, dentro do Maracanã, depois de um empate sem gols no jogo de ida contra o Vasco, e sagrou-se campeão da Copa do Brasil de 2025. Foi a quarta conquista do Timão no torneio de mata-mata. Um alento em meio a anos marcados por crises, onde competições eliminatórias passaram a ser, justamente, a fonte de esperança primária para o fiel torcedor sonhar com taças. Depois de bater na trave em 2024 (semifinal), 2023 (semifinal) e 2022 (vice, perdendo nos pênaltis contra o Flamengo), os corintianos voltaram a levantar a copa. 

A última vez que isso tinha acontecido? Em 2009, no título marcado especialmente pela presença de Ronaldo Fenômeno. Grandes conquistas são uma linha de corte para definir status e prateleiras. O ídolo do momento se transforma em um ídolo histórico, o jogador normal ganha uma aura que pode aumentar ou diminuir a depender do que ele fizer no futuro. E dentro do Corinthians de 2025, não é diferente.

Breno Bidon foi gigante em toda a campanha de Copa do Brasil – e protagonizou uma das jogadas mais bonitas do ano, construindo e criando, com fina categoria, a jogada do gol do título. Matheuzinho fez um jogaço no Maracanã. Maycon, importante em vários outros momentos de “vacas magras”, esteve mais uma vez à altura do desafio. No entanto, se pudermos citar jogadores que transcenderam de status dentro do imaginário corintiano, o título da Copa do Brasil de 2025 eleva Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza ao patamar de ídolos incontestáveis do Corinthians neste momento.

    O herói dos pênaltis

    Hugo Souza chegou às pressas em 2024 e a missão não era das mais fáceis: substituir a lacuna que havia sido deixada por Cássio, um dos maiores ídolos alvinegros de todos os tempos, após sua saída para o Cruzeiro. E a ex-joia do Flamengo respondeu tão rápido, tão à altura, que virou uma espécie de ídolo express enquanto ajudava o time em uma luta contra o rebaixamento e a sonhar com o título da Copa do Brasil que não veio em 2024. 

    O título paulista de 2025, conquistado sobre o Palmeiras com Hugo defendendo pênalti de Raphael Veiga no jogo de volta, ajudou a marcar o camisa 1 como nome importante do clube. Mas um título nacional, como o da Copa do Brasil, coloca Hugo Souza em uma prateleira acima: a de um dos grandes goleiros da história do clube.

    Pode até parecer um exagero afirmar isso. Hugo, afinal, tem apenas 26 anos e somente duas temporadas de Corinthians. Mas estamos falando de alguém que já ultrapassou o recorde de pênaltis defendidos por Dida (7) no clube do Parque São Jorge, estando abaixo apenas de Ronaldo Giovanelli (27) e Cássio (32). O pênalti defendido na cobrança de Gabigol, contra o Cruzeiro de Cássio, que levou os alvinegros para a decisão desta Copa do Brasil, foi o décimo do goleiro pelo Corinthians. Defesas de pênaltis só não marcam tanto quanto títulos. E agora o Neneca tem uma grande taça para sustentar sua idolatria.

    O craque que mudou o time

    Memphis Depay, por outro lado, já chegou tinindo para a idolatria. Um dos maiores artilheiros da história da seleção holandesa (com passagens por Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e outras equipes), que tinha flertado em se tornar astro do futebol europeu e que, desde sua chegada, buscou entender a cultura corintiana e, claro, decidiu com gols e assistências. Antes de Memphis chegar, o Corinthians lutava para não cair. Com Memphis em campo, conseguiu tranquilidade esportiva – apesar das polêmicas envolvendo a capacidade do clube em arcar com suas demandas financeiras – e passou a sonhar com títulos até, efetivamente, conquistá-los. O craque da camisa 10 eternizou sua passagem pelo Corinthians ao fazer o 2 a 1 na final contra o Vasco.

    O artilheiro incansável

    O holandês apareceu na área para finalizar como se fosse um camisa 9, uma vez que o centroavante é quem estava na ponta para dar a assistência. Yuri Alberto recebeu o passe de Matheuzinho após a linda jogada de Bidon, e centralizou para Memphis. E aquele só foi o gol do título porque antes, ainda no primeiro tempo, Yuri havia aberto o placar contra os vascaínos, exibindo categoria e efetividade ao matar a bola, com rara categoria, antes de finalizar para o fundo das redes.

    O Corinthians teve muitos grandes centroavantes neste século: Deivid, Marcelo Ramos, Tévez, Luizão, Nilmar, Liedson, Vagner Love, Paolo Guerrero, Jô, Roger Guedes. Ronaldo Fenômeno. Cada um com sua história, seu nível de idolatria e seus títulos. Yuri Alberto tinha um sentimento – o de queridinho da Fiel, após deixar de ser criticado para se transformar no símbolo da torcida lutando incansavelmente em campo – e um número: já havia se colocado como maior artilheiro corintiano do século, ultrapassando a barreira dos 70 gols.

    Só que faltava um grande feito. O Paulistão contra o Palmeiras foi bem-vindo, claro, mas no Século XXI apenas os estaduais não bastam. O título da Copa do Brasil foi escrito com seus gols, suas assistências e sua dedicação em campo. Yuri, assim como Memphis e Hugo Souza, ainda não estão na mais alta prateleira da idolatria alvinegra. Mas o título da Copa do Brasil de 2025 os elevou bastante nesta prateleira imaginária. 

