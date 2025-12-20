Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Sean Walsh

Yan Diomande: quem é a maior revelação da Red Bull desde Haaland que está sendo preparada por Jurgen Klopp e já gera disputa entre Liverpool e Manchester City

Com todos os dados e vídeos que você pode desejar, realmente não deveriam restar muitos segredos no mundo do futebol juvenil. Claro, o progresso não é linear e alguns atributos dos jogadores se traduzem melhor para o jogo adulto do que outros, mas para a maioria das equipes, escolher e encontrar os melhores talentos jovens ainda é quase como uma loteria, pelo menos do ponto de vista externo

Tem havido muita controvérsia em torno do envolvimento da Red Bull no futebol, mas não se pode negar o histórico comprovado deles em desenvolver jovens promessas em estrelas prontas. Red Bull Salzburg e RB Leipzig são quase garantidos para serem o lar da próxima geração de nomes conhecidos.

O próximo a sair dessa linha de produção é o ponta marfinense Yan Diomande, que se juntou ao Leipzig vindo do clube espanhol Leganés e só recentemente completou 19 anos, mas já está brilhando na Bundesliga e sendo cotado para sair por uma soma astronômica.

Então, quem é Diomande e o que exatamente o faz tão brilhante? A GOAL te mostra logo abaixo...

  • Onde tudo começou

    A criação de Diomande foi longe de ser convencional. Ele nasceu na cidade marfinense de Abidjan no dia 14 de novembro de 2006, mas se mudou para os Estados Unidos durante sua adolescência. Depois de jogar futebol no colegial pelo Yulee Hornets, na Flórida, Diomande se juntou à DME Academy na cidade vizinha de Daytona Beach quando tinha 14 anos, rapidamente se destacando, enquanto alternava entre o time principal e a equipe afiliada, o AS Frenzi.

    Após ajudar a DME Academy a uma temporada invicta e ganhar a primeira divisão da United Premier Soccer League com o AS Frenzi pela primeira vez na história do programa, Diomande foi nomeado o Jogador do Ano da STARI em 2023.

    "Este reconhecimento não surpreende aqueles que testemunharam a notável jornada de Diomande através do belo jogo", dizia a declaração da DME Academy em homenagem ao ponta. "Seu desempenho em campo foi nada menos que sensacional, com gols cruciais que levaram seu time à vitória. Não são apenas suas habilidades, mas sua liderança e determinação que o tornam um ativo inestimável para qualquer equipe que ele representa."

    Os feitos de Diomande nos EUA chamaram a atenção do time escocês Rangers, que o colocaram em teste no final de 2023, mas decidiram por não seguir com uma contratação permanente. No entanto, um ano depois, Diomande assinou um contrato válido até 2028 com o Leganés, que na época estava jogando na La Liga e focava em uma campanha internacional de recrutamento de talentos subvalorizados.

  • Yan Diomande Leganes 2024-25Getty Images

    A grande oportunidade

    Após a conclusão de longos processos administrativos, Diomande foi liberado para jogar pela equipe principal do Leganés apenas no final de março de 2025. Ele fez sua estreia saindo do banco em uma derrota por 3 a 2, fora de casa, contra o Real Madrid.

    A partir daí, Diomande participou dos nove jogos restantes da liga do Leganés antes do final da temporada e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube na La Liga, balançando as redes na vitória por 3 a 2 sobre o Espanyol. Começando a jogada pelo lado esquerdo do campo, Diomande driblou seu marcador em direção ao centro do terço final antes de finalizar por baixo do goleiro. Após a comemoração, Diomande caiu em lágrimas, mas só recentemente revelou o motivo em uma entrevista com  a Sport BILD.

    "Minha irmãzinha morreu pouco antes de eu assinar meu contrato na Espanha", revelou Diomande de forma comovente. "Eu prometi à minha mãe que dedicaria meu próximo gol a ela. Eu normalmente não gosto de mostrar minhas emoções, mas depois de marcar, simplesmente não consegui segurar. Minha irmã ainda está em meus pensamentos. Eu jogo por ela."

    Diomande também marcou um gol e deu uma assistência na vitória do último dia da campanha contra o Real Valladolid, mas isso não foi suficiente para o Leganés evitar o rebaixamento para a segunda divisão espanhola, e o clube acabou decidindo vendê-lo quando Leipzig apresentou uma oferta de € 20 milhões durante a janela de transferências de meio de ano. A quantia se mostrou um lucro completo, pensando que o clube não pagou nada para adquiri-lo da DME Academy.

    Ele foi cortejado por Jürgen Klopp, agora Chefe de Futebol Global da Red Bull, mas perdeu a primeira ligação que o ex-técnico do Liverpool fez para ele. "Eu não consegui acreditar no começo!", Diomande admitiu. "Admiro Klopp desde seu tempo no Liverpool. Ele é uma grande pessoa e, de repente, no meu primeiro dia aqui, ele tentou me ligar. Espero que ele não tenha ficado chateado por eu não ter atendido de primeira! Mas, felizmente, tudo deu certo depois disso. Ele disse que eu ainda sou jovem e devo ser paciente. Minha hora vai chegar."

  • Como vai

    A ascensão rápida de Diomande tem sido incrível. Ele só começou como titular seis vezes pelo Leganés, e poucos meses depois se tornou um dos primeiros nomes na lista de titulares do RB Leipzig. Este é um jogador que nunca havia jogado futebol profissional até março de 2025, lembre-se disso.

    Bastou apenas um jogo para Diomande mostrar à Alemanha quem ele era, pois marcou em sua estreia pelo Leipzig, fazendo o primeiro gol da noite na vitória por 4 a 2 sobre o Sandhausen na primeira rodada da Copa da Alemanha. Foi mais difícil marcar um gol na Bundesliga no início, passando seus primeiros sete jogos sem uma contribuição, mas desde que quebrou esse jejum, Diomande só tem se fortalecido.

    Ele marcou um gol e duas assistências durante a goleada por 6 a 0 do Leipzig sobre o Augsburg no final de outubro. Depois, outro gol e uma assistência seguiram-se contra o Stuttgart na semana seguinte, tornando-o um dos cinco jogadores mais jovens a marcar em jogos consecutivos da Bundesliga. Ele também encontrou o gol contra o Hoffenheim dias depois.

    O marco mais notável que Diomande alcançou até agora ocorreu quando ele marcou um hat-trick na vitória por 6 a 0 do Leipzig contra o Eintracht Frankfurt, tornando-se o segundo jogador mais jovem na história da Bundesliga a alcançar tal feito, ironicamente ficando apenas atrás do ex-astro do Eintracht, Walter Bechtold, em 1965.

    "É uma fonte de orgulho. Mesmo sendo destro, marquei com a esquerda. Isso mostra que estou progredindo e que não devo parar. Devo continuar trabalhando, melhorando e marcando ainda mais gols", disse um humilde Diomande ao site da Bundesliga sobre seu hat-trick.

    Enquanto isso, a nível internacional, Diomande passou de um quase desconhecido em sua terra natal, a Costa do Marfim, para um herói nacional em pouco tempo, marcando nos seus dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, garantindo a vaga para o torneio de 2026, na América do Norte.

    "Ouvir isso é simplesmente louco", disse ele sobre suas façanhas com a seleção nacional. "Mas, por outro lado, honestamente não é coincidência. É tudo resultado do trabalho árduo da equipe. Estou extremamente feliz e muito orgulhoso. Jogar pela seleção foi meu maior sonho. Agora sou um dos jogadores do meu país que conseguiu. Como meu modelo, Yaya Touré. Isso é gratificante."

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Maiores pontos fortes

    Naturalmente, a posição de Diomande como ponta deveria torná-lo um bom driblador, mas ele já é um destaque nesse quesito. Ele lidera a Bundesliga com 42 dribles completados nesta temporada, enquanto apenas Lamine Yamal (66), Mohammed Kudus (47) e Kylian Mbappé (45) estão à sua frente nas cinco principais ligas da Europa.

    "Eu jogava nas ruas. Ainda jogo quando vou para casa - às vezes com amigos. Gosto de dizer: eu saí das ruas, mas as ruas não me deixaram. Ainda é parte de mim", disse Diomande sobre seu próprio estilo.

    Tal é a mistura de eras em Diomande, combinando um desejo à moda antiga de passar por fora de seus adversários, sujando as chuteiras com giz, com a obsessão moderna de cortar para dentro e marcar gols. Ele é incrivelmente habilidoso jogando em ambos os flancos, começando mais frequentemente no lado direito.

    Em 16 jogos pelo Leipzig, Diomande contribuiu com sete gols e quatro assistências. Já é concebível que ele possa completar sua primeira temporada como jogador profissional com números de dois dígitos em ambos. Ele não é apenas agradável aos olhos, mas também notavelmente eficaz e eficiente.

    O treinador do Leipzig, Ole Werner, ficou muito impressionado com sua nova contratação nesta temporada, dizendo sobre Diomande: "Ele frequentemente passa por seus oponentes sem truques, simplesmente porque é muito dinâmico. Mas o que é ainda mais importante para mim é que ele trabalha para a equipe e é muito bom fazendo pressão. É uma questão de atitude, e ele demonstra isso."

    O pequeno tamanho da amostra de seu 2025 também fez de Diomande o queridinho da comunidade de estatísticas. De acordo com a FBRef, ele já está entre os 98% pontas que marcam gols sem contar penalidades (0,5 por 90 minutos jogados), 92% superiores para ações que criam chances de gol (5,21 por 90), 97% superiores para conduções progressivas (6,22 por 90), 99% superiores para dribles bem-sucedidos (4,08 por 90 minutos jogados) e 94% superiores para toques dados na área adversária (6,91 por 90 minutos jogados).

    Além disso, ele também está entre os 88% superiores para tackles (1,7 por 90) e bloqueios (1,26 por 90), bem como no 97% superior para interceptações (0,94 por 90). Em termos simples, Diomande é estatisticamente excepcional em ambas as extremidades do campo. Há muitas razões para ele ser apontado como o melhor produto do sistema Red Bull desde Erling Haaland.

  • Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Espaço para melhorias

    Embora os números de assistências de Diomande estejam atualmente saudáveis, a principal crítica ao seu jogo no momento é que seus passes não são suficientemente penetrantes e ele poderia fazer mais para encontrar companheiros de equipe dentro da área - este gráfico de suas chances criadas da Opta Analyst demonstra melhor essa falta de verticalidade - enquanto seus cruzamentos também poderiam ser aprimorados dado quão hábil ele é com os dois pés.

    Mesmo com seu instinto goleador, Diomande admitiu que isso ainda é uma área de fraqueza pelos seus padrões. "Meu estilo é explosivo, rápido e fisicamente forte. Rápido, ágil e também finalizador. Eu sei que ainda não sou um finalizador perfeito, mas tenho apenas 19 anos. Com o tempo, isso virá - e eu me tornarei um matador na frente do gol", ele disse recentemente.

    Houve também um tumulto em Leipzig quando Diomande foi deixado de fora do importante jogo contra o Borussia Dortmund, em outubro, por ter chegado atrasado a uma reunião da equipe no hotel, e é um incidente que ainda incomoda o jovem até hoje. "Ainda estou irritado que isso aconteceu comigo. Imediatamente pedi desculpas ao treinador e à equipe pelo erro. Todo jogador recebe uma agenda e tem que garantir que estejam no horário", ele disse.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    O próximo... Nico Williams?

    Diomande é o mais recente de uma linha de pontas que simplesmente querem ficar com a bola e cujo primeiro instinto é driblar seu marcador. Comparações foram feitas entre Diomande e uma versão mais jovem de Jérémy Doku antes de sua súbita melhoria com o Manchester City nesta temporada, enquanto Rodrygo tem estatísticas subjacentes semelhantes no Real Madrid. Mas talvez o jogador mais empolgante no estilo de Diomande seja Nico Williams.

    Ambos os pontas jogam com os dois pés, podem jogar pelos dois lados do campo e têm a capacidade de desacelerar ou acelerar o jogo conforme decidem enfrentar seus oponentes. Eles são os protagonistas controlando o desfecho dos ataques quando têm posse de bola. O mais empolgante é que Diomande já parece ser uma ameaça de gol muito maior do que qualquer um desses jogadores mais experientes mencionados. Nas temporadas mais goleadoras de Williams e Doku em seus respectivos campeonatos nacionais, eles marcaram seis gols, enquanto Rodrygo só uma vez atingiu dois dígitos; na atual campanha, Diomande já balançou as redes seis vezes. 

    Antes de jogar pelo Leipzig, Diomande foi colocado em uma categoria semelhante a outro prodígio da Red Bull, Karim Adeyemi, que agora é um rival na Bundesliga pelo Dortmund, sendo ambos excepcionalmente rápidos e capazes de usar essa velocidade para ultrapassar os adversários como ameaças diretas.

  • O que vem a seguir?

    Uma saída de Leipzig é quase inevitável, com o time supostamente colocando um preço de € 100 milhões (aproximadamente R$ 650 milhões) no ponta. O Liverpool, que pode estar esperando uma ajuda de Klopp, estão entre os clubes ligados a Diomande, assim como Barcelona, Manchester City, Tottenham e Real Madrid.

    Por enquanto, Diomande juntou-se à seleção da Costa do Marfim no Marrocos para a Copa das Nações Africanas de 2025, onde ele espera completar um primeiro ano notável no futebol profissional tornando-se campeão de seu continente. No entanto, ele continua mantendo os pés no chão, apesar de sua rápida ascensão ao estrelato.

    "Para mim, parece normal, porque estou cercado por pessoas que me guiam", Diomande insistiu. "Isto é o que planejamos, então não estou surpreso. Sabíamos que isso viria e estávamos esperando por isso. Graças a Deus as coisas estão indo bem, e somos gratos.

    “Não presto atenção aos rumores. Foco no meu trabalho em campo. Se você se apresentar bem, os rumores sempre aparecerão. Eu me mantenho concentrado, e tenho um bom apoio do meu pai e da equipe do clube. Então, foco apenas no futebol.

    "[Jogar pela Costa do Marfim] é um sonho. Crescemos assistindo à nossa seleção nacional - eles nos fizeram chorar, nos fizeram sonhar. Agora nós somos os que inspiramos crianças, e é incrível. Estou orgulhoso de representar meu país. Nossa ambição é ir o mais longe possível e defender o título [da CAN]. Queremos vencer novamente e manter o troféu. 

    "Nós [também] queremos ir o mais longe possível [na Copa do Mundo]. A Costa do Marfim teve Copas do Mundo difíceis no passado. Agora queremos ir mais longe e alcançar algo grande."

    Diomande é a prova viva de como o futebol pode mudar rapidamente, e ele tem alguns conselhos para outros jovens jogadores que estão tentando impressionar do nada: "Trabalhe duro. Nunca desista. Lute e se esforce, porque o trabalho árduo é o que pode te levar às estrelas. Você não deve desistir - lute até o último suspiro. Essa é a mensagem."

