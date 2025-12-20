Yan Diomande: quem é a maior revelação da Red Bull desde Haaland que está sendo preparada por Jurgen Klopp e já gera disputa entre Liverpool e Manchester City

Naturalmente, a posição de Diomande como ponta deveria torná-lo um bom driblador, mas ele já é um destaque nesse quesito. Ele lidera a Bundesliga com 42 dribles completados nesta temporada, enquanto apenas Lamine Yamal (66), Mohammed Kudus (47) e Kylian Mbappé (45) estão à sua frente nas cinco principais ligas da Europa.
"Eu jogava nas ruas. Ainda jogo quando vou para casa - às vezes com amigos. Gosto de dizer: eu saí das ruas, mas as ruas não me deixaram. Ainda é parte de mim", disse Diomande sobre seu próprio estilo.
Tal é a mistura de eras em Diomande, combinando um desejo à moda antiga de passar por fora de seus adversários, sujando as chuteiras com giz, com a obsessão moderna de cortar para dentro e marcar gols. Ele é incrivelmente habilidoso jogando em ambos os flancos, começando mais frequentemente no lado direito.
Em 16 jogos pelo Leipzig, Diomande contribuiu com sete gols e quatro assistências. Já é concebível que ele possa completar sua primeira temporada como jogador profissional com números de dois dígitos em ambos. Ele não é apenas agradável aos olhos, mas também notavelmente eficaz e eficiente.
O treinador do Leipzig, Ole Werner, ficou muito impressionado com sua nova contratação nesta temporada, dizendo sobre Diomande: "Ele frequentemente passa por seus oponentes sem truques, simplesmente porque é muito dinâmico. Mas o que é ainda mais importante para mim é que ele trabalha para a equipe e é muito bom fazendo pressão. É uma questão de atitude, e ele demonstra isso."
O pequeno tamanho da amostra de seu 2025 também fez de Diomande o queridinho da comunidade de estatísticas. De acordo com a FBRef, ele já está entre os 98% pontas que marcam gols sem contar penalidades (0,5 por 90 minutos jogados), 92% superiores para ações que criam chances de gol (5,21 por 90), 97% superiores para conduções progressivas (6,22 por 90), 99% superiores para dribles bem-sucedidos (4,08 por 90 minutos jogados) e 94% superiores para toques dados na área adversária (6,91 por 90 minutos jogados).
Além disso, ele também está entre os 88% superiores para tackles (1,7 por 90) e bloqueios (1,26 por 90), bem como no 97% superior para interceptações (0,94 por 90). Em termos simples, Diomande é estatisticamente excepcional em ambas as extremidades do campo. Há muitas razões para ele ser apontado como o melhor produto do sistema Red Bull desde Erling Haaland.