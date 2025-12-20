Yan Diomande: quem é a maior revelação da Red Bull desde Haaland que está sendo preparada por Jurgen Klopp e já gera disputa entre Liverpool e Manchester City

A ascensão rápida de Diomande tem sido incrível. Ele só começou como titular seis vezes pelo Leganés, e poucos meses depois se tornou um dos primeiros nomes na lista de titulares do RB Leipzig. Este é um jogador que nunca havia jogado futebol profissional até março de 2025, lembre-se disso.

Bastou apenas um jogo para Diomande mostrar à Alemanha quem ele era, pois marcou em sua estreia pelo Leipzig, fazendo o primeiro gol da noite na vitória por 4 a 2 sobre o Sandhausen na primeira rodada da Copa da Alemanha. Foi mais difícil marcar um gol na Bundesliga no início, passando seus primeiros sete jogos sem uma contribuição, mas desde que quebrou esse jejum, Diomande só tem se fortalecido.

Ele marcou um gol e duas assistências durante a goleada por 6 a 0 do Leipzig sobre o Augsburg no final de outubro. Depois, outro gol e uma assistência seguiram-se contra o Stuttgart na semana seguinte, tornando-o um dos cinco jogadores mais jovens a marcar em jogos consecutivos da Bundesliga. Ele também encontrou o gol contra o Hoffenheim dias depois.

O marco mais notável que Diomande alcançou até agora ocorreu quando ele marcou um hat-trick na vitória por 6 a 0 do Leipzig contra o Eintracht Frankfurt, tornando-se o segundo jogador mais jovem na história da Bundesliga a alcançar tal feito, ironicamente ficando apenas atrás do ex-astro do Eintracht, Walter Bechtold, em 1965.

"É uma fonte de orgulho. Mesmo sendo destro, marquei com a esquerda. Isso mostra que estou progredindo e que não devo parar. Devo continuar trabalhando, melhorando e marcando ainda mais gols", disse um humilde Diomande ao site da Bundesliga sobre seu hat-trick.

Enquanto isso, a nível internacional, Diomande passou de um quase desconhecido em sua terra natal, a Costa do Marfim, para um herói nacional em pouco tempo, marcando nos seus dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, garantindo a vaga para o torneio de 2026, na América do Norte.

"Ouvir isso é simplesmente louco", disse ele sobre suas façanhas com a seleção nacional. "Mas, por outro lado, honestamente não é coincidência. É tudo resultado do trabalho árduo da equipe. Estou extremamente feliz e muito orgulhoso. Jogar pela seleção foi meu maior sonho. Agora sou um dos jogadores do meu país que conseguiu. Como meu modelo, Yaya Touré. Isso é gratificante."