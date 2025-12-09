Xabi Alonso demitido do Real Madrid e anunciado em um Liverpool sem Arne Slot? Técnico espanhol comenta especulações do mercado
Xabi Alonso e Arne Slot sob pressão
Xabi Alonso, ex-meio-campista dos Reds, se viu no centro de uma roda-viva de rumores sobre trocas de treinador. Enquanto Slot está atualmente sob pressão no Liverpool devido ao desempenho pífio do time na atual temporada — o que os coloca no 10º lugar da Premier League, apesar do investimento estratosférico na última janela —, Alonso também não vive o melhor dos momentos no Santiago Bernabéu. Após uma derrota caóticapor 2 a 0 para o Celta Vigo, em casa, o espanhol enfrenta uma semana decisiva, com um confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester City se aproximando.
Apesar de ter assumido recentemente o clube da capital espanhola, perguntas sobre uma possível mudança para a Premier League persistiram. Xabi Alonso teria recusado a possibilidade de substituir Jürgen Klopp nos Reds e decidiu permanecer no Bayer Leverkusen na temporada 2024/25. No fim da campanha, no entanto, ele decidiu comandar o Real Madrid, equipe onde também atuou durante seu tempo como jogador.
- Getty Images Sport
Chefe do Real aborda seu futuro
Quando questionado diretamente sobre a possibilidade de treinar na Inglaterra, especificamente sobre um retorno ao Liverpool, Alonso ofereceu uma resposta intrigante.
"Com certeza, é algo a considerar com os clubes ingleses, com meu antigo clube", admitiu Alonso. "Mas, por enquanto, este [Madrid] é o lugar onde quero estar, e no futuro, nunca se sabe o que pode acontecer."
A situação de Slot ainda tem o fator negativo de Mohamed Salah, que criticou seu treinador por ter sido deixado no banco após o empate por 3 a 3 contra o Leeds, no último fim de semana, e que vem causando alvoroço nos bastidores do clube. No entanto, Xabi Alonso manteve-se diplomático ao ser questionado sobre a situação.
"Essas são decisões que eles tomaram no Liverpool. Sem dúvida, estamos perdendo muitos detalhes. Então, não cabe a mim dar uma opinião sobre isso", disse ele.
Dois gigantes em crise
O momento é de grande incerteza para os dois clubes. A defesa de título do Liverpool desmoronou de forma espetacular, deixando Slot à beira do precipício. O relacionamento do holandês com Salah se deteriorou, e o atacante egípcio foi até deixado de fora do elenco que enfrentará a Inter de Milão nesta semana.
Enquanto isso, em Madri, Alonso está lutando para manter sua própria gestão nos trilhos. A derrota para o Celta deixou os Merengues quatro pontos atrás do Barcelona, que está na liderança, e relatórios sugerem que uma derrota para o Manchester City poderia ser fatal para suas perspectivas.
"O próximo é o melhor. Acho que me conheço, e os fãs conhecem muito bem o Manchester City por enfrentá-los muitas vezes nos últimos anos, mas vejo isso como uma oportunidade mais do que qualquer outra coisa", disse Alonso.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Xabi Alonso também falou sobre seus próprios desafios de gerenciamento de jogadores, traçando um paralelo entre a situação de Salah e seu manejo com Vinícius Júnior. O ponta brasileiro reagiu mal ao ser substituído contra o Barcelona no início da temporada, mas Xabi Alonso afirma que agiu certo na situação.
"Eu não mudaria nada", ele observou, reforçando sua postura sobre disciplina. "Não se trata de mudar, se trata de adaptar. Eu sabia bem como era, por isso o Real Madrid é o maior clube do mundo. Você precisa se adaptar a isso, aprender com isso. Depois, você tem que se apresentar, tem que ter essa interação com os jogadores. Alguns dias são bons, alguns dias não são tão bons. Mas de cada jogo, damos passos, e estamos nesta posição agora, e temos que enfrentá-la com boa energia, positividade, essa é a única maneira de virar a situação", disse Xabi.