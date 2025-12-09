Xabi Alonso demitido do Real Madrid e anunciado em um Liverpool sem Arne Slot? Técnico espanhol comenta especulações do mercado

Quando questionado diretamente sobre a possibilidade de treinar na Inglaterra, especificamente sobre um retorno ao Liverpool, Alonso ofereceu uma resposta intrigante.

"Com certeza, é algo a considerar com os clubes ingleses, com meu antigo clube", admitiu Alonso. "Mas, por enquanto, este [Madrid] é o lugar onde quero estar, e no futuro, nunca se sabe o que pode acontecer."

A situação de Slot ainda tem o fator negativo de Mohamed Salah, que criticou seu treinador por ter sido deixado no banco após o empate por 3 a 3 contra o Leeds, no último fim de semana, e que vem causando alvoroço nos bastidores do clube. No entanto, Xabi Alonso manteve-se diplomático ao ser questionado sobre a situação.

"Essas são decisões que eles tomaram no Liverpool. Sem dúvida, estamos perdendo muitos detalhes. Então, não cabe a mim dar uma opinião sobre isso", disse ele.