Salah tainted legacy GFXGetty/GOAL
James Westwood

Não tem mais volta: Mohamed Salah mancha sua história no Liverpool ao dar "piti" de Cristiano Ronaldo

Em uma das cenas mais decisivas do filme de sucesso "Moneyball", que conta a história da abordagem inovadora e orientada por dados do Oakland Athletics no beisebol - posteriormente copiada pelo Fenway Sports Group (FSG) tanto no Boston Red Sox quanto no Liverpool - o gerente geral do clube, Billy Beane, tem uma conversa franca com o jogador veterano David Justice sobre seu papel

"David, você tem 37 anos. Que tal você e eu sermos honestos sobre o que cada um de nós quer disso? Eu quero extrair a última gota de beisebol que você tem em você, e você quer continuar no show", diz Beane, interpretado por Brad Pitt, depois de interromper Justice no meio de um treino. "Vamos fazer isso. Agora, eu não estou te pagando pelo jogador que você costumava ser - estou te pagando pelo jogador que você é agora. Você é esperto, entende o que estamos tentando fazer aqui. Seja um exemplo para os mais jovens, seja um líder. Você consegue fazer isso?"

Justice, cuja linguagem corporal muda de indiferente e defensiva para totalmente engajada durante o discurso de Beane, aceita esse desafio e posteriormente ajuda a reviver a sorte do time. É fácil imaginar Arne Slot puxando Mohamed Salah de lado e dizer algumas verdades semelhantes em meio às dificuldades do Liverpool nesta temporada — mas também é fácil ver o egípcio dando uma resposta hostil e dando às costas ao seu treinador.

Salah assinou um novo contrato em abril que lhe garantiu mais dois anos no "show" da Premier League. Mas o jogador de 33 anos não conseguiu dar um exemplo brilhante como o jogador mais bem pago do elenco do Liverpool, nem aparentemente assimilou qualquer crítica construtiva.

Em vez de se destacar como líder em tempos de dificuldade, Salah se tornou uma força destrutiva, colocando-se acima do time. Ninguém pode tirar o status do "Rei Egípcio" como um ícone dos Reds após tantos anos de brilhantismo e sucesso tangível, mas sua decisão de falar publicamente contra Slot depois de ser deixado no banco manchou permanentemente seu legado.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    De talismã a fardo

    Salah terminou em quarto lugar na votação final para a Bola de Ouro de 2025, o que foi uma justa reflexão de sua contribuição estelar para o título da Premier League na temporada 2024/25. Sempre presente sob o comando de Slot no primeiro ano do holandês no cargo, Salah acumulou um total combinado de 47 gols e assistências, o maior número já registrado em uma temporada de 38 jogos.

    Suas finalizações implacáveis e habilidades deslumbrantes de criação de jogadas fizeram a diferença semana após semana, e em agosto, ele merecidamente se tornou o primeiro homem a ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA pela terceira vez. Mas Salah não chegou nem perto de igualar esses níveis na primeira metade da campanha atual.

    Na verdade, poderia facilmente ser argumentado que ele se tornou um fardo a ser carregado. O ex-atacante da Roma e Chelsea marcou apenas cinco gols em 19 aparições em todas as competições e, ainda mais preocupante, tem sido quase completamente anônimo na construção de jogadas e nas fases defensivas do Liverpool.

    Existem duas razões principais para isso. A primeira é que a transferência de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid impactou Salah mais do que qualquer um poderia ter previsto. Sem o inglês fornecendo constantemente passes milimetricamente pensados pelo flanco direito, Salah parece perdido em campo.

    Em segundo lugar, o Liverpool também não conseguiu compensar a recusa de Salah em defender sem a pressão de Luis Díaz e Diogo Jota nas defesas adversárias. A decisão do clube de vender Díaz ao Bayern de Munique na última janela envelheceu mal, e a trágica morte de Jota deixou um vazio que novas as adições, como Alexander Isak e Hugo Ekitiké, ainda não preencheram.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOLAFP

    Lealdade esgotada

    Houve muitos pedidos para que Salah fosse retirado da equipe ao longo da temporada, o que Slot resistiu amplamente no início. Ele foi limitado a participações saindo do banco na Liga dos Campeões contra o Galatasaray e Eintracht Frankfurt, mas começou todos os primeiros 12 jogos da Premier League do Liverpool.

    Slot mostrou a Salah um grande nível de lealdade com base na confiança mútua que eles construíram na temporada anterior, especialmente à medida que os resultados pioravam significativamente. Os Reds enfrentaram uma sequência de nove derrotas em 12 jogos em todas as competições, com uma derrota em casa por 3 a 0 para o Nottingham Forest, que já estava em dificuldades, marcando o ponto mais baixo do que já parecia o fundo do poço.

    O Liverpool caiu para o 11º lugar na tabela após esse resultado, estando 11 pontos atrás do líder Arsenal depois de apenas 12 partidas. Sua defesa do título terminou naquele dia, e Slot estava, aos olhos de muitos, mantendo-se no cargo por um fio. Fortalecer o lado direito fraco que os adversários vinham explorando facilmente foi o primeiro passo óbvio para estabilizar o navio, e isso significava tirar Salah da linha de fogo — medida que Slot tomou na partida contra o West Ham, no dia 30 de novembro.

    Como era de se esperar, os Reds produziram um desempenho muito melhor para vencer por 2 a 0, e Salah nem sequer saiu do banco. Ele jogou 45 minutos como substituto no intervalo no empate 1 a 1 com o Sunderland em Anfield três dias depois, mas voltou para o banco durante o emocionante empate por 3 a 3 do Liverpool contra o Leeds, no último sábado.

    Não houve muitos problemas com o ataque em Elland Road; foi uma série de erros defensivos que custaram caro ao time de Slot. O Liverpool poderia ter perdido o jogo se Salah estivesse em campo e no mesmo humor desinteressado que esteve durante toda a temporada. Então, quando ele acusou Slot de jogá-lo "sob o ônibus" após o jogo, era impossível sentir qualquer simpatia em relação ao egípcio.

  • صلاحGetty Images Sport

    Sem direito de reivindicar tratamento especial

    Após a derrota humilhante para o Forest, o ex-defensor do Liverpool, Jamie Carragher, incentivou Salah a se manifestar perante a mídia como um dos mais experientes e respeitados no vestiário. “Após todas essas derrotas do Liverpool, é sempre o Virgil van Dijk que aparece”, disse Carragher à Sky Sports. “Eu só ouço Salah falar quando ele é eleito o melhor em campo ou quando precisa de um novo contrato. Gostaria de ver Mo Salah se manifestar como um dos líderes, uma das lendas do Liverpool, vir falar em nome da equipe. Não deveria ser sempre o capitão.”

    Salah finalmente apareceu no último fim de semana, mas apenas por razões egoístas, e não resistiu a fazer uma crítica mesquinha a Carragher.

    "Eu não podia acreditar que estou no banco por 90 minutos! A terceira vez no banco, acho que pela primeira vez na minha carreira. Estou muito, muito desapontado, para ser honesto”, ele disse. “Fiz tanto por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada. Agora estou no banco e não sei por quê. Acho que é muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa. Recebi muitas promessas e, até agora, estou no banco por três jogos, então não posso dizer que eles cumpriram a promessa. Depois do que fiz pelo clube, realmente dói. Amanhã, Carragher vai me criticar novamente e novamente, e tudo bem.”

    Carragher estava apenas pedindo para que Salah assumisse um pouco de responsabilidade e emitisse um apelo motivacional, o que significaria muito para os fiéis torcedores do Liverpool e também para Slot. Mas Salah claramente não se importa com a situação atual do clube. Essa atitude de "pobre de mim" soa como arrogância e falta de autoconsciência. A diretoria pode ter prometido que Salah continuaria sendo o principal jogador durante as negociações de contrato, mas isso tinha que ser condicional ao fato de ele manter seus padrões. Agora que esses padrões caíram, ele não tem direito de exigir tratamento especial.

  • Salah-SlotGetty/GOAL

    Maior que o clube

    Salah também cometeu o crime imperdoável de desrespeitar seu treinador. “Eu disse muitas vezes que tinha um bom relacionamento com o treinador e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento”, disse ele sobre Slot. “Eu não sei por que, mas me parece, do jeito que vejo, que alguém não me quer no clube. Eu não acho que sou o problema. Eu fiz tanto por este clube. Eu não tenho que lutar todos os dias pela minha posição porque eu a conquistei. Eu não sou maior do que ninguém, mas ganhei minha posição. Se eu estivesse em outro lugar, todos iriam para a mídia e defenderiam os jogadores. Eu sou o único nesta situação.”

    O único que foi jogado para debaixo do ônibus é Slot. Salah deve ter a memória de um peixe dourado, porque Slot foi seu aliado mais feroz em meio a uma enxurrada de críticas entre agosto e novembro, e reagiu com raiva quando a apresentadora da TNT Sports, Lynsey Hipgrave, o pressionou sobre a importância de Salah antes da derrota do Liverpool por 3 a 2 contra o Brentford: “Devo ter que explicar ou os números dele falam por si? Mo tem sido tão influente para este clube desde que ele está aqui e desde que eu estou aqui”, disse o treinador holandês.

    Slot também ficou satisfeito com a reação de Salah a ser deixado de fora, descrevendo-o como um "profissional exemplar", mas agora certamente estará reavaliando essa avaliação. Salah obviamente acha que é maior que o clube. Ele mostrou suas verdadeiras cores, minando Slot no processo, e o chefe do Liverpool agora tem que afirmar sua autoridade.

    Tantos jogadores têm sido culpados pelo baixo desempenho, de Van Dijk e Ibrahima Konaté a Alexis Mac Allister e o homem de £ 116 milhões Florian Wirtz, enquanto Isak e Milos Kerkez atualmente se enquadram na categoria de grandes fracassos de transferência, e Slot foi forçado a reorganizar seu elenco consistentemente. Mas Salah é o único que fez birra. Ele não tem sido o único problema, mas agora ele é o principal.

  • Ronaldo Ten Hag 2022-23Getty

    Queimando pontes

    Salah seguiu o exemplo de Cristiano Ronaldo com sua explosão mal aconselhada. Quando o lendário atacante de Portugal perdeu seu lugar na equipe do Manchester United sob o comando de Erik ten Hag, ele reagiu dando uma entrevista explosiva ao seu insuportável fã número 1, Piers Morgan, que abalou Old Trafford.

    Cristiano Ronaldo disse que se sentiu "traído" pelo clube e admitiu não ter respeito por Ten Hag, que ele acreditava estar tentando afastá-lo do clube. O vencedor de cinco Bolas de Ouro descarregou meses de amargura e autocomiseração, enquanto negligenciava o fato de que seus níveis de desempenho e produtividade no último terço do campo haviam diminuído significativamente.

    Nesse caso, todas as pontes foram queimadas. Encorajado pelo seu fantástico histórico em duas passagens por Manchester, Cristiano, então com 37 anos, não estava disposto a se empenhar e tentar recuperar o favor, então encurralou o United, e seu contrato foi eventualmente rescindido por mútuo consentimento. Parece que Salah agora está enviando uma mensagem semelhante à hierarquia do Liverpool.

    Ele disse quando perguntado sobre se sua situação pode ser resolvida: “Não posso dizer que é impossível, mas pelo que sinto, eu fiz muito pelo clube, amo os fãs e o clube, mas não sei o que vai acontecer a seguir.” Em outras palavras, a responsabilidade está no colo de Slot. Assim como CR7, Salah está falhando em olhar para suas próprias atitudes, e uma separação por consentimento mútuo pode ser a única saída para ambos os lados.

  • Mo SalahGetty Images

    Jogo de poder

    Isso não parece ser uma tentativa de saída de Salah, mas sim um jogo de poder. Ele quer mais reconhecimento e acredita que a ameaça subjacente de uma possível transferência assustará o Liverpool a colocá-lo de volta em um pedestal. Se esse for realmente o caso, o plano de Salah poderá sair pela culatra.

    Há uma boa chance de que ele não jogue mais pelo clube, pois Slot e a diretoria já tomaram medidas decisivas, com relatos de que Salah não será incluído na equipe quando o Liverpool viajar para a Itália para enfrentar a Inter de Milão, na Liga dos Campeões, na terça-feira. É uma decisão importante para um jogo importante, mas sem dúvida a correta.

    Se os Reds fizerem uma boa exibição contra os finalistas europeus da última temporada, não haverá pressa para um retorno de Salah no confronto em casa deste fim de semana contra o Brighton, que é a última partida antes de ele partir para a Copa das Nações Africanas com o Egito. Slot provavelmente ficará contente em ganhar um pouco de espaço do insatisfeito atacante, e o Liverpool deve se beneficiar como um coletivo sem esse espetáculo de distrações.

    No fundo, Salah pode estar pensando que pode superar Slot, mas de acordo com o The Athletic, o ex-técnico do Feyenoord ainda tem total apoio do donos, o Fenway Sports Group. O relatório acrescenta que times da Liga Saudita — que já estavam de olho no egípcio — ainda têm um "forte interesse" em Salah, e o Liverpool está na posição de poder exigir uma taxa absurda por ele, após extensão de contrato de abril.

    Pode não haver mais nada para Salah em Anfield quando ele voltar da Copa Africana das Nações, e ele não terá ninguém para culpar além de si mesmo. O Liverpool não tem razão para continuar pagando Salah pelo jogador que ele é agora, porque ele não é útil para ninguém.

