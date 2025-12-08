Não tem mais volta: Mohamed Salah mancha sua história no Liverpool ao dar "piti" de Cristiano Ronaldo

"David, você tem 37 anos. Que tal você e eu sermos honestos sobre o que cada um de nós quer disso? Eu quero extrair a última gota de beisebol que você tem em você, e você quer continuar no show", diz Beane, interpretado por Brad Pitt, depois de interromper Justice no meio de um treino. "Vamos fazer isso. Agora, eu não estou te pagando pelo jogador que você costumava ser - estou te pagando pelo jogador que você é agora. Você é esperto, entende o que estamos tentando fazer aqui. Seja um exemplo para os mais jovens, seja um líder. Você consegue fazer isso?"

Justice, cuja linguagem corporal muda de indiferente e defensiva para totalmente engajada durante o discurso de Beane, aceita esse desafio e posteriormente ajuda a reviver a sorte do time. É fácil imaginar Arne Slot puxando Mohamed Salah de lado e dizer algumas verdades semelhantes em meio às dificuldades do Liverpool nesta temporada — mas também é fácil ver o egípcio dando uma resposta hostil e dando às costas ao seu treinador.

Salah assinou um novo contrato em abril que lhe garantiu mais dois anos no "show" da Premier League. Mas o jogador de 33 anos não conseguiu dar um exemplo brilhante como o jogador mais bem pago do elenco do Liverpool, nem aparentemente assimilou qualquer crítica construtiva.

Em vez de se destacar como líder em tempos de dificuldade, Salah se tornou uma força destrutiva, colocando-se acima do time. Ninguém pode tirar o status do "Rei Egípcio" como um ícone dos Reds após tantos anos de brilhantismo e sucesso tangível, mas sua decisão de falar publicamente contra Slot depois de ser deixado no banco manchou permanentemente seu legado.