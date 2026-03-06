Wolves revela homenagens especiais a Diogo Jota antes da partida contra o Liverpool pela FA Cup

O diretor John Gough conduziu uma cerimônia privada na sexta-feira para revelar as obras, com a presença do técnico da equipe principal, Rob Edwards, e vários ex-companheiros de equipe. Refletindo sobre o significado do projeto, Gough disse: “Este é um memorial para todos dentro do clube e, mais importante, envolve nossos torcedores, que ficaram muito tristes com o falecimento de Diogo, com todas as suas homenagens incluídas. Jody fez um trabalho fantástico ao capturar muito bem a essência de Diogo.”

Gough continuou enfatizando a natureza coletiva do processo de luto em Molineux, acrescentando: “A oportunidade de reunir todos – todos os departamentos – para lembrar um de nossos jogadores excepcionais e a contribuição que ele fez para este clube de futebol foi um momento muito bom.” O evento contou com a presença de jogadores do time principal, como Jose Sa e Matt Doherty, que prestaram suas homenagens a um jogador que continua profundamente ligado à história do clube.