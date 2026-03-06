Getty Images Sport
Wolves revela homenagens especiais a Diogo Jota antes da partida contra o Liverpool pela FA Cup
A obra-prima de Craddock: homenagens florais imortalizam ícone do clube
O clube encomendou ao ex-defesa dos Wolves e talentoso artista Jody Craddock a criação de duas pinturas em grande escala da lenda do clube. Num toque comovente, as pétalas das milhares de homenagens florais deixadas pelos adeptos na estátua de Billy Wright no ano passado foram recolhidas e processadas para criar a tinta utilizada nas obras de arte. Estas peças ficarão agora expostas permanentemente na área de receção da bancada Stan Cullis para que os adeptos possam visitá-las.
Uma homenagem significativa da família Wolves
O diretor John Gough conduziu uma cerimônia privada na sexta-feira para revelar as obras, com a presença do técnico da equipe principal, Rob Edwards, e vários ex-companheiros de equipe. Refletindo sobre o significado do projeto, Gough disse: “Este é um memorial para todos dentro do clube e, mais importante, envolve nossos torcedores, que ficaram muito tristes com o falecimento de Diogo, com todas as suas homenagens incluídas. Jody fez um trabalho fantástico ao capturar muito bem a essência de Diogo.”
Gough continuou enfatizando a natureza coletiva do processo de luto em Molineux, acrescentando: “A oportunidade de reunir todos – todos os departamentos – para lembrar um de nossos jogadores excepcionais e a contribuição que ele fez para este clube de futebol foi um momento muito bom.” O evento contou com a presença de jogadores do time principal, como Jose Sa e Matt Doherty, que prestaram suas homenagens a um jogador que continua profundamente ligado à história do clube.
Craddock cria um legado duradouro com tinta floral para fãs
Para Craddock, o projeto foi muito pessoal, combinando sua própria história como herói do Wolves com sua segunda carreira como artista. “Isso me trouxe um orgulho imenso, por quem é e o que representa. A ideia do clube de transformar flores em pintura foi fantástica, e foi muito legal eles me convidarem, porque isso significou que confiaram em mim para fazer um trabalho bom o suficiente para produzir peças que ficarão expostas lá para sempre”, explicou Craddock durante a inauguração.
O artista expressou sua satisfação com o resultado final e o peso emocional que as pinturas carregam para os fiéis torcedores do Molineux. Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito com elas. O equilíbrio entre as duas é perfeito. Foi bom emoldurá-las e vê-las no lugar onde devem estar”. Versões à prova de intempéries das obras de arte serão eventualmente instaladas fora do estádio para garantir que todos os torcedores possam acessá-las a qualquer momento.
Molineux recebe confronto emocionante do Liverpool
O momento da homenagem é particularmente significativo, já que o Wolves recebe o Liverpool na FA Cup. Os torcedores já planejaram várias demonstrações de carinho, incluindo o hasteamento de seis bandeiras na arquibancada sul. Isso segue a recente ação da Premier League, onde o nome de Jota foi entoado por ambas as torcidas aos 18 e 20 minutos - representando os números das camisas que ele vestiu pelo Wolves e pelo Liverpool, respectivamente.
As pinturas e uma nova exposição no Museu do Wolves são as últimas de uma série de homenagens, após um tifo financiado pelos torcedores no início desta temporada e homenagens florais deixadas em Anfield pela equipe do clube em dezembro. Para um jogador que uma vez disse: “Estar aqui no Wolves é o meu sonho”, essas instalações permanentes garantem que sua presença em Molineux nunca será esquecida pelos torcedores que o adoravam.
