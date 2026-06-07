Wesley é cortado da seleção brasileira com lesão grave e Ancelotti convoca substituto

O lateral-direito Wesley foi cortado da seleção brasileira após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador deixou o campo aos 16 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Egito, no último sábado (6), sentindo fortes dores na região da virilha. Bastante abalado, Wesley saiu chorando e recebeu apoio dos companheiros e da torcida presente no estádio. Segundo apuração do UOL, a lesão do atleta de 22 anos é de grau 3, o que significa que não haveria chances de ele voltar a campo durante a Copa.

A CBF recebeu o diagnóstico da lesão ainda pela manhã, mas aguardou a definição dos detalhes burocráticos para anunciar oficialmente o corte do jogador. A entidade também trabalhou na convocação do substituto antes de comunicar a decisão. O novo convocado se apresentará à delegação nesta segunda-feira, após o dia de folga concedido aos atletas por Carlo Ancelotti.

O escolhido para ocupar a vaga foi o meio-campista Éderson. Atualmente na Atalanta, o jogador de 26 anos está próximo de ser contratado pelo Manchester United por € 40 milhões (R$ 233 milhões, na cotação atual). Os detalhes finais do acordo devem ser finalizados após a Copa do Mundo de 2026.

Éderson esteve presente na campanha da Copa América de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Já na era Ancelotti, apareceu apenas na primeira convocação do treinador italiano, para os compromissos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias.

Ao optar pela convocação de um meio-campista, Ancelotti amplia as possibilidades de ajuste do elenco sem necessariamente buscar um substituto direto para a lateral direita. Sem Wesley, a tendência é que Danilo, do Flamengo, assuma a posição. Foi justamente ele quem entrou durante a partida contra o Egito após a saída do titular.

Outra alternativa para o setor é Ibañez. Embora tenha atuado majoritariamente como zagueiro nos últimos anos, o defensor possui experiência na lateral e pode ser utilizado por Ancelotti em situações específicas ao longo do Mundial.

A lesão interrompe um momento importante da trajetória de Wesley com a camisa amarela. Titular nos últimos compromissos e tratado internamente como favorito para iniciar a Copa do Mundo na lateral direita, o jogador viu os planos serem alterados justamente às vésperas da estreia do Brasil. Agora, o lateral inicia o processo de recuperação enquanto acompanha à distância a campanha da equipe no Mundial.



