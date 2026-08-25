Getty Images
Traduzido por
Wayne Rooney pede a Michael Carrick que deixe duas estrelas do Manchester United no banco contra o Ipswich
Rooney exige mudanças de Carrick
Falando no The Overlap, Rooney pediu que Carrick tomasse decisões implacáveis depois que o Manchester United sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City. O clube teve 71 por cento de posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras.
Rooney acredita que a configuração tática é apenas parte do problema, afirmando: "Acho que os jogadores precisam assumir a responsabilidade em campo porque, quando você joga contra um Hull City ou Ipswich, no jogo seguinte, você pode armar o time da maneira que quiser e, muitas vezes, tudo se resume às decisões." Ele destacou que as escolhas em campo acabam determinando o resultado.
- Getty Images Sport
Shaw e Santos na linha de fogo
Rooney identificou especificamente Shaw e Santos como os jogadores que precisam ser sacrificados quando o Manchester United receber o Ipswich no domingo.
Sugerindo que Patrick Dorgu deveria ser deslocado para a defesa, Rooney explicou: "Eu tiraria Luke Shaw e colocaria Dorgu na lateral esquerda, para ser um pouco mais agressivo. Não acho que possamos contar com ele [Shaw] para jogar todas as partidas, então, quando você enfrenta em casa um time recém-promovido, eu colocaria Dorgu na lateral esquerda." Ao ser perguntado sobre ajustar a dupla de meio-campo, Rooney acrescentou: "Mainoo, provavelmente, sim. Eu colocaria Mainoo no lugar de Santos."
Carrick sofre após derrota na estreia
Carrick precisará encontrar uma fórmula vencedora sem a contratação de verão Carlos Baleba, que chegou por £ 70 milhões, mas está atualmente fora de ação com uma lesão nos ligamentos do tornozelo.
O técnico admitiu que ficou profundamente frustrado com a atuação em Hull. Apesar de apresentar uma postura calma diante da imprensa, Carrick confessou: "O resultado é o resultado. Fomos derrotados, estamos machucados e não é uma sensação boa. Isso não significa que vá mudar toda a direção de como estamos seguindo como time ou como clube de futebol."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester United?
O Manchester United tem uma oportunidade imediata de se recuperar quando enfrentar o Ipswich em Old Trafford no domingo. Carrick precisa decidir se seguirá o conselho de Rooney e fará mudanças entre seus astros em má fase. Uma vitória convincente é essencial para aliviar a pressão crescente e recolocar sua campanha na Premier League nos trilhos antes que a tabela fique mais intensa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.