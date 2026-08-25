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Wayne Rooney as a punditGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Wayne Rooney pede a Michael Carrick que deixe duas estrelas do Manchester United no banco contra o Ipswich

W. Rooney
M. Carrick
L. Shaw
A. Santos
Manchester United
Premier League

Wayne Rooney pediu a Michael Carrick que tire Luke Shaw e Andrey Santos do time titular do Manchester United para o próximo jogo da Premier League contra o Ipswich. Após uma surpreendente derrota na estreia para o Hull City, o ídolo do clube acredita que mudanças importantes são necessárias para a reação, insistindo que os jogadores precisam começar a assumir responsabilidade pessoal em campo.

  • Rooney exige mudanças de Carrick

    Falando no The Overlap, Rooney pediu que Carrick tomasse decisões implacáveis depois que o Manchester United sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City. O clube teve 71 por cento de posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras.

    Rooney acredita que a configuração tática é apenas parte do problema, afirmando: "Acho que os jogadores precisam assumir a responsabilidade em campo porque, quando você joga contra um Hull City ou Ipswich, no jogo seguinte, você pode armar o time da maneira que quiser e, muitas vezes, tudo se resume às decisões." Ele destacou que as escolhas em campo acabam determinando o resultado.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Shaw e Santos na linha de fogo

    Rooney identificou especificamente Shaw e Santos como os jogadores que precisam ser sacrificados quando o Manchester United receber o Ipswich no domingo.

    Sugerindo que Patrick Dorgu deveria ser deslocado para a defesa, Rooney explicou: "Eu tiraria Luke Shaw e colocaria Dorgu na lateral esquerda, para ser um pouco mais agressivo. Não acho que possamos contar com ele [Shaw] para jogar todas as partidas, então, quando você enfrenta em casa um time recém-promovido, eu colocaria Dorgu na lateral esquerda." Ao ser perguntado sobre ajustar a dupla de meio-campo, Rooney acrescentou: "Mainoo, provavelmente, sim. Eu colocaria Mainoo no lugar de Santos."

  • Carrick sofre após derrota na estreia

    Carrick precisará encontrar uma fórmula vencedora sem a contratação de verão Carlos Baleba, que chegou por £ 70 milhões, mas está atualmente fora de ação com uma lesão nos ligamentos do tornozelo.

    O técnico admitiu que ficou profundamente frustrado com a atuação em Hull. Apesar de apresentar uma postura calma diante da imprensa, Carrick confessou: "O resultado é o resultado. Fomos derrotados, estamos machucados e não é uma sensação boa. Isso não significa que vá mudar toda a direção de como estamos seguindo como time ou como clube de futebol."

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o Manchester United?

    O Manchester United tem uma oportunidade imediata de se recuperar quando enfrentar o Ipswich em Old Trafford no domingo. Carrick precisa decidir se seguirá o conselho de Rooney e fará mudanças entre seus astros em má fase. Uma vitória convincente é essencial para aliviar a pressão crescente e recolocar sua campanha na Premier League nos trilhos antes que a tabela fique mais intensa.

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