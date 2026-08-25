Falando no The Overlap, Rooney pediu que Carrick tomasse decisões implacáveis depois que o Manchester United sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City. O clube teve 71 por cento de posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras.

Rooney acredita que a configuração tática é apenas parte do problema, afirmando: "Acho que os jogadores precisam assumir a responsabilidade em campo porque, quando você joga contra um Hull City ou Ipswich, no jogo seguinte, você pode armar o time da maneira que quiser e, muitas vezes, tudo se resume às decisões." Ele destacou que as escolhas em campo acabam determinando o resultado.