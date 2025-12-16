+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Joaquim Lira Viana

Os votos de Carlo Ancelotti e Marquinhos na escolha de melhor do mundo no Fifa The Best 2025

Além do treinador da seleção brasileira e do capitão do Paris Saint-Germain, o jornalista Carlos Eduardo Mansur foi o outro representante do Brasil na votação

Nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, ocorreu a cerimônia do The Best, a premiação da Fifa para o melhor jogador e melhor jogadora do mundo, além das divulgação da seleção do ano masculina e feminina. O período de avaliação para a edição de 2025 foi do dia 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025, e terminou com Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmati, do Barcelona Femení, como os vencedores em suas respectivas categorias.

A eleição da Fifa para eleger o melhor jogador do mundo funciona diferentemente da Bola de Ouro, levando em conta o voto de capitães e treinadores de seleções e jornalistas de países filiados, além do público geral, que também tem peso na escolha final. Cada votante escolhe os três melhores jogadores em sua opinião (tanto no masculino quanto no feminino), sendo que o primeiro colocado de cada avaliador recebe cinco pontos, o segundo colocado recebe três e o terceiro colocado recebe um. Ao final das votações, o jogador com mais pontos recebe o prêmio The Best da Fifa.

Os representantes do Brasil na premiação foram Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, Marquinhos, por vezes capitão da Amarelinha e do Paris Saint-Germain, e Carlos Eduardo Mansur, jornalista do Grupo Globo. 

    Os votos dos representantes do Brasil

    Marquinhos

    1º - Dembélé (PSG), 2º - Raphinha (Barcelona), 3º - Hakimi (PSG)

    Carlo Ancelotti

    1º - Dembélé (PSG), 2º - Raphinha (Barcelona), 3º - Mbappé (Real Madrid)

    Carlos Eduardo Mansur

    1º - Yamal (Barcelona), 2º - Raphinha (Barcelona), 3º - Dembélé (PSG)

  • A seleção do ano da Fifa

    Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

    Laterais: Nuno Mendes (PSG) e Achraf Hakimi (PSG)

    Zagueiros: William Pacho (PSG) e Virgil van Dijk (Liverpool)

    Meio-campistas: Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) e Cole Palmer (Chelsea)

    Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG) e Lamine Yamal (Barcelona)

  • As outras premiações da noite

    Além de Ousmane Dembélé sendo coroado o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2025, Gianluigi Buffon, goleiro ex-PSG e atualmente no Manchester City, foi escolhido como melhor goleiro, enquanto Luis Enrique, treinador do PSG, foi o melhor técnico. Dembélé já havia ganhado a Bola de Ouro pela sua excelente temporada com os parisienses no dia 22 de setembro de 2025.

    Na categoria feminina, a eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa em 2025 foi Aitana Bonmati, que também havia ganhando a Bola de Ouro este ano. A melhor goleira foi Hannah Hamtpon, do Chelsea e da seleção feminina da Inglaterra, que conquistou a Eurocopa feminina de 2025. O título das inglesas também rendeu o prêmio de melhor treinadora do mundo a Sabrina Weigman, que liderou as Lionesses ao seu segundo título na competição. 

    Além desses, o médico Andrew Harlass-Neuking recebeu o prêmio da Fifa de Fair Play por salvar a vida de um torcedor adversário na arquibancada de uma partida da segunda divisão da Alemanha. Já o prêmio de Melhor Torcida foi dado ao time iraquiano Zakho SC, que jogou milhares de brinquedos infantis no campo antes de uma partida doméstica como forma de doação para crianças carentes.

    Outro prêmio dado foi o Puskas, que coroa o melhor gol da temporada. Quem recebeu foi Santiago Montiel, do Club Atlético Independiente, da Argentina, com um lindo gol de bicicleta de fora da área. 

0