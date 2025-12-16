Os votos de Carlo Ancelotti e Marquinhos na escolha de melhor do mundo no Fifa The Best 2025

Nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, ocorreu a cerimônia do The Best, a premiação da Fifa para o melhor jogador e melhor jogadora do mundo, além das divulgação da seleção do ano masculina e feminina. O período de avaliação para a edição de 2025 foi do dia 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025, e terminou com Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmati, do Barcelona Femení, como os vencedores em suas respectivas categorias.

A eleição da Fifa para eleger o melhor jogador do mundo funciona diferentemente da Bola de Ouro, levando em conta o voto de capitães e treinadores de seleções e jornalistas de países filiados, além do público geral, que também tem peso na escolha final. Cada votante escolhe os três melhores jogadores em sua opinião (tanto no masculino quanto no feminino), sendo que o primeiro colocado de cada avaliador recebe cinco pontos, o segundo colocado recebe três e o terceiro colocado recebe um. Ao final das votações, o jogador com mais pontos recebe o prêmio The Best da Fifa.

Os representantes do Brasil na premiação foram Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, Marquinhos, por vezes capitão da Amarelinha e do Paris Saint-Germain, e Carlos Eduardo Mansur, jornalista do Grupo Globo.