Volta de Thomas Tuchel pode ser a solução para um Chelsea perdido com Mauricio Pochettino?

Blues e seus donos têm a oportunidade de consertar erros passados se conseguirem convencer o alemão, de saída do Bayern de Munique, a retornar

"Estou devastado por meu tempo no Chelsea ter chegado ao fim. Este é um clube onde me senti em casa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tenho a honra de ter feito parte da história deste clube e, seja qual for o futuro reservado para mim, as lembranças dos últimos 18 meses sempre terão um lugar especial em meu coração".

Estas foram as palavras sinceras de Thomas Tuchel após ser dispensado pelo recém-instalado grupo de proprietários do Chelsea, apenas algumas semanas após o início da temporada 2022/23; um homem que tinha o potencial para ocupar o cargo por muitos anos e se tornar um técnico lendário para o Chelsea, nos moldes de Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger ou Jürgen Klopp, inesperadamente demitido ao primeiro sinal de atrito com seus novos empregadores.

Mas, em uma reviravolta do destino - ou uma peculiaridade do ciclo de técnicos -, o Chelsea pode se ver procurando por um novo treinador neste meio de ano, assim como Tuchel estará em busca de um novo emprego. Com Mauricio Pochettino dias de muita turbulência, Todd Boehly e companhia podem ter a oportunidade de corrigir uma das decisões mais graves de sua gestão até o momento.