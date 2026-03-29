A ex-goleira da seleção nacional Almuth Schult não tem a menor simpatia por Antonio Rüdiger na seleção alemã.
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"Você precisa deixá-lo em casa": ex-jogadora da seleção nacional critica duramente estrela da DFB
"Quando Julian Nagelsmann diz que está em liberdade condicional: o que precisa acontecer para que essa liberdade condicional se transforme em punição? Isso me atinge", disse Schult no domingo, no programa Doppelpass, do canal Sport1. Embora a emoção seja, de certa forma, positiva, ela não deve se transformar em "ódio, insulto ou discriminação", explicou a campeã olímpica.
Rüdiger, do Real Madrid, tem se destacado negativamente no passado por suas ações fora de campo: desde insultos a torcedores e árbitros, passando pelo “gesto de decapitação”, até o escândalo na final da Copa del Rey, quando atirou um objeto no árbitro e foi suspenso por seis jogos. Além disso, ele causou espanto em muitos com uma falta brutal na partida contra o Getafe.
Após o deslize no Clássico, alguns observadores chegaram a exigir a expulsão de Rüdiger da seleção nacional. Julian Nagelsmann, porém, optou por uma espécie de período de prova. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir mais nada, caso contrário, haverá consequências maiores”, afirmou.
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Schult: "Provavelmente ele não está de olho nele"
O fato de, apesar da ameaça de Nagelsmann, ainda não ter havido consequências, deixa Schult perplexo: “Se você está de olho nele, precisa ser coerente e deixá-lo em casa de vez em quando. Mas provavelmente ele não está de olho nele. Afinal, ele é até vice-capitão, e isso me incomoda muito.”
Em termos esportivos, a temporada de Rüdiger no Real não está indo muito bem. As lesões, principalmente, têm atrasado o zagueiro central repetidamente, razão pela qual ele disputou até agora apenas 18 partidas pelos Blancos. Na seleção alemã, ele atualmente ocupa a terceira posição na hierarquia, atrás de Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck.
Na segunda-feira, Rüdiger entra em campo com a Alemanha no amistoso contra Gana (20h45).
Antonio Rüdiger: Estatísticas na temporada 2025/26
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