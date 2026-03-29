"Você precisa deixá-lo em casa": ex-jogadora da seleção nacional critica duramente estrela da DFB

"Quando Julian Nagelsmann diz que está em liberdade condicional: o que precisa acontecer para que essa liberdade condicional se transforme em punição? Isso me atinge", disse Schult no domingo, no programa Doppelpass, do canal Sport1. Embora a emoção seja, de certa forma, positiva, ela não deve se transformar em "ódio, insulto ou discriminação", explicou a campeã olímpica.

Rüdiger, do Real Madrid, tem se destacado negativamente no passado por suas ações fora de campo: desde insultos a torcedores e árbitros, passando pelo “gesto de decapitação”, até o escândalo na final da Copa del Rey, quando atirou um objeto no árbitro e foi suspenso por seis jogos. Além disso, ele causou espanto em muitos com uma falta brutal na partida contra o Getafe.

Após o deslize no Clássico, alguns observadores chegaram a exigir a expulsão de Rüdiger da seleção nacional. Julian Nagelsmann, porém, optou por uma espécie de período de prova. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir mais nada, caso contrário, haverá consequências maiores”, afirmou.