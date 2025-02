Você errou, Erling Haaland! Arsenal não precisava "continuar humilde" e mostrou que é melhor que o Manchester City nesta temporada

Equipe de Mikel Arteta está perseguindo o Liverpool, enquanto os atuais campeões buscam se manter entre os quatro primeiros

Article continues below

Article continues below

Article continues abaixo

Mais artigos abaixo

Pela primeira vez em três anos, o Arsenal enfrentará o Manchester City com apenas um time disputando o título da Premier League. Poucos acreditariam, após o encontro de janeiro de 2022, que seriam os homens de Pep Guardiola a sair da disputa tão cedo.

Os Citizens abraçaram um período de reconstrução, com cerca de £150 milhões gastos em reforços em janeiro e seu treinador renovando o próprio contrato por mais alguns anos para liderar o time em meio a este período de transição. Mas após o último encontro com os Gunners em setembro, o City parecia ter encontrado um segundo fôlego após ter tropeçado no início da temporada 2024/25.

Um empate por 2 a 2 no Etihad Stadium, durante o qual o Arsenal defendeu bravamente no segundo tempo após a expulsão controversa de Leandro Trossard, foi o mais recente capítulo desta rivalidade. No entanto, o momento mais icônico desse jogo talvez tenha ocorrido após o apito final do árbitro Michael Oliver.

Mikel Arteta atravessou o campo para consolar seus jogadores abatidos, que estavam a segundos de garantir a primeira vitória na casa do City desde 2015. Ele passou por Erling Haaland com um rápido aperto de mão, mas o norueguês não estava para apenas cortesia e esportividade.

"Fique humilde, hein?" As câmeras de televisão captaram Haaland dizendo. Com um olhar firme e desafiado pelo poder, Arteta se virou de volta em sua direção. Pareceu um momento decisivo e um evento canônico na história do espanhol, e neste fim de semana ele tem a chance de se vingar.