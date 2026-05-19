"Você é mesmo esperto": o rei das assistências do BVB reage com irritação a perguntas sobre especulações de transferências

Quando Ryerson, que contribuiu com 18 assistências em todas as partidas oficiais nesta temporada e, com 15 assistências na Bundesliga, só foi superado pelas duas estrelas do Bayern, Michael Olise e Luis Diaz, foi questionado no último fim de semana sobre os rumores a seu respeito, ele respondeu a um repórter: “Você é mesmo esperto. Você sabe mais do que eu. Tenho contrato de dois anos aqui. Então, não vou me preocupar mais com isso.”

O diretor esportivo do Dortmund também classificou os rumores de transferência envolvendo Ryerson, já há algumas semanas, como “uma grande bobagem”.