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Julian RyersonGetty
Jochen Tittmar

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"Você é mesmo esperto": o rei das assistências do BVB reage com irritação a perguntas sobre especulações de transferências

Bundesliga
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J. Ryerson

O Manchester United demonstrou interesse em Julian Ryerson. É o que informa a Sky.

No entanto, diz-se que a concretização dessa possibilidade depende de muitos fatores. Caso a transferência se concretize, o Dortmund exigiria pelo menos 30 milhões de euros pelo jogador norueguês, que tem contrato até 2028.

  • Quando Ryerson, que contribuiu com 18 assistências em todas as partidas oficiais nesta temporada e, com 15 assistências na Bundesliga, só foi superado pelas duas estrelas do Bayern, Michael Olise e Luis Diaz, foi questionado no último fim de semana sobre os rumores a seu respeito, ele respondeu a um repórter: “Você é mesmo esperto. Você sabe mais do que eu. Tenho contrato de dois anos aqui. Então, não vou me preocupar mais com isso.”

    O diretor esportivo do Dortmund também classificou os rumores de transferência envolvendo Ryerson, já há algumas semanas, como “uma grande bobagem”.

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    Ryerson também estaria na mira do Barça

    Ryerson já havia sido associado ao FC Barcelona em dezembro passado. Segundo informações da emissora de TV paga Sky, já teriam ocorrido conversas na época entre os catalães e o jogador, que disputou 41 partidas pela seleção nacional.

    Segundo a reportagem, o campeão espanhol está em busca de um substituto acessível para Jules Koundé. Se a oferta ao Dortmund for boa, Ryerson poderia deixar o clube, dizia-se na época.

  • Especulações sobre uma possível transferência de Ryerson, do Dortmund

    Em fevereiro, soube-se então que, ao contrário do que se supunha anteriormente, a Premier League inglesa não seria o destino preferido de Ryerson em caso de uma possível saída. Ao contrário, a Série A italiana seria o que mais atrairia o lateral-direito. Antes disso, havia sido noticiado que a Inglaterra ou a Espanha poderiam ser opções possíveis.

    Segundo as notícias, uma transferência para a Inglaterra só seria considerada caso surgisse uma necessidade de última hora em um clube de ponta devido a lesões. Na prática, portanto, a liga italiana seria “mais realista e possivelmente também mais atraente” para Ryerson. No entanto, não foram citados interessados concretos.

  • Julian Ryerson Borussia Dortmund 2025-26Getty

    Ryerson: versátil

    Ryerson foi transferido do Union Berlin para o Dortmund em janeiro de 2023 por cerca de cinco milhões de euros e conquistou imediatamente um lugar no time titular. Ele pode atuar nas duas posições de lateral.

    Até agora, ele disputou 143 partidas oficiais, marcando sete gols e dando 24 assistências pelo Borussia.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataConcursoJogo
    18 de julhoJogo amistosoRot-Weiß Oberhausen x BVB
    29 de julhoJogo amistosoCerezo Osaka x BVB
    1º de agostoAmistosoFC Tokyo x BVB
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