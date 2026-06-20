Vitórias esmagadoras sem valor... Nova lei muda o panorama da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está passando por uma mudança fundamental na forma de determinar a classificação das seleções dentro dos grupos, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu dar prioridade ao saldo de confrontos diretos entre as equipes empatadas em pontos, em vez de se basear na diferença de gols, como era habitual nas últimas décadas.

Embora a mudança pareça simples à primeira vista, seu impacto se fez sentir rapidamente na prática, contribuindo para a definição antecipada de algumas posições e levando à eliminação de seleções da competição antes mesmo da terceira rodada, o que acrescenta uma nova dimensão às disputas pela classificação e pela liderança no maior torneio entre seleções.

Ao longo de mais de meio século, a diferença de gols foi o principal fator decisivo quando duas ou mais seleções empatavam em pontos durante a fase de grupos. Mas a edição de 2026 testemunhou uma mudança notável com a adoção dos confrontos diretos como prioridade máxima para desempatar.

Essa mudança é uma extensão da abordagem adotada há anos nas competições da União Europeia de Futebol (UEFA), que atribui maior importância aos resultados dos confrontos diretos entre as seleções do que ao total de pontos obtidos no grupo, conforme informou a “BBC”.

Os defensores da decisão consideram que avaliar duas seleções com base no confronto direto entre elas é mais justo do que basear-se em outros resultados, que podem ser influenciados por grandes diferenças de nível diante de seleções mais fracas. Já os opositores acreditam que a diferença de gols continua sendo o critério mais abrangente, pois mede o desempenho da equipe em todas as partidas e não apenas em um único confronto.