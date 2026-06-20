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Vitórias esmagadoras sem valor... Nova lei muda o panorama da Copa do Mundo de 2026

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Uma pequena decisão... e um enorme impacto no destino das seleções!

A Copa do Mundo de 2026 está passando por uma mudança fundamental na forma de determinar a classificação das seleções dentro dos grupos, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu dar prioridade ao saldo de confrontos diretos entre as equipes empatadas em pontos, em vez de se basear na diferença de gols, como era habitual nas últimas décadas.

Embora a mudança pareça simples à primeira vista, seu impacto se fez sentir rapidamente na prática, contribuindo para a definição antecipada de algumas posições e levando à eliminação de seleções da competição antes mesmo da terceira rodada, o que acrescenta uma nova dimensão às disputas pela classificação e pela liderança no maior torneio entre seleções.

Ao longo de mais de meio século, a diferença de gols foi o principal fator decisivo quando duas ou mais seleções empatavam em pontos durante a fase de grupos. Mas a edição de 2026 testemunhou uma mudança notável com a adoção dos confrontos diretos como prioridade máxima para desempatar.

Essa mudança é uma extensão da abordagem adotada há anos nas competições da União Europeia de Futebol (UEFA), que atribui maior importância aos resultados dos confrontos diretos entre as seleções do que ao total de pontos obtidos no grupo, conforme informou a “BBC”.

Os defensores da decisão consideram que avaliar duas seleções com base no confronto direto entre elas é mais justo do que basear-se em outros resultados, que podem ser influenciados por grandes diferenças de nível diante de seleções mais fracas. Já os opositores acreditam que a diferença de gols continua sendo o critério mais abrangente, pois mede o desempenho da equipe em todas as partidas e não apenas em um único confronto.

  • Mexico v France In 1966 FIFA World CupHulton Archive

    Como o sistema de classificação evoluiu ao longo da história?

    A diferença de gols nem sempre foi o critério adotado na Copa do Mundo.

    Até a edição de 1966, recorria-se ao chamado “índice de gols”, um sistema que consistia em dividir o número de gols marcados pelo número de gols sofridos.

    Em 1970, a FIFA passou a adotar o sistema da diferença de gols, que perdurou por décadas e se tornou parte essencial dos cálculos de classificação em diversos torneios.

    Agora, porém, a Federação Internacional optou por uma nova medida, dando prioridade aos confrontos diretos, em uma mudança considerada uma das principais alterações regulamentares na história da competição moderna.

    • Publicidade
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Uma experiência bem-sucedida que abriu caminho para a mudança

    Esse sistema não surgiu pela primeira vez na Copa do Mundo atual; a FIFA já o havia aplicado na Copa do Mundo de Clubes.

    A última edição do torneio apresentou um exemplo claro do impacto da nova regra, quando o Flamengo liderou seu grupo à frente do Chelsea, apesar de ambos terem empatado em alguns indicadores, beneficiando-se dos resultados dos confrontos diretos.

    Esse sucesso incentivou a FIFA a ampliar o alcance da aplicação para incluir a Copa do Mundo de Seleções, o que está ocorrendo pela primeira vez na história da competição.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma liderança precoce que antes não era possível

    Uma das principais mudanças do novo sistema é a possibilidade de garantir a liderança do grupo antes da última rodada.

    No sistema anterior, a equipe precisava, normalmente, ter uma vantagem de quatro pontos sobre seus principais adversários após duas rodadas para garantir oficialmente o primeiro lugar.

    Agora, porém, é possível garantir a liderança com uma vantagem de apenas três pontos, desde que haja superioridade no confronto direto com os adversários mais próximos. Isso ficou claramente evidente no desempenho das seleções do México e dos Estados Unidos.

    O México conquistou duas vitórias consecutivas e chegou a seis pontos, ficando três pontos à frente da Coreia do Sul. Como levou vantagem no confronto direto, garantiu a liderança mesmo que as duas seleções terminem a primeira fase com o mesmo número de pontos.

    O mesmo se aplica aos Estados Unidos, que superaram seus adversários diretos e conseguiram garantir o primeiro lugar antes mesmo da última rodada.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Novas implicações para a concorrência

    Os efeitos desse sistema não se limitam apenas à definição do líder, mas se estendem à dinâmica das últimas partidas nas chaves.

    Quando uma seleção garante a liderança antecipadamente, ela pode decidir poupar alguns de seus jogadores titulares antes das fases eliminatórias, o que dá aos adversários uma chance maior de obter resultados positivos.

    O México é um exemplo claro disso, já que entra em sua última partida sem pressão real após garantir o primeiro lugar, o que pode dar ao adversário a chance de aproveitar a situação e melhorar suas chances de classificação ou de disputar uma das vagas reservadas aos melhores terceiros colocados.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma despedida precoce devido à nova regra

    Por outro lado, o novo sistema fez com que algumas seleções fossem eliminadas da competição antes da terceira rodada.

    A seleção do Haiti foi eliminada do torneio depois de ficar três pontos atrás da Escócia e perder para ela no confronto direto, o que tornou impossível ultrapassá-la, independentemente dos resultados da última rodada.

    A seleção turca também enfrentou o mesmo destino, após perder para seus adversários diretos no grupo, ficando fora da disputa pela classificação antes mesmo de disputar sua última partida.

    No sistema antigo, essas seleções ainda teriam chances matemáticas, dependendo do saldo de gols, mas as novas regras acabaram com suas esperanças mais cedo.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem vai assumir a liderança na segunda rodada?

    Vários grupos ainda têm chances de garantir o primeiro lugar antes mesmo da terceira rodada.

    No Grupo 5, a Alemanha pode garantir a liderança se vencer a Costa do Marfim, desde que o Equador não vença Curaçao. Já a Costa do Marfim pode assumir a liderança se vencer e Curaçao não vencer o Equador.

    No Grupo 6, a seleção sueca garante o primeiro lugar se vencer a Holanda e a seleção japonesa não vencer a Tunísia.

    Já no Grupo 10, a Argentina tem a chance de garantir a liderança antecipadamente caso vença a Áustria e a Jordânia não vença a Argélia, enquanto a Áustria pode conquistar o primeiro lugar se vencer e a seleção argelina não vencer.

    A Colômbia também tem a chance de garantir a liderança no Grupo 11 caso vença a República Democrática do Congo e a seleção portuguesa não consiga vencer o Uzbequistão.

    No Grupo 12, a Inglaterra ou Gana podem garantir o primeiro lugar, dependendo dos resultados das outras partidas do grupo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Como se desempata entre as seleções?

    A Federação Internacional de Futebol estabeleceu uma ordem clara para desempate entre times com o mesmo número de pontos.

    A primeira critério a ser considerado é o número de pontos conquistados nos confrontos diretos entre as equipes em questão, seguido pela diferença de gols nesses confrontos e, em seguida, pelo número de gols marcados nesses jogos.

    Caso o empate persista, passa-se para a diferença de gols geral no grupo e, em seguida, para o total de gols marcados.

    Se o empate persistir, recorre-se ao critério do jogo limpo, com base no número de cartões amarelos e vermelhos, e, por fim, ao ranking mundial das seleções divulgado pela FIFA.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma nova era de cálculos

    Parece que a Copa do Mundo de 2026 marca o início de uma nova fase na história do torneio, uma fase em que o resultado de uma única partida se torna mais importante do que uma série de grandes vitórias sobre os outros adversários.

    Enquanto alguns consideram que o novo sistema proporciona maior justiça e recompensa as equipes que se destacam sobre seus adversários diretos, outros acreditam que ele diminui o valor do desempenho geral dentro do grupo.

    Mas o certo é que essa nova regra conseguiu, desde as primeiras rodadas, mudar a dinâmica da competição e redesenhar o panorama da classificação e da liderança, conferindo à fase de grupos uma dimensão tática e matemática nunca antes vista na competição.