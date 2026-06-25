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Gabriel Marin

A virada de Vini Jr. na seleção: de apagado com Tite a estrela do Brasil de Ancelotti

Vinicius Junior
Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Atacante que chegou à Copa de 2022 cercado de expectativas, mas sem brilho pela seleção, vive transformação sob comando do técnico italiano e se consolida como protagonista

Vinicius Júnior precisou de tempo para fazer na seleção brasileira o que já fazia com naturalidade no futebol europeu. Durante anos, o atacante viveu uma espécie de contradição: brilhava com a camisa do Real Madrid, mas encontrava dificuldades para reproduzir o mesmo desempenho defendendo o Brasil. Nem mesmo as tentativas de Tite às vésperas da Copa do Mundo 2022 foram suficientes para destravar o talento do camisa 7.

Curiosamente, um dos conselhos buscados pelo então treinador da seleção veio justamente de Carlo Ancelotti, técnico que anos depois assumiria o comando do Brasil e se tornaria o principal responsável pela explosão definitiva de Vinicius Jr. com a camisa amarela. Hoje, o atacante vive sua melhor fase na equipe nacional e se firma como a principal estrela brasileira na era do treinador italiano.

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    O pedido de ajuda de Tite que não deu resultado

    Às vésperas da Copa do Mundo do Catar, Tite sabia que tinha em mãos um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial, mas ainda não conseguia extrair sua melhor versão na seleção. Em abril de 2022, o treinador tomou uma atitude pouco comum entre técnicos de elite e procurou Carlo Ancelotti em busca de respostas.

    Em entrevista ao jornal Marca, Tite revelou que pediu orientações ao italiano para entender como Vinicius havia se transformado em uma das principais armas ofensivas do Real Madrid.

    A intenção era reproduzir no Brasil as situações ofensivas que davam liberdade criativa ao atacante na Espanha. O plano, entretanto, não funcionou. Embora tenha sido titular durante toda a campanha brasileira no Mundial, Vinicius terminou a participação sem o protagonismo esperado. O retrato mais simbólico aconteceu na eliminação para a Croácia, quando já estava no banco de reservas durante a prorrogação da partida decisiva.

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    Um novo cenário com a chegada de Ancelotti

    Quando Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, em maio de 2025, encontrou um jogador ainda distante do status de protagonista na equipe nacional.

    Até aquele momento, Vinicius Jr. havia marcado apenas seis gols em 39 partidas pelo Brasil. Números modestos para alguém que já figurava entre os melhores atacantes do mundo em nível de clubes.

    O cenário mudou rapidamente. Em apenas um ano sob o comando do italiano, o atacante passou por uma transformação semelhante à que havia vivido anteriormente no Real Madrid. Sob a direção de Ancelotti na seleção, Vini soma sete gols em apenas 13 jogos, um gol a mais do que havia marcado com todos os treinadores anteriores somados.

    A evolução reforça uma marca já registrada na carreira do jogador. No clube espanhol, também foi sob orientação de Ancelotti que ele deixou de ser apenas um ponta veloz e driblador para se tornar um atacante decisivo. Desde a chegada do técnico ao Real Madrid, Vinicius acumulou 90 gols em 198 partidas.

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    A mudança tática que potencializou o atacante

    Parte importante dessa evolução passa por um ajuste estratégico promovido por Ancelotti.

    Tradicionalmente utilizado aberto pelo lado esquerdo, Vinicius ganhou liberdade para circular por diferentes setores do ataque. Com mais mobilidade, o jogador passou a aparecer com frequência pelo corredor central, região onde tem encontrado melhores condições para finalizar e decidir partidas.

    A mudança foi explicada pelo próprio treinador após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, no Hard Rock Stadium.

    Segundo Ancelotti, a estrutura coletiva da equipe permite que Vinicius tenha menor desgaste defensivo e chegue mais inteiro às ações ofensivas. Além disso, atuar mais próximo da área reduz a quantidade de ações necessárias para criar perigo.

    Na avaliação do técnico, quando recebe a bola pelos lados do campo, o atacante precisa conduzir, driblar e participar de diversas jogadas antes de finalizar. Pelo centro, um único movimento pode ser suficiente para definir uma jogada.

    O resultado é um jogador mais eficiente, mais decisivo e muito mais próximo do gol.

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    Uma Copa do Mundo para entrar na história

    A evolução individual de Vinicius Jr. já se reflete diretamente nos números da atual Copa do Mundo.

    O atacante marcou nos três jogos da fase de grupos, feito alcançado por pouquíssimos brasileiros na história da competição. Antes dele, apenas Preguinho, em 1930, Didi, em 1954, Jairzinho, em 1970, Romário, em 1994, e a dupla Ronaldo e Rivaldo, em 2002, haviam conseguido balançar as redes em todas as partidas da primeira fase.

    Mais do que os gols, o desempenho evidencia a mudança de status do jogador dentro da seleção. Se em 2022 ele chegava ao Mundial como uma promessa cercada de expectativas, agora entra em campo como a principal referência técnica do Brasil.

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    O treinador que encontrou a melhor versão de Vini

    Ao longo dos últimos anos, poucos profissionais conseguiram compreender tão bem as características de Vinicius Jr. quanto Carlo Ancelotti.

    O italiano foi o responsável por conduzir a maturação do atacante no Real Madrid e agora repete a fórmula na seleção brasileira. A confiança depositada no jogador, a liberdade tática e os ajustes de posicionamento transformaram um atleta que ainda buscava seu espaço na equipe nacional em um dos protagonistas do futebol mundial.

    Após a vitória sobre a Escócia, Ancelotti não escondeu a satisfação com a evolução do camisa 7.

    Para o treinador, Vinicius sempre teve potencial para chegar ao auge em uma Copa do Mundo. Agora, com desempenho, números e protagonismo à altura de sua capacidade, o atacante finalmente parece ter encontrado na seleção o mesmo brilho que o consagrou nos gramados europeus.

    Aquele conselho dado a Tite em 2022 não surtiu efeito imediato. Quatro anos depois, porém, o próprio Ancelotti demonstra, na prática, que realmente sabe como tirar a melhor versão de Vinicius Jr.

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