A virada de Vini Jr. na seleção: de apagado com Tite a estrela do Brasil de Ancelotti

Vinicius Júnior precisou de tempo para fazer na seleção brasileira o que já fazia com naturalidade no futebol europeu. Durante anos, o atacante viveu uma espécie de contradição: brilhava com a camisa do Real Madrid, mas encontrava dificuldades para reproduzir o mesmo desempenho defendendo o Brasil. Nem mesmo as tentativas de Tite às vésperas da Copa do Mundo 2022 foram suficientes para destravar o talento do camisa 7.

Curiosamente, um dos conselhos buscados pelo então treinador da seleção veio justamente de Carlo Ancelotti, técnico que anos depois assumiria o comando do Brasil e se tornaria o principal responsável pela explosão definitiva de Vinicius Jr. com a camisa amarela. Hoje, o atacante vive sua melhor fase na equipe nacional e se firma como a principal estrela brasileira na era do treinador italiano.