Vira-casaca? Os brasileiros que escolheram defender seleções estrangeiras no futebol

O Brasil há décadas é reconhecido como uma das maiores fábricas de talentos do futebol mundial. Em praticamente todas as gerações, o país revela jogadores capazes de brilhar nos maiores clubes do planeta e marcar época com a camisa da seleção. Essa abundância de qualidade, porém, também cria um cenário de concorrência extremamente acirrada para quem sonha em vestir a amarelinha.

Com tantos nomes disputando poucas vagas, alguns atletas acabam buscando caminhos alternativos para viver o sonho de jogar uma Copa do Mundo ou representar uma seleção nacional. Ao longo dos anos, diversos jogadores nascidos em território brasileiro decidiram adotar outras nacionalidades e aceitar convites para defender países estrangeiros, seja por laços familiares, tempo de residência ou oportunidades esportivas.

O resultado é um fenômeno cada vez mais comum no futebol globalizado: brasileiros espalhados por seleções ao redor do mundo. A seguir, a GOAL relembra alguns dos principais casos de jogadores que nasceram no Brasil, mas optaram por construir suas trajetórias internacionais defendendo outras bandeiras.