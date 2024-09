Vinícius Júnior merece a Bola de Ouro e provou que pode ser o protagonista do Real Madrid futuro adentro

O atacante merece ser reconhecido como o melhor do mundo após uma temporada incrível no Santiago Bernabéu

O principal motivo para Vinícius Jr. ganhar a Bola de Ouro de 2024 não é um único gol ou estatísticas específicas. Sua importância foi exemplificada em um amistoso contra o Barcelona, em agosto, em Nova York. Mesmo voltando da Copa América, Vinicius entrou em campo faltando 30 minutos para o fim do jogo.

Vini não marcou nem deu assistência, mas embelezou a partida mostrou toda a sua qualidade com dribles, cortes para o lado e arrancadas. A cada toque na bola, as 82 mil pessoas presentes no MetLife Stadium, em sua maioria vestindo branco, aplaudia de pé.

Apesar de ter ficado de fora da conversa sobre os melhores do mundo por um tempo, Vinicius brilhou na última temporada. Ele ajudou o Real Madrid a ganhar La Liga e a Champions League, com 26 gols e 11 assistências. A temporada de 2023/24 foi quando ele realmente se destacou como um jogador decisivo. Ninguém merece mais a Bola de Ouro do que o talentoso brasileiro.

