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Vinícius e Rodrygo sob ameaça: a revolução de Mourinho pode mudar a cara do Real Madrid

Especiais e Opinião
J. Mourinho
Vinicius Junior
Rodrygo
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O treinador português planeia uma reformulação total

O Real Madrid começou a mexer-se cedo no mercado de transferências de verão, depois de ter entrado em negociações com o Leipzig da Alemanha para contratar o jovem extremo Yan Diomande, num passo que à primeira vista pode parecer um mero reforço ofensivo, mas que traz consigo implicações maiores dentro do balneário do clube merengue.

Apesar de o Real Madrid dispor de uma dupla ofensiva de nível mundial, formada pelos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, o treinador português José Mourinho considera que a equipa precisa de sangue novo nas alas, que lhe confira mais velocidade e variedade nas soluções ofensivas, sobretudo com um calendário sobrecarregado e a multiplicidade de competições.

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    Uma disputa que pode transformar-se em vítima

    Se o Real Madrid conseguir concretizar o negócio, a concorrência pelas duas posições de ala tornar-se-á mais feroz do que nunca, tendo em conta a presença de Vinícius, Rodrygo e Diomande, para além de Kylian Mbappé, que também pode atuar em ambos os flancos.

    Esta aglomeração pode levar a direção a reconsiderar o futuro de uma das atuais estrelas, sobretudo se surgir uma proposta financeira avultada difícil de recusar.

    Além disso, há o jogador marroquino Brahim Díaz, a par do turco Arda Güler, que já ocupou a posição de ala direito.

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    Vinícius vai sair?

    O nome de Vinícius continua a ser o mais estável dentro do projeto merengue, uma vez que ainda é um dos jogadores mais importantes da equipa, sendo também considerado pelo clube um dos rostos de marketing e desportivos para o futuro.

    E apesar de ter sido associado mais do que uma vez a uma transferência para a liga saudita, a ideia da sua saída afigura-se complicada neste momento, a menos que o Real Madrid receba uma proposta excecional difícil de ignorar, com a anuência do próprio jogador.

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    Rodrygo na zona de perigo

    Por outro lado, Rodrygo parece mais suscetível à ideia de partir, sobretudo por ter sofrido, em mais de uma ocasião, a perda do seu lugar no onze titular, além de que a variedade de opções ofensivas pode reduzir ainda mais os seus minutos de participação.

    Leia também: Uma decisão reveladora: por que Guardiola fugiu do inferno da Itália?

    O nome do jogador brasileiro esteve associado, nos últimos meses, a vários grandes clubes da Premier League, o que pode tornar a sua venda uma das soluções em cima da mesa caso o Real Madrid precise de alcançar um equilíbrio técnico e financeiro dentro do plantel.

    A isto soma-se o facto de ter sofrido uma rutura do ligamento cruzado no final da época passada, o que dificulta a sua disponibilidade para a nova temporada face à concorrência feroz e apesar do desejo de cada jogador de se afirmar perante o "Special One".

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    Mourinho quer uma equipa sem linhas vermelhas

    O que os movimentos do Real Madrid no mercado de transferências confirmam é que José Mourinho não acredita na ideia dos "lugares reservados" dentro do seu onze, seja qual for o valor do jogador ou o seu historial com o clube. O treinador português tem consciência de que manter o nível da equipa exige uma concorrência permanente em todas as posições, o que o leva a exigir a contratação de novos elementos mesmo nas posições que parecem completas no papel.

    Nesse sentido, a contratação de Diomande não será apenas um negócio para acrescentar uma nova opção ofensiva, mas sim uma mensagem clara a todos os jogadores de que a titularidade será decidida apenas dentro de campo.

    Caso o jogador consiga afirmar-se rapidamente, o Real Madrid poderá ver-se perante uma abundância ofensiva sem precedentes, algo que poderá levar a direção a analisar as propostas apresentadas por alguns dos seus craques, seja para libertar espaço no plantel ou para obter um retorno financeiro que ajude a financiar outros negócios.

    Por isso, a chegada de Diomande poderá não significar diretamente a saída de Vinícius ou Rodrygo, mas colocará o futuro de ambos sob uma pressão real pela primeira vez em anos.

    E num clube da dimensão do Real Madrid, onde só há lugar para os melhores, qualquer quebra de nível ou perda de titularidade poderá abrir a porta a decisões que antes não estavam em cima da mesa, sobretudo se chegar uma proposta avultada que se enquadre na visão desportiva e económica da direção.


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