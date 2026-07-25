O que os movimentos do Real Madrid no mercado de transferências confirmam é que José Mourinho não acredita na ideia dos "lugares reservados" dentro do seu onze, seja qual for o valor do jogador ou o seu historial com o clube. O treinador português tem consciência de que manter o nível da equipa exige uma concorrência permanente em todas as posições, o que o leva a exigir a contratação de novos elementos mesmo nas posições que parecem completas no papel.

Nesse sentido, a contratação de Diomande não será apenas um negócio para acrescentar uma nova opção ofensiva, mas sim uma mensagem clara a todos os jogadores de que a titularidade será decidida apenas dentro de campo.

Caso o jogador consiga afirmar-se rapidamente, o Real Madrid poderá ver-se perante uma abundância ofensiva sem precedentes, algo que poderá levar a direção a analisar as propostas apresentadas por alguns dos seus craques, seja para libertar espaço no plantel ou para obter um retorno financeiro que ajude a financiar outros negócios.

Por isso, a chegada de Diomande poderá não significar diretamente a saída de Vinícius ou Rodrygo, mas colocará o futuro de ambos sob uma pressão real pela primeira vez em anos.

E num clube da dimensão do Real Madrid, onde só há lugar para os melhores, qualquer quebra de nível ou perda de titularidade poderá abrir a porta a decisões que antes não estavam em cima da mesa, sobretudo se chegar uma proposta avultada que se enquadre na visão desportiva e económica da direção.



