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Gabriel Marin

Vinícius Jr. desabafa após eliminação do Brasil e pede desculpas: "Difícil de explicar"

Vinicius Junior
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 7 da seleção brasileira afirma que precisou de alguns dias para refletir antes de se pronunciar e admite que a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo deixou um sentimento ruim

A eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo continua repercutindo entre jogadores e torcedores. Um dos principais nomes da equipe, Vinícius Júnior utilizou sua conta oficial no Instagram para falar pela primeira vez sobre a queda do Brasil nas oitavas de final. Em uma mensagem marcada pela sinceridade, o atacante revelou que precisou de alguns dias para processar a decepção antes de compartilhar seus sentimentos.

O camisa 7 destacou o peso de representar a seleção brasileira, reconheceu a enorme frustração pela campanha abaixo das expectativas e pediu desculpas aos torcedores. Ao mesmo tempo, garantiu que seguirá trabalhando para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

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    "Seria injusto manter o silêncio"

    Na publicação, Vinícius explicou que preferiu não se manifestar imediatamente após a eliminação. Segundo o atacante, o momento exigia reflexão antes de colocar em palavras tudo o que estava sentindo.

    "Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir".

    O jogador ressaltou o carinho recebido dos torcedores durante toda a competição e afirmou que sentia a necessidade de agradecer esse apoio, mesmo diante do resultado decepcionante.

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    O peso de defender a seleção brasileira

    Em outro trecho da mensagem, Vini Jr. destacou que vestir a camisa da seleção representa o maior orgulho de sua carreira. O atacante revelou que a eliminação nas oitavas de final é um sentimento difícil de assimilar, especialmente pelo esforço feito antes e durante a competição.

    "Vestir a camisa da seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família".

    As palavras demonstram o impacto emocional da derrota para um dos protagonistas da equipe brasileira, que chegou ao Mundial cercado de expectativa após mais uma temporada de destaque no futebol europeu.

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    Pedido de desculpas e promessa para o futuro

    Vinícius também fez uma autocrítica sobre a campanha brasileira. Na avaliação do atacante, o elenco possuía qualidade suficiente para ir mais longe na competição, mas acabou não correspondendo dentro de campo.

    "A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo".

    A mensagem encerra com um compromisso do camisa 7 de seguir trabalhando para que o Brasil volte a conquistar uma Copa do Mundo, objetivo que a seleção não alcança desde 2002.

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    Desempenho individual reforça protagonismo

    Apesar da eliminação precoce da seleção brasileira, Vini Jr. deixou uma impressão positiva ao longo do torneio. O atacante marcou quatro gols e distribuiu uma assistência, sendo um dos principais destaques da equipe durante a competição.

    Aos 25 anos, Vini disputou sua segunda Copa do Mundo e segue consolidando seu protagonismo com a camisa amarela. Ao todo, o atacante soma cinco gols e três assistências em nove partidas disputadas em Mundiais, números que reforçam sua importância para o presente e o futuro da seleção brasileira.