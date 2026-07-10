Vinícius Jr. desabafa após eliminação do Brasil e pede desculpas: "Difícil de explicar"

A eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo continua repercutindo entre jogadores e torcedores. Um dos principais nomes da equipe, Vinícius Júnior utilizou sua conta oficial no Instagram para falar pela primeira vez sobre a queda do Brasil nas oitavas de final. Em uma mensagem marcada pela sinceridade, o atacante revelou que precisou de alguns dias para processar a decepção antes de compartilhar seus sentimentos.

O camisa 7 destacou o peso de representar a seleção brasileira, reconheceu a enorme frustração pela campanha abaixo das expectativas e pediu desculpas aos torcedores. Ao mesmo tempo, garantiu que seguirá trabalhando para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.