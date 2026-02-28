Viktor Gyokeres é um “pesadelo”! Como o Arsenal está a libertar todo o potencial do avançado que poderá custar-lhes mais 3,5 milhões de libras antes do final da temporada

O Arsenal desembolsou 54,8 milhões de libras (74 milhões de dólares) para contratar Gyokeres do Sporting no verão passado, mas uma série de cláusulas pode fazer com que esse valor aumente para 63,5 milhões de libras (85 milhões de dólares). No final da temporada, porém, os Gunners já podem ter pago 3,5 milhões de libras adicionais em complementos.

O líder da Premier League está prestes a desembolsar mais 436 mil libras, uma taxa relacionada ao número de gols e assistências que Gyokeres registra pelo time do norte de Londres. O Sporting receberá esse valor cada vez que Gyokeres atingir 20 gols e assistências combinados.

Atualmente, o jogador contratado no verão tem 15 gols e duas assistências em seu nome após seus dois gols contra o Spurs, o que significa que mais três participações em gols fariam com que o Arsenal enviasse 436 mil libras para Portugal. O Sporting receberia a mesma quantia caso ele atingisse mais 20 participações em gols, embora esse adicional tenha um limite de 873 mil libras.

O Arsenal já teve que pagar £ 1,1 milhão ao Sporting depois que Gyokeres fez 20 partidas de 45 minutos ou mais nesta temporada, com o valor total desse adicional limitado a £ 4,4 milhões. O atacante precisa fazer 80 partidas para que o valor total seja alcançado e está a 10 partidas de acionar outro pagamento de £ 1,1 milhão, o que significa que o Sporting pode receber mais um ganho inesperado relacionado às partidas antes do fim da temporada.

O terceiro adicional está relacionado à classificação do Arsenal para a Liga dos Campeões, com o Sporting recebendo £ 874.000 cada vez que os Gunners chegarem à competição de clubes de elite da Europa. Novamente, o valor máximo é de £ 3,5 milhões.