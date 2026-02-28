AFP
Viktor Gyokeres é um “pesadelo”! Como o Arsenal está a libertar todo o potencial do avançado que poderá custar-lhes mais 3,5 milhões de libras antes do final da temporada
Gyokeres começa a encontrar o seu ritmo
No entanto, Gyokeres teve um início lento no Arsenal, marcando apenas cinco gols em suas primeiras 21 partidas na liga, três dos quais contra os recém-promovidos Leeds e Burnley. Muitos foram rápidos em criticar o jogador de 27 anos, com vários torcedores de futebol apelidando o atacante de pior contratação da temporada.
No entanto, o atacante começou a mostrar sua melhor forma, marcando cinco gols nas últimas cinco partidas da Premier League, incluindo dois gols na vitória por 4 a 1 no clássico do norte de Londres contra o rival Tottenham no último fim de semana. Gyokeres marcou dois gols no segundo tempo, em quella que foi provavelmente sua melhor atuação na campanha pelo Gunners.
E Arteta agora acredita que o Arsenal está no “caminho certo” para liberar todo o potencial de Gyokeres.
Arsenal no caminho certo para revelar Gyokeres
Falando na sexta-feira, antes da recepção ao rival londrino Chelsea no domingo, Arteta sugeriu que Gyokeres ainda tem muito a oferecer após os dois gols marcados no domingo. “Acho que uma coisa leva à outra”, começou Arteta. “Quando você marca o primeiro gol ou tem um bom desempenho, passa mais tempo com seus companheiros de equipe, entende melhor os jogos, o adversário, o campeonato. Tudo ajuda.
"Conhecemos suas qualidades. Ele é, sem dúvida, um atacante incrível. Precisamos alimentar sua qualidade, precisamos entendê-lo melhor, ele precisa entender melhor a equipe, a liga, acho que estamos no caminho certo."
E quando questionado se Gyokeres tinha lutado com a confiança, Arteta respondeu: “Essa é uma pergunta para ele. Obviamente, conheço as exigências que ele impõe a si mesmo, a expectativa de que ele tem de ajudar a equipa e estou confiante porque, muitas vezes, os nossos defesas, quando têm de treinar contra os nossos jogadores, [perguntam]: 'Como se sentem quando [enfrentam ele]?', e [eles respondem]: 'É um pesadelo'.
“Essa é uma ótima maneira de entender a qualidade de um jogador ou como é defendê-lo.”
Complementos começando a se acumular
O Arsenal desembolsou 54,8 milhões de libras (74 milhões de dólares) para contratar Gyokeres do Sporting no verão passado, mas uma série de cláusulas pode fazer com que esse valor aumente para 63,5 milhões de libras (85 milhões de dólares). No final da temporada, porém, os Gunners já podem ter pago 3,5 milhões de libras adicionais em complementos.
O líder da Premier League está prestes a desembolsar mais 436 mil libras, uma taxa relacionada ao número de gols e assistências que Gyokeres registra pelo time do norte de Londres. O Sporting receberá esse valor cada vez que Gyokeres atingir 20 gols e assistências combinados.
Atualmente, o jogador contratado no verão tem 15 gols e duas assistências em seu nome após seus dois gols contra o Spurs, o que significa que mais três participações em gols fariam com que o Arsenal enviasse 436 mil libras para Portugal. O Sporting receberia a mesma quantia caso ele atingisse mais 20 participações em gols, embora esse adicional tenha um limite de 873 mil libras.
O Arsenal já teve que pagar £ 1,1 milhão ao Sporting depois que Gyokeres fez 20 partidas de 45 minutos ou mais nesta temporada, com o valor total desse adicional limitado a £ 4,4 milhões. O atacante precisa fazer 80 partidas para que o valor total seja alcançado e está a 10 partidas de acionar outro pagamento de £ 1,1 milhão, o que significa que o Sporting pode receber mais um ganho inesperado relacionado às partidas antes do fim da temporada.
O terceiro adicional está relacionado à classificação do Arsenal para a Liga dos Campeões, com o Sporting recebendo £ 874.000 cada vez que os Gunners chegarem à competição de clubes de elite da Europa. Novamente, o valor máximo é de £ 3,5 milhões.
Gunners buscam manter boa fase contra o Chelsea
A vantagem do Arsenal na liderança da tabela da Premier League pode ser reduzida para dois pontos quando enfrentar o Chelsea no domingo. O rival Manchester City enfrenta o Leeds no sábado à noite, com os Cityzens buscando manter-se na cola dos Gunners na disputa pelo título.
O Arsenal recebe o Chelsea no Super Sunday e está confiante em conquistar um resultado positivo contra seu rival londrino. De fato, o Arsenal está invicto nos últimos oito confrontos com o Chelsea, com cinco vitórias, mas Arteta insiste que o histórico recente “não muda a preparação” para o grande jogo deste fim de semana.
“O que fizemos há duas semanas ou dois anos é irrelevante, porque cada jogo e contexto são diferentes. Os jogadores podem mudar, o humor das equipes pode estar em um estado diferente ou o que está em jogo é diferente, e estamos preparados”, disse o espanhol.
