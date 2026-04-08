Vídeo: Superou Ronaldo e Al-Soma... Ivan Toney faz história com o 50º gol

Ivan Toney abriu o placar para o Al-Ahli aos 36 minutos da partida contra o Al-Fayha, nesta quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma’ah, pela 29ª rodada da Liga Roshen.

O atacante inglês aproveitou um cruzamento rasteiro do meio-campista francês Enzo Milot para mandá-la para o fundo da rede com maestria.