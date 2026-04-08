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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Vídeo: Superou Ronaldo e Al-Soma... Ivan Toney faz história com o 50º gol

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
C. Ronaldo
O. Al Somah
Arábia Saudita
England
Portugal
Síria

O atacante inglês continuou a brilhar na Liga Roshen

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli de Jeddah, continuou a quebrar recordes históricos, após marcar um gol contra o Al-Fayha na Liga Saudita Roshen.

  • Gol de Ivan Toney

    Ivan Toney abriu o placar para o Al-Ahli aos 36 minutos da partida contra o Al-Fayha, nesta quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma’ah, pela 29ª rodada da Liga Roshen.

    O atacante inglês aproveitou um cruzamento rasteiro do meio-campista francês Enzo Milot para mandá-la para o fundo da rede com maestria.

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  • Artilheiro do Campeonato Saudita

    Esse foi o 27º gol marcado por Tony na atual temporada da Liga Roshen, o que o colocou na liderança isolada da artilharia da competição, com um gol de vantagem sobre o mexicano Julián Quíñones, craque do Al-Qadsia, e quatro gols à frente do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr.

    O atacante inglês continuou sua busca pelo título de artilheiro da Liga Roshen nesta temporada, depois que Ronaldo conseguiu conquistá-lo nas duas temporadas anteriores.


  • O Trono de Al-Soma

    Além disso, Tony igualou o recorde histórico do sírio Omar Al-Soma, que era o jogador com mais gols pelo Al-Ahli em uma única temporada da Liga Saudita, ao marcar 27 gols na temporada 2015-2016.

  • Golo número 50

    Além disso, Ivan Toni alcançou a marca de 50 gols na Liga Saudita, em apenas duas temporadas, depois de ter marcado 23 gols na temporada passada.

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