VÍDEO: Snoop Dogg recebe recepção calorosa dos torcedores do Swansea e guarda de honra, enquanto o proprietário minoritário também visita o vestiário após o empate com o Preston

Em campo, a narrativa ameaçou azedar quando Daniel Jebbison colocou os visitantes na frente aos 26 minutos, silenciando a multidão recorde que se reuniu para ver seu famoso proprietário. Snoop, que assistiu à maior parte da partida nas arquibancadas, mas se mudou para o lounge do clube na reta final, perdeu a ação ao vivo do empate, mas foi flagrado pelas câmeras comemorando o gol de Liam Cullen aos 95 minutos. “Muito bem, amigo”, Snoop foi ouvido dizendo enquanto aplaudia a heroica jogada do atacante nos telões do estádio.

A visita do rapper não se limitou apenas à cabine dos diretores. Snoop mergulhou na cultura local durante sua estadia de 24 horas, que incluiu uma apresentação privada em Llansamlet e uma visita ao campo de treinamento do clube. Ele já havia expressado seu orgulho pelo investimento, afirmando que estava “orgulhoso” de apoiar o time galês porque eles são “azarões que revidam, assim como eu”. Seu envolvimento adiciona mais uma camada de estrelato a um conselho que já conta com a apresentadora de televisão Martha Stewart e o ícone croata Luka Modric.