VÍDEO: Snoop Dogg recebe recepção calorosa dos torcedores do Swansea e guarda de honra, enquanto o proprietário minoritário também visita o vestiário após o empate com o Preston
Snoop Dogg agita o sul do País de Gales
Snoop, recém-chegado de suas funções como “treinador Snoop” nas Olimpíadas de Inverno com a equipe dos EUA, foi recebido com uma recepção normalmente reservada para lendas do clube. Vestido de branco da cabeça aos pés com roupas da marca Swansea e carregando um alto-falante, o artista de 54 anos entrou em campo para uma volta de honra antes da partida. Os torcedores responderam agitando toalhas brancas que haviam sido deixadas em todos os assentos, criando um mar branco enquanto o rapper absorvia a atmosfera. O clube chegou a pedir aos torcedores que chegassem aos seus lugares 20 minutos antes para se juntarem ao ícone em uma “rodada de toalhas pré-jogo” inspirada nas tradições esportivas americanas.
A emoção de Snoop aos 95 minutos
Em campo, a narrativa ameaçou azedar quando Daniel Jebbison colocou os visitantes na frente aos 26 minutos, silenciando a multidão recorde que se reuniu para ver seu famoso proprietário. Snoop, que assistiu à maior parte da partida nas arquibancadas, mas se mudou para o lounge do clube na reta final, perdeu a ação ao vivo do empate, mas foi flagrado pelas câmeras comemorando o gol de Liam Cullen aos 95 minutos. “Muito bem, amigo”, Snoop foi ouvido dizendo enquanto aplaudia a heroica jogada do atacante nos telões do estádio.
A visita do rapper não se limitou apenas à cabine dos diretores. Snoop mergulhou na cultura local durante sua estadia de 24 horas, que incluiu uma apresentação privada em Llansamlet e uma visita ao campo de treinamento do clube. Ele já havia expressado seu orgulho pelo investimento, afirmando que estava “orgulhoso” de apoiar o time galês porque eles são “azarões que revidam, assim como eu”. Seu envolvimento adiciona mais uma camada de estrelato a um conselho que já conta com a apresentadora de televisão Martha Stewart e o ícone croata Luka Modric.
A observação atrevida de Heckingbottom sobre o túnel
Embora o ambiente fosse extremamente positivo, o técnico do Preston North End, Paul Heckingbottom, foi rápido em fazer uma avaliação fria das circunstâncias únicas da noite. Após o jogo, o técnico do Lilywhites brincou dizendo que a presença da celebridade não havia perturbado seus jogadores, embora ele tenha notado uma mudança específica no ar. Heckingbottom brincou: “A única coisa que notei de diferente foi o cheiro de maconha no túnel antes do jogo!” Essa piada bem-humorada destacou a natureza surreal de ter um dos defensores da cannabis mais famosos do mundo no local.
Apesar dos comentários humorísticos do banco adversário, o foco permaneceu no impacto que Snoop Dogg já causou no clube desde sua chegada no verão passado. O ícone do rap trouxe os holofotes globais para Swansea, e sua primeira experiência em um jogo ao vivo foi uma prova do crescimento da marca que o clube está experimentando atualmente. Após o apito final, foi relatado que o proprietário também visitou o vestiário para parabenizar os jogadores por seu desempenho resiliente após o empate no final da partida.
Uma nova era de propriedade de celebridades
O modelo de investimento minoritário de alto perfil do Swansea reflete o sucesso observado em outros clubes, como o Wrexham, e a presença do “Dogg” claramente repercutiu na Jack Army. O recorde de público em um jogo no estádio desde sua inauguração em 2005 sugere que o “efeito Snoop” é mais do que apenas um artifício de marketing; ele está ativamente estimulando o interesse e o envolvimento. Suas interações com fãs encantados e seu entusiasmo genuíno pela recuperação tardia do time consolidaram seu status como uma figura popular entre os fiéis torcedores locais.
À medida que o clube busca voltar à Premier League, ter uma megaestrela global como participante ativo em sua jornada serve como uma ferramenta poderosa. Seja girando toalhas ou visitando o vestiário, o rapper está se dedicando totalmente ao seu papel como diretor do clube. O empate contra o Preston pode ter rendido apenas um ponto, mas a noite pareceu uma vitória para o perfil global do clube. Para o Swansea City, a jornada agora é mais do que apenas futebol; é sobre a “festa” que Snoop Dogg trouxe oficialmente para o País de Gales.
