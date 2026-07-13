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Vídeo: Sem descanso e sem meias soluções... O primeiro treino de Mourinho no Real Madrid

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A entrada de Khazira e do trio lesionado... e a formação com um único craque impressiona

Sob o sol escaldante de Madri, e com a participação de oito jogadores do time principal, teve início a primeira sessão de treino do técnico José Mourinho em sua segunda passagem pelo Real Madrid.

Mourinho voltou a Madri após 13 anos com o lema “Sem descanso, sem meias soluções”, já que tudo está em jogo. Foi uma sessão de treino intensa, sob o calor das 17h, segundo informou o jornal AS nesta segunda-feira.

De acordo com o jornal, “participaram dos treinos todos os jogadores disponíveis que, embora não fossem muitos, representam um número significativo”, acrescentando: “Os demais jogadores se juntarão ao grupo nas próximas semanas”.

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  • 8 jogadores e 12 jovens: a presença de Khedira e do trio lesionado

    Mourinho iniciou sua trajetória no Real Madrid com treinos que contaram com a participação de oito jogadores: o goleiro Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno e Gonzalo.

    Para que os treinos fossem realizados da maneira adequada, Mourinho convocou 12 jogadores da equipe juvenil.

    De acordo com o AS, o cronograma foi o habitual, com algumas pequenas alterações. Pela manhã, os oito jogadores passaram por exames médicos. Em seguida, todos se dirigiram ao complexo de treinamento de Bloa Sanitas Valdepeñas para realizar os exames necessários, onde os jogadores demonstraram satisfação perante as câmeras do clube e os médicos por seu bom estado físico.

    O jornal comentou sobre um vídeo que publicou do exame médico: “Os usuários das redes sociais demonstraram admiração pela constituição física de Gonzalo (Garcia)”.

    E continuou: “Também compareceram os três jogadores lesionados: Militão, Mendy e Rodrygo, que ainda têm meses de recuperação pela frente. Mas eles cumprimentaram Mourinho e o restante da comissão técnica, incluindo Sami Khedira. Viram seus companheiros de equipe. Estavam em Valdebebas”.

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    • Publicidade

  • Uma sessão cheia de determinação

    O jornal afirmou: “Pouco tempo depois, mais precisamente às 17h em ponto (horário de Madri), foi marcada a sessão de treino. Esse foi o primeiro treino da segunda fase. A novidade foi o cumprimento dos horários. Como se fosse na hora certa, os jogadores estavam presentes no campo nº 1 com seus tênis”.

    E revelou: “Mourinho fez um breve discurso e deu início aos treinos. O treino foi fisicamente exaustivo, apesar do calor. Um trabalho intenso: exercícios aeróbicos, como corrida contínua, seguidos de exercícios anaeróbicos, como sprints, sem qualquer folga. Mourinho começou seu segundo mandato com força total”.

    Apesar do grande esforço físico, a sessão de treino foi repleta de exercícios com a bola, além de treinos de velocidade, cruzamentos e finalização. O foco foi ajudar os jogadores a recuperar a sensação com a bola após o período de afastamento dos treinos.

    Os oito titulares do time retornaram após sete semanas de folga; eles não tocavam na bola desde 24 de maio, com exceção de alguns treinos opcionais esporádicos.

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  • Toda a equipe: entre confiança e competência

    O jornal confirmou que Mourinho conduziu a reunião pessoalmente e que todos os membros da comissão técnica estiveram presentes, tendo suas funções sido explicadas da seguinte forma:

    João Tralhão: assistente técnico e braço direito.

    Sami Khedira: o elo de ligação entre o técnico e o vestiário, assim como Karanka fazia em sua gestão anterior.

    Pedro Machado: o assistente de maior confiança de Mourinho.

    Antônio Díaz: preparador físico.

    Roberto Mirela: analista de desempenho.

    Nuno Santos: treinador de goleiros.

    O jornal AS destacou que “todo esse trabalho físico estava sob a supervisão de António Bentos e López, que continuam trabalhando no clube” da antiga comissão técnica.

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