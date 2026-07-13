Vídeo: Sem descanso e sem meias soluções... O primeiro treino de Mourinho no Real Madrid

Sob o sol escaldante de Madri, e com a participação de oito jogadores do time principal, teve início a primeira sessão de treino do técnico José Mourinho em sua segunda passagem pelo Real Madrid.
Mourinho voltou a Madri após 13 anos com o lema “Sem descanso, sem meias soluções”, já que tudo está em jogo. Foi uma sessão de treino intensa, sob o calor das 17h, segundo informou o jornal AS nesta segunda-feira.
De acordo com o jornal, “participaram dos treinos todos os jogadores disponíveis que, embora não fossem muitos, representam um número significativo”, acrescentando: “Os demais jogadores se juntarão ao grupo nas próximas semanas”.