Vídeo: Sem descanso e sem meias soluções... O primeiro treino de Mourinho no Real Madrid

Mourinho iniciou sua trajetória no Real Madrid com treinos que contaram com a participação de oito jogadores: o goleiro Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno e Gonzalo.

Para que os treinos fossem realizados da maneira adequada, Mourinho convocou 12 jogadores da equipe juvenil.

De acordo com o AS, o cronograma foi o habitual, com algumas pequenas alterações. Pela manhã, os oito jogadores passaram por exames médicos. Em seguida, todos se dirigiram ao complexo de treinamento de Bloa Sanitas Valdepeñas para realizar os exames necessários, onde os jogadores demonstraram satisfação perante as câmeras do clube e os médicos por seu bom estado físico.

O jornal comentou sobre um vídeo que publicou do exame médico: “Os usuários das redes sociais demonstraram admiração pela constituição física de Gonzalo (Garcia)”.

E continuou: “Também compareceram os três jogadores lesionados: Militão, Mendy e Rodrygo, que ainda têm meses de recuperação pela frente. Mas eles cumprimentaram Mourinho e o restante da comissão técnica, incluindo Sami Khedira. Viram seus companheiros de equipe. Estavam em Valdebebas”.

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