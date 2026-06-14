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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Vídeo | 7 a 1 de novo: Alemanha repete o cenário do Brasil... e Curaçao entra para a história

Especiais e Opinião
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo
D. Advocaat
J. Nagelsmann
M. Neuer
L. Comenencia
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
K. Havertz
J. Musiala
D. Undav
N. Brown
Alemanha
Curaçao
EUA
Países Baixos

A seleção alemã deixa sua marca indelével

A seleção alemã goleou a seleção de Curaçao por 7 a 1 na noite de domingo, no Estádio NRG, nas disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção alemã conquistou seus primeiros três pontos no torneio, enquanto Curaçao continua sem pontos no Grupo E, que também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim.

Julian Nagelsmann escalou a seguinte equipe: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz e Florian Wirtz.

Já o holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, começou a partida com a seguinte escalação: Eloy Roem, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia e Sonthe Hansen.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Advoocat conquista corações e faz história

    O experiente holandês Dick Advocaat chamou a atenção antes do início da partida, quando, após a execução dos hinos nacionais de Curaçao e da Alemanha, desabou em lágrimas em uma cena comovente, atraindo o interesse da torcida e da mídia em um dos momentos mais humanos do torneio até o momento.

    Dick Advocaat, com 78 anos e 260 dias, tornou-se o técnico mais velho a comandar uma seleção na história das finais da Copa do Mundo de Futebol, estabelecendo um novo recorde no torneio mais tradicional do mundo.

    Advocaat tornou-se o técnico mais velho da história da Copa do Mundo, com uma diferença de idade de 39 anos e 299 dias em relação ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, de 38 anos e 326 dias, a maior diferença de idade entre dois técnicos que se enfrentam na história da competição.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Noir bate o recorde de Matheus e empata com a lenda do México

    Manuel Neuer, goleiro da seleção alemã, entrou para a história do futebol com grande destaque durante a partida. Com 40 anos e 79 dias, Neuer tornou-se o jogador alemão mais velho a disputar um grande torneio, seja a Copa do Mundo ou a Eurocopa, superando o recorde anterior detido por Lothar Matthäus, quando disputou a partida contra a Portugal na fase de grupos do Euro 2000 com 39 anos e 91 dias.

    E a conquista do experiente goleiro alemão não parou por aí, já que a conta “Mr. Ship”, especializada em estatísticas, indicou que Neuer registrou sua quinta participação em uma Copa do Mundo, igualando assim o recorde histórico do mexicano Antonio Carbajal, que disputou cinco edições consecutivas do torneio entre 1950 e 1966.

    Com essa conquista, Neuer se tornou o segundo goleiro na história da Copa do Mundo a participar efetivamente de cinco edições do torneio, um número que reflete sua excepcional continuidade nos mais altos níveis e sua capacidade de manter sua posição entre a elite dos goleiros do mundo ao longo de mais de uma década e meia.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Começo avassalador da Alemanha

    Os primeiros minutos da partida foram marcados por um ritmo acelerado e uma pressão ofensiva evidente por parte da seleção alemã, que buscou desde o início impor seu domínio e marcar um gol logo no início para desestabilizar o adversário, enquanto a seleção de Curaçao recuava de forma organizada para a defesa e se valia de disputas no meio-campo.

    Um dos ataques foi interrompido após uma forte entrada de Juninho Bacuna sobre um jogador da seleção alemã no meio-campo, levando o árbitro a marcar falta a favor da Mannschaft e reforçando a intensidade do confronto físico desde os primeiros minutos.

    A seleção alemã não demorou muito para abrir o placar, marcando o primeiro gol aos seis minutos com Felix Nmecha, após um ataque coletivo organizado que partiu da esquerda, no qual os jogadores trocaram a bola com grande fluidez antes de chegar a Nmecha dentro da área, que disparou um chute forte que se alojou à esquerda do goleiro.

    Com esse gol precoce, Nemesha inscreveu seu nome no livro de história da seleção alemã, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pela Mannschaft em uma Copa do Mundo desde a façanha de Thomas Müller contra a Argentina em 3 de julho de 2010, em uma referência ao início dinâmico que caracteriza a geração atual.

    Em seguida, a Alemanha continuou tentando ampliar a vantagem, com movimentações constantes no ataque, em uma clara tentativa de aumentar a pressão e ampliar o placar logo no início, enquanto a seleção de Curaçao tentava se recuperar do choque e voltar gradualmente ao ritmo da partida.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curaçao segue os passos de Marrocos e da Argélia

    A seleção de Curaçao conseguiu empatar aos 21 minutos, com Levano Comenensia, que marcou um gol espetacular ao chutar com força da entrada da área, mandando a bola para a direita do goleiro Manuel Neuer.

    A seleção de Curaçao tornou-se a primeira seleção a marcar um gol nos primeiros 21 minutos de sua estreia na Copa do Mundo desde a seleção da Nigéria contra a Bulgária na Copa do Mundo de 1994, que também marcou aos 21 minutos.

    A seleção de Curaçao tornou-se a décima primeira seleção da Confederação da CONCACAF a marcar pelo menos um gol em sua história de participações na Copa do Mundo. Apenas a África, que conta com 12 seleções que já marcaram gols na Copa do Mundo, e a Europa, que lidera a lista com 33 seleções, superam a CONCACAF nesse aspecto.

    A seleção de Curaçao também se tornou a terceira seleção a marcar em sua estreia na Copa do Mundo contra a Alemanha, quando a “Maquinaria Alemã” era a atual campeã. Antes dela, a seleção do Marrocos havia feito o mesmo na edição de 1970, quando perdeu por 2 a 1, seguida pela Argélia na Copa do Mundo de 1982, quando conquistou uma vitória histórica por 2 a 1, antes de Curaçao se juntar a essa lista na edição de 2026.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tentativas alemãs

    A seleção alemã manteve sua intensa pressão ofensiva, dominando o jogo em sequências consecutivas, enquanto a seleção de Curaçao recuava claramente para a defesa, optando por se compactar e contra-atacar rapidamente.

    Entre as jogadas de destaque, Jamal Musiala avançou pela direita dentro da área, antes que a defesa interviesse no último momento e afastasse a bola para um escanteio que poderia ter ameaçado diretamente o gol adversário.

    O perigo alemão não parou por aí, já que Leroy Sané conseguiu chegar a um confronto direto com o goleiro após um contra-ataque isolado, mas se deparou com uma intervenção defensiva decisiva que impediu que a chance se transformasse em um gol certo, e a jogada terminou com a bola sendo afastada das áreas de perigo.

    Apesar dessa pressão contínua, a seleção de Curaçao apareceu com uma tentativa ofensiva limitada por meio de um chute forte de Bacuna de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão e não representou uma ameaça real ao gol.

    Em outra jogada, Kai Havertz continuou suas investidas dentro da área pela direita, antes que a defesa interviesse novamente e afastasse a bola para um escanteio a favor da Alemanha, em uma cena que reflete a determinação da defesa de Curaçao em conter a contínua onda ofensiva da Mannschaft.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlötterbeck deixa sua marca... e um gol de Farman

    Aos 38 minutos, a seleção alemã recuperou a vantagem com Nico Schlotterbeck, que aproveitou um cruzamento preciso de um escanteio cobrado pela direita para mandar a bola para o fundo da rede com uma cabeçada forte.

    O gol de Nico Schlotterbeck fez desta a segunda partida na história da Copa do Mundo em que jogadores do Borussia Dortmund marcaram na mesma partida. A única vez anterior foi na Copa do Mundo de 2006, quando Jan Koller e Tomáš Rosický marcaram na vitória da República Tcheca sobre os Estados Unidos por 3 a 0.

    Antes do fim do primeiro tempo, o árbitro internacional marroquino Jalal Jaid marcou um pênalti a favor da Alemanha, após uma forte entrada de Richidley Bazuor em Felix Nmecha dentro da área.

    Kai Havertz se preparou para cobrar o pênalti e converteu-o no terceiro gol aos cinco minutos do tempo de acréscimo, encerrando o primeiro tempo com a Alemanha na frente por 3 a 1.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O gol de Musiala abala o trono do Real Madrid

    O início do segundo tempo foi eletrizante, com Musiala marcando o quarto gol da seleção alemã logo no início da etapa, mais precisamente aos 47 minutos, após receber um passe excelente de Joshua Kimmich, antes que a bola chegasse até ele dentro da área, para então chutar com força com o pé esquerdo para dentro do gol, marcando mais um gol em uma noite que testemunhou um claro domínio alemão.

    O impacto de Musiala não se limitou apenas a ampliar a vantagem de sua seleção, mas seu gol também teve um valor histórico, já que o gol marcado pelo jogador do Bayern de Munique elevou a contagem dos jogadores do clube bávaro para 80 gols na história da Copa do Mundo.

    Com isso, o Bayern de Munique se tornou o clube que mais contribuiu com gols na história da Copa do Mundo por meio de seus jogadores, superando o recorde anterior, que pertencia ao Real Madrid com 79 gols.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Intervenções contundentes... e um ataque perigoso

    O confronto contou com momentos consecutivos de emoção e duelos intensos, em meio a uma pressão ofensiva alemã evidente e chances perigosas que quase mudaram o rumo da partida em mais de uma ocasião.

    A jogada ofensiva começou com um cruzamento preciso de Joshua Kimmich pela direita, que chegou à área, mas a defesa agiu com firmeza e conseguiu afastá-la em um momento decisivo, antes que se transformasse em uma chance certa.

    No meio-campo, a tensão física aumentou após uma entrada forte de um jogador de Curaçao em Jamal Musiala, levando o árbitro a interromper a partida e conceder a vantagem à seleção alemã, em uma cena que reflete a intensidade dos duelos nesta fase do jogo.

    Os jogadores da Alemanha responderam com uma entrada semelhante em Tahith Chong, o que levou o árbitro a marcar uma falta a favor de Curaçao em uma posição promissora pelo lado esquerdo, perto da área, dando aos visitantes uma chance de falta que ameaçou o gol da Mannschaft.

    No ataque, Leroy Sané continuou a incomodar a defesa de Curaçao com uma arrancada rápida que culminou em um cara a cara com o goleiro, após entrar na área e chutar com força no canto direito, mas a bola passou rente à trave esquerda, em meio a uma clara decepção por uma chance que poderia ter ampliado a vantagem.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brown dá o tom da festa

    A seleção alemã continuou a demonstrar seu poder ofensivo contra Curaçao, depois que Nathaniel Brown marcou o quinto gol da Mannschaft aos 64 minutos da partida. O gol surgiu após um ataque organizado que começou com um passe preciso de Deniz Undav, que chegou a Nathaniel Brown dentro da área sem qualquer marcação defensiva. Brown aproveitou o espaço à sua frente e chutou com força com o pé esquerdo, à esquerda do goleiro, mandando a bola para o fundo da rede e marcando o quinto gol da Alemanha.

    O gol não foi apenas mais uma adição ao festival de gols alemão, mas trouxe consigo um novo recorde histórico para a seleção alemã na Copa do Mundo. De acordo com as estatísticas, a seleção alemã consolidou seu recorde como a seleção que mais marcou cinco gols ou mais em uma única partida na história da Copa do Mundo, após alcançar essa marca pela décima vez, superando claramente seus perseguidores mais próximos.

    A seleção alemã lidera essa lista histórica com 10 partidas nas quais marcou cinco gols ou mais, seguida pela seleção brasileira com 7 partidas, depois pela Hungria com 6 partidas, enquanto a seleção argentina ocupa o quarto lugar com 5 partidas.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ondav amplia a equipe

    A seleção alemã continuou sua goleada contra Curaçao, depois que Deniz Undav marcou o sexto gol aos 78 minutos de jogo, confirmando a superioridade esmagadora da Mannschaft na partida.

    O gol surgiu após um passe preciso de Joshua Kimmich dentro da área, que chegou a Ondav, que não hesitou em chutar com força de uma posição ideal, mandando a bola para o canto direito do goleiro, marcando o sexto gol da Alemanha.

    Ondav não se contentou apenas em marcar, mas também deixou sua marca com uma dupla contribuição, depois de dar um passe decisivo e conseguir balançar as redes após entrar como substituto, continuando a brilhar de forma marcante na partida.

    De acordo com as estatísticas, Deniz Undav tornou-se apenas o terceiro jogador alemão reserva na história da Copa do Mundo a marcar um gol e dar uma assistência em uma única partida, juntando-se a uma lista restrita que inclui nomes de destaque na história do Mundial, a saber: “Rudi Völler – Argentina 3 x 2 Alemanha (final de 1986), Niklas Füllkrug – Costa Rica 2 x 4 Alemanha (fase de grupos de 2022), Deniz Undav – Alemanha 6 x 1 Curaçao (fase de grupos de 2026)”.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Havertz eleva o nível... e o Brasil cai do topo

    Aos 88 minutos, a seleção alemã continuou sua goleada contra Curaçao, depois que Kai Havertz marcou o sétimo gol da partida, confirmando a superioridade esmagadora da Mannschaft até os últimos instantes do jogo.

    O gol surgiu após uma arrancada e um contra-ataque isolado de Havertz em direção ao gol adversário, quando ele entrou na área sem qualquer pressão defensiva, antes de levantar a bola com um toque técnico magnífico, um “lob” por cima do goleiro, fazendo com que a bola entrasse na rede de forma elegante, marcando o sétimo gol da Alemanha.

    Com esse gol, a seleção alemã marcou sete gols em uma única partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde 8 de julho de 2014, quando enfrentou o Brasil na famosa semifinal que terminou com o placar de 7 a 1.

    Além disso, a Alemanha reforçou seu histórico na Copa do Mundo, tornando-se a seleção com o maior número de gols marcados na história da competição, à frente do Brasil por apenas um gol.

    A classificação histórica é a seguinte: “Alemanha: 239 gols, Brasil: 238 gols”, confirmando mais uma vez a posição da Mannschaft como uma das maiores seleções da história da competição.

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