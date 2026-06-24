Vídeo: Kean deixa todos boquiabertos... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

Quando chegou o momento pelo qual todo atacante do mundo sonha, Kane desperdiçou a chance. Aos 87 minutos, uma cabeçada de Nico O’Reilly acertou a trave, e a bola caiu bem na frente de Kane, com o gol aberto; ele, porém, mandou a bola por cima da trave, causando um momento de espanto geral.

Kane disse após a partida: “Eu estava esperando o rebote da bola e ele aconteceu, mas não consegui controlar a bola. Às vezes a bola faz isso, e eu sei disso muito bem como atacante profissional”.

Nos últimos instantes do tempo de acréscimo, Johei esteve perto de marcar, mas sua cabeçada foi desviada na linha, encerrando o jogo com um empate sem gols que não satisfez ninguém.

Com isso, a seleção da Inglaterra registrou seu décimo terceiro empate sem gols na história da Copa do Mundo, superando qualquer outra seleção nessa estatística embaraçosa, já que o Brasil, em segundo lugar, não passa de nove.

Gana, por sua vez, deixou Boston com um ponto valioso que praticamente garante sua vaga nas oitavas de final pela primeira vez desde 2010, caso consiga causar uma surpresa contra a Croácia. Já Bonsam não fez nenhum comentário até o momento.