Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Kean deixa todos boquiabertos... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
Copa do Mundo
H. Kane
C. Ronaldo
England
Gana
EUA
Portugal

O capitão da Inglaterra vacila no momento decisivo

Apenas dois dias antes do jogo, o famoso mago ganês Nana Kwaku Bonsam fez uma advertência chamativa: “Estou trabalhando no Harry Kane”. Então, na noite de terça-feira, Gana empatou sem gols com a Inglaterra, já que a equipe do técnico Thomas Tuchel, liderada por Harry Kane, não conseguiu quebrar a defesa dos “Estrelas Negras”, apesar da enxurrada de ataques e do domínio quase total da partida.

Nana Kwaku Bonsam, apelidado de “Demônio da Quarta-feira”, anunciou abertamente que estava mobilizando suas habilidades espirituais para neutralizar o capitão da seleção inglesa no confronto que reuniu as duas equipes no Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026.

  • Um objetivo diferente... “Já provei minhas capacidades antes”

    Desta vez, o objetivo era diferente e mais atraente para a imprensa internacional. Kane chegou à partida em sua melhor forma, após marcar dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, além de estar prestes a alcançar um recorde histórico: faltava apenas um gol para ultrapassar Gary Lineker como o maior artilheiro inglês na história da Copa do Mundo.

    Bonsam declarou ao jornal *Daily Star*: “Estou me concentrando em Harry Kane. Já provei minhas habilidades antes e sei o que preciso fazer para pará-lo. Sou famoso por minhas previsões. Não desejo que ele sofra uma lesão grave. Basta que ele pare de influenciar a partida do meu país”.

    A seleção da Inglaterra dominou a partida e teve 79% de posse de bola, a maior porcentagem registrada por qualquer time sem marcar gols em uma partida da Copa do Mundo nos últimos seis décadas: a defesa ganesa foi eficaz e extremamente impenetrável, recusando-se a ceder.

    • Publicidade

  • Ronaldo o deixa em apuros: os astrólogos mentiram, mesmo que por acaso

    Esta não é sua primeira aparição; o próprio mago alegou ter causado uma lesão no joelho de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2014, antes do confronto contra Gana, mas talvez seu feitiço não tenha sido forte o suficiente para romper a “aura” de estrela que cercava Ronaldo naquela época; assim, o “Don” marcou o gol da vitória por 2 a 1, enquanto o zagueiro dos “Estrelas Negras”, John Boye, marcou um gol contra... talvez pelo efeito contrário do famoso feiticeiro!

  • Espanto geral... Ken desperdiça a chance mais fácil!

    Quando chegou o momento pelo qual todo atacante do mundo sonha, Kane desperdiçou a chance. Aos 87 minutos, uma cabeçada de Nico O’Reilly acertou a trave, e a bola caiu bem na frente de Kane, com o gol aberto; ele, porém, mandou a bola por cima da trave, causando um momento de espanto geral.

    Kane disse após a partida: “Eu estava esperando o rebote da bola e ele aconteceu, mas não consegui controlar a bola. Às vezes a bola faz isso, e eu sei disso muito bem como atacante profissional”.

    Nos últimos instantes do tempo de acréscimo, Johei esteve perto de marcar, mas sua cabeçada foi desviada na linha, encerrando o jogo com um empate sem gols que não satisfez ninguém.

    Com isso, a seleção da Inglaterra registrou seu décimo terceiro empate sem gols na história da Copa do Mundo, superando qualquer outra seleção nessa estatística embaraçosa, já que o Brasil, em segundo lugar, não passa de nove.

    Gana, por sua vez, deixou Boston com um ponto valioso que praticamente garante sua vaga nas oitavas de final pela primeira vez desde 2010, caso consiga causar uma surpresa contra a Croácia. Já Bonsam não fez nenhum comentário até o momento.

Copa do Mundo
Panamá crest
Panamá
PAN
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Copa do Mundo
Croácia crest
Croácia
CRO
Gana crest
Gana
GAN