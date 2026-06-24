Vídeo: Kean deixa todos boquiabertos... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

Apenas dois dias antes do jogo, o famoso mago ganês Nana Kwaku Bonsam fez uma advertência chamativa: “Estou trabalhando no Harry Kane”. Então, na noite de terça-feira, Gana empatou sem gols com a Inglaterra, já que a equipe do técnico Thomas Tuchel, liderada por Harry Kane, não conseguiu quebrar a defesa dos “Estrelas Negras”, apesar da enxurrada de ataques e do domínio quase total da partida.
Nana Kwaku Bonsam, apelidado de “Demônio da Quarta-feira”, anunciou abertamente que estava mobilizando suas habilidades espirituais para neutralizar o capitão da seleção inglesa no confronto que reuniu as duas equipes no Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026.