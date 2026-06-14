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Vídeo: Empate com gosto de derrota para o Marrocos contra o Brasil

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
EUA

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre Marrocos e Brasil, na manhã deste domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos foi a melhor equipe na maior parte do jogo e teve várias chances perigosas, mas não conseguiu convertê-las em gols.

O Marrocos entrou em campo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou em um belo gol de Ismail Saibari, após um passe excelente de Ibrahim Diaz aos 21 minutos.

A seleção marroquina quase ampliou a vantagem logo em seguida com um chute de Diaz, mas o goleiro Alisson Becker defendeu com segurança.

Por outro lado, a seleção brasileira se reorganizou rapidamente e empatou com um belo chute de Vinícius Júnior aos 32 minutos, de dentro da área.

As seleções marroquina e brasileira entraram no segundo tempo com cautela defensiva, para evitar que a baliza fosse balançada.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As substituições de Wahbi não surtaram o efeito desejado

    Mohamed Wahbi, técnico dos Leões do Atlas, colocou em campo a dupla Chamseddine Talbi e Samir El Mrabet aos 65 minutos, no lugar de Diaz e Ezzedine Ounahi.

    O goleiro marroquino Yassine Bounou defendeu várias chances perigosas da Seleção Brasileira e caiu no chão após uma entrada acidental de Raphinha.

    Aos 89 minutos, Wahbi decidiu tirar Ismail Saibari e colocar Sofiane Rahimi em campo, na tentativa de marcar o gol da vitória.

    O Marrocos quase marcou o gol da vitória com um chute de Nael El Ainaoui, mas o goleiro Alisson Becker desviou a bola para escanteio, e a partida terminou empatada em 1 a 1.

    As seleções de Marrocos e Brasil estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

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