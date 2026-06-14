Vídeo: Empate com gosto de derrota para o Marrocos contra o Brasil

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre Marrocos e Brasil, na manhã deste domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos foi a melhor equipe na maior parte do jogo e teve várias chances perigosas, mas não conseguiu convertê-las em gols.

O Marrocos entrou em campo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou em um belo gol de Ismail Saibari, após um passe excelente de Ibrahim Diaz aos 21 minutos.

A seleção marroquina quase ampliou a vantagem logo em seguida com um chute de Diaz, mas o goleiro Alisson Becker defendeu com segurança.

Por outro lado, a seleção brasileira se reorganizou rapidamente e empatou com um belo chute de Vinícius Júnior aos 32 minutos, de dentro da área.

As seleções marroquina e brasileira entraram no segundo tempo com cautela defensiva, para evitar que a baliza fosse balançada.