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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Confronto entre magos... Intervenção urgente para salvar Harry Kane

Panamá x Inglaterra
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Tentativa de garantir a liderança dos Três Leões diante do Panamá

O caso do feitiço lançado por um feiticeiro de Gana contra o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, durante o confronto contra os “Estrelas Negras” na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ganhou novos desdobramentos, com a intervenção de novos feiticeiros que alegam querer salvá-lo da “maldição” africana que o impediu de marcar contra a equipe do técnico Carlos Queiroz.

A Inglaterra empatou com Gana sem gols, enquanto um feiticeiro ganês famoso em seu país alegou que as chances perdidas pelo astro do Bayern de Munique não passavam do efeito de um feitiço que imobilizou o capitão dos Três Leões, o que gerou escárnio em todo o mundo em relação a essas práticas estranhas e superstições que não abandonam as seleções do continente africano.


  • Vou soltar o Ken!

    O famoso feiticeiro ganês Nana Kwaku Bonsam havia alertado a seleção da Inglaterra antes do jogo entre as duas equipes mencionado, e declarou ao jornal Daily Star: “Estou trabalhando no Harry Kane. Já provei minhas habilidades antes e sei o que preciso fazer para pará-lo. Sou famoso por minhas previsões. Não desejo que ele sofra uma lesão grave. Basta que ele pare de influenciar a partida do meu país.”

    Após a partida, Bonsam disse em entrevista televisionada: “Sou o feiticeiro espiritual mais poderoso do mundo. Vou liberar Harry Kane agora para que ele possa marcar gols na próxima partida da Inglaterra”, acreditando que o fato de ele não ter marcado contra Gana foi por causa de seu feitiço!

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    • Publicidade

  • Mitos ao contrário!

    Depois que esse incidente gerou ampla polêmica em todo o mundo, feiticeiros do Peru organizaram uma cerimônia pública transmitida ao vivo para dissipar o que consideravam ser a “maldição” que se abateu sobre Harry.

    O programa de TV peruano “Desvelados por el Mundial” exibiu imagens de um grupo de pessoas vestidas com trajes tradicionais realizando rituais chamados de “progeria” ou “magia/rituais” em um boneco de papelão em tamanho real de Harry Kane, vestindo a camisa da Inglaterra.

    Eles derramaram substâncias desconhecidas, usaram flores e entoaram cânticos enquanto tocavam a figura, na tentativa de remover o “azar ou a maldição” do atacante inglês.

    Isso ocorre antes da partida da Inglaterra contra o Panamá na última rodada da fase de grupos, na qual a seleção inglesa (4 pontos) busca a vitória para se classificar como líder do grupo, no qual está empatada após duas rodadas com Gana, seguida pela Croácia com três pontos e pelo Panamá, sem pontos.

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