Vídeo: Confronto entre magos... Intervenção urgente para salvar Harry Kane

O caso do feitiço lançado por um feiticeiro de Gana contra o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, durante o confronto contra os “Estrelas Negras” na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ganhou novos desdobramentos, com a intervenção de novos feiticeiros que alegam querer salvá-lo da “maldição” africana que o impediu de marcar contra a equipe do técnico Carlos Queiroz.

A Inglaterra empatou com Gana sem gols, enquanto um feiticeiro ganês famoso em seu país alegou que as chances perdidas pelo astro do Bayern de Munique não passavam do efeito de um feitiço que imobilizou o capitão dos Três Leões, o que gerou escárnio em todo o mundo em relação a essas práticas estranhas e superstições que não abandonam as seleções do continente africano.