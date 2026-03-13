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Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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VÍDEO: Caos total! Os coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, juntam-se à equipe de comentaristas para o confronto do clássico contra o Swansea

A ascensão de conto de fadas do Wrexham continua encontrando novas maneiras de ganhar as manchetes, com os proprietários famosos Ryan Reynolds e Rob Mac assumindo um novo papel único. Para comemorar os cinco anos desde a aquisição transformadora do clube galês, a dupla de astros se juntou à equipe de comentaristas da Sky Sports para o tão aguardado clássico de sexta-feira à noite contra o Swansea.

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Uma comemoração de um marco histórico para os Red Dragons

    A partida marca o quinto aniversário desde que a dupla de Hollywood concluiu a compra do clube por US$ 2,5 milhões em fevereiro de 2021, um período em que os Red Dragons passaram da National League para às vésperas da Premier League.

    Refletindo sobre a natureza experimental de seu empreendimento, Reynolds e Mac divulgaram uma declaração conjunta dizendo: “Assim como em nossa decisão de assumir o Wrexham há cinco anos, sinceramente não temos ideia de como isso vai acabar, mas daremos o nosso melhor.”

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  • Novo emprego para Rob e Ryan

    Apesar de seu carisma inegável e experiência na tela, ambos admitiram que narrar uma partida de futebol profissional ao vivo é um salto assustador para o desconhecido. Os proprietários, que documentaram sua jornada na série de sucesso Welcome to Wrexham, provaram que ainda estão se adaptando ao lado tático do jogo ao acrescentarem: “Nenhum de nós dois já narrou um evento esportivo de qualquer tipo, muito menos um esporte cujas regras basicamente aprendemos há cinco anos.”

    A transmissão foi um evento pouco convencional, com a dupla recebendo vários convidados especiais ao longo da noite, enquanto ofereciam sua perspectiva única sobre a ação em campo. Embora o clima na cabine fosse descontraído, os riscos em campo não poderiam ser maiores para a equipe de Phil Parkinson, que mantém vivos seus sonhos de promoção. No entanto, o Wrexham conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre seus rivais, consolidando sua posição nas vagas para os play-offs.

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  • A disputa pela promoção à primeira divisão esquenta

    O Wrexham ocupa atualmente a sexta posição na tabela do Campeonato Inglês, mantendo a última vaga para os play-offs faltando apenas nove partidas para o fim da temporada. A quarta promoção consecutiva ainda é uma possibilidade — um feito que garantiria ao clube um lugar histórico na primeira divisão do futebol inglês pela primeira vez em sua história moderna.

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