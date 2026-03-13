VÍDEO: Caos total! Os coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, juntam-se à equipe de comentaristas para o confronto do clássico contra o Swansea

Apesar de seu carisma inegável e experiência na tela, ambos admitiram que narrar uma partida de futebol profissional ao vivo é um salto assustador para o desconhecido. Os proprietários, que documentaram sua jornada na série de sucesso Welcome to Wrexham, provaram que ainda estão se adaptando ao lado tático do jogo ao acrescentarem: “Nenhum de nós dois já narrou um evento esportivo de qualquer tipo, muito menos um esporte cujas regras basicamente aprendemos há cinco anos.”

A transmissão foi um evento pouco convencional, com a dupla recebendo vários convidados especiais ao longo da noite, enquanto ofereciam sua perspectiva única sobre a ação em campo. Embora o clima na cabine fosse descontraído, os riscos em campo não poderiam ser maiores para a equipe de Phil Parkinson, que mantém vivos seus sonhos de promoção. No entanto, o Wrexham conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre seus rivais, consolidando sua posição nas vagas para os play-offs.