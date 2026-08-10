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VÍDEO: "Cala a p*rra da boca!" - novo técnico do Chelsea se envolve em briga ACALORADA, e Xabi Alonso é forçado a intervir
Tensão à beira do campo explode na Malásia
Alonso se viu no centro da ação pelos motivos errados durante o mais recente amistoso de pré-temporada do Chelsea, já que foi forçado a conter fisicamente a própria comissão técnica. O incidente começou pouco depois da marca de uma hora, quando o defensor do Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder deu uma entrada perigosa por trás no atacante do Chelsea Liam Delap, que já havia convertido dois pênaltis mais cedo na partida.
O novo treinador de bolas paradas MacPhee, recentemente contratado junto ao Aston Villa, foi o mais vocal em sua reprovação. O treinador escocês foi visto avançando em direção ao banco adversário para confrontar a comissão do JDT. De acordo com imagens em vídeo do incidente, o novo treinador do Chelsea teria sido flagrado gritando "calem a p*** da boca" para seus colegas de profissão.
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Impasse contratual termina partida em confusão
O drama não diminuiu quando o apito final soou no empate por 3 a 3, já que uma nova polêmica surgiu em relação ao formato da partida. Apesar da expectativa de que o confronto seria decidido nos pênaltis, a obrigatória disputa de pênaltis após a partida foi inesperadamente cancelada pelos oficiais do jogo e pelos organizadores locais.
O chefe de operações do time principal do Chelsea, Kevin Campello, ficou particularmente indignado com a decisão de permitir que o time malaio deixasse o gramado sem que a disputa de pênaltis acontecesse. Campello foi visto em uma discussão acalorada com a equipe de arbitragem e, em determinado momento, gritou: "Isso está escrito no contrato!"
- Getty Images Sport
Alonso monta sua revolução nos bastidores
A chegada de MacPhee faz parte de uma reformulação mais ampla da comissão técnica sob o comando de Alonso, que busca implementar os mesmos padrões meticulosos que o levaram a alcançar um sucesso histórico no Bayer Leverkusen. O treinador, conhecido por seu distinto cabelo loiro comprido, foi uma figura-chave sob o comando de Unai Emery durante a ascensão do Villa às vagas da Champions League. Ao trazer especialistas como MacPhee, Alonso tenta corrigir as deficiências táticas, especialmente nas bolas paradas, que atormentaram o Chelsea em suas recentes campanhas no meio da tabela.
Com a turnê pela Ásia agora encerrada, o Chelsea voltará a Stamford Bridge para dar os retoques finais em seu plano tático. A temporada competitiva começa oficialmente em 24 de agosto, quando o Chelsea fará a curta viagem para enfrentar o rival do oeste de Londres, o Fulham. Depois das falhas defensivas e da volatilidade à beira do campo mostradas na Malásia, Alonso estará desesperado por uma atuação mais disciplinada em Craven Cottage.
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