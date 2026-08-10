A chegada de MacPhee faz parte de uma reformulação mais ampla da comissão técnica sob o comando de Alonso, que busca implementar os mesmos padrões meticulosos que o levaram a alcançar um sucesso histórico no Bayer Leverkusen. O treinador, conhecido por seu distinto cabelo loiro comprido, foi uma figura-chave sob o comando de Unai Emery durante a ascensão do Villa às vagas da Champions League. Ao trazer especialistas como MacPhee, Alonso tenta corrigir as deficiências táticas, especialmente nas bolas paradas, que atormentaram o Chelsea em suas recentes campanhas no meio da tabela.

Com a turnê pela Ásia agora encerrada, o Chelsea voltará a Stamford Bridge para dar os retoques finais em seu plano tático. A temporada competitiva começa oficialmente em 24 de agosto, quando o Chelsea fará a curta viagem para enfrentar o rival do oeste de Londres, o Fulham. Depois das falhas defensivas e da volatilidade à beira do campo mostradas na Malásia, Alonso estará desesperado por uma atuação mais disciplinada em Craven Cottage.