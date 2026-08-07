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VÍDEO: astro do Barcelona, Lamine Yamal é visto com camisa da Colômbia dançando com a estrela do reggaeton Ryan Castro
Yamal assume o centro do palco em Medellín
Recém-saído de coroar seu verão ao se tornar campeão da Copa do Mundo com a Espanha, Yamal não perdeu tempo durante a pausa. O atacante do Barcelona foi visto viajando pela Colômbia, aproveitando as férias ao lado de artistas sul-americanos de destaque e influenciadores digitais.
Na quinta-feira, a sensação do Barcelona foi às ruas de Medellín para conhecer o famoso bairro Comuna 13. Ele percorreu a região ao lado do popular criador de conteúdo WestCOL, vestindo a camisa oficial da seleção colombiana nas cores amarela, azul e vermelha.
Em seguida, a dupla foi a um show gratuito ao ar livre realizado pelo famoso cantor Ryan Castro. Yamal subiu ao palco com o artista, cantando e dançando ao som da música popular de Castro, 'El Ritmo que nos une', durante uma apresentação cheia de energia.
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Passeios turísticos e encontros cívicos de alto nível
A viagem de Yamal à América do Sul também incluiu visitas a vários importantes marcos administrativos e eventos culturais regionais. O internacional da Espanha aproveitou para explorar a rica herança da região durante sua estadia em Antioquia.
O atacante visitou o Centro Administrativo 'La Alpujarra', sede do governo do Departamento de Antioquia. Durante sua visita ao local, posou para fotos oficiais com o prefeito Federico Gutierrez antes de depois aproveitar o famoso festival Feria de las Flores, entre outras atrações.
- Getty Images Sport
Preparativos de pré-temporada aguardam em Barcelona
Com suas memoráveis férias de verão na Colômbia chegando ao fim, Yamal agora se prepara para voltar ao futebol europeu. O talentoso ponta vai encerrar sua viagem antes de iniciar uma agenda cheia com seu clube.
Yamal tem retorno previsto à Espanha e deve se reapresentar ao Barcelona em 12 de agosto para iniciar oficialmente a pré-temporada. O gigante catalão receberá de volta seu jovem vencedor da Copa do Mundo enquanto se prepara para a próxima temporada.
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