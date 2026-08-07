Recém-saído de coroar seu verão ao se tornar campeão da Copa do Mundo com a Espanha, Yamal não perdeu tempo durante a pausa. O atacante do Barcelona foi visto viajando pela Colômbia, aproveitando as férias ao lado de artistas sul-americanos de destaque e influenciadores digitais.

Na quinta-feira, a sensação do Barcelona foi às ruas de Medellín para conhecer o famoso bairro Comuna 13. Ele percorreu a região ao lado do popular criador de conteúdo WestCOL, vestindo a camisa oficial da seleção colombiana nas cores amarela, azul e vermelha.

Em seguida, a dupla foi a um show gratuito ao ar livre realizado pelo famoso cantor Ryan Castro. Yamal subiu ao palco com o artista, cantando e dançando ao som da música popular de Castro, 'El Ritmo que nos une', durante uma apresentação cheia de energia.