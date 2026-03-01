VÍDEO: Antony confronta torcedores furiosos do Real Betis após derrota no clássico contra o Sevilla

A partida tinha apenas 15 minutos quando ocorreu a virada. Após uma bola desviada pairar perigosamente dentro da área, Antony reagiu com precisão instintiva. Reposicionando-se perfeitamente, ele saltou no ar para conectar um excelente chute de bicicleta que mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do Sevilla. Esse momento de brilhantismo individual foi uma prova do ressurgimento do brasileiro desde que se transferiu definitivamente do Manchester United para a Espanha.

O Real Betis parecia ter garantido os três pontos em um primeiro tempo dominante. Aos 40 minutos, o Betis tinha uma confortável vantagem de 2 a 0, e a atmosfera era elétrica, com os torcedores antecipando uma vitória histórica sobre seus rivais da cidade. No entanto, o jogo de dois tempos provou ser uma realidade cruel para o time da casa, à medida que a intensidade mudou. A disciplina tática demonstrada no início começou a vacilar, preparando o terreno para uma das reviravoltas mais dramáticas da história recente do clássico.