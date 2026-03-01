Getty Images Sport
VÍDEO: Antony confronta torcedores furiosos do Real Betis após derrota no clássico contra o Sevilla
Antony passa de herói a zero
A partida tinha apenas 15 minutos quando ocorreu a virada. Após uma bola desviada pairar perigosamente dentro da área, Antony reagiu com precisão instintiva. Reposicionando-se perfeitamente, ele saltou no ar para conectar um excelente chute de bicicleta que mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do Sevilla. Esse momento de brilhantismo individual foi uma prova do ressurgimento do brasileiro desde que se transferiu definitivamente do Manchester United para a Espanha.
O Real Betis parecia ter garantido os três pontos em um primeiro tempo dominante. Aos 40 minutos, o Betis tinha uma confortável vantagem de 2 a 0, e a atmosfera era elétrica, com os torcedores antecipando uma vitória histórica sobre seus rivais da cidade. No entanto, o jogo de dois tempos provou ser uma realidade cruel para o time da casa, à medida que a intensidade mudou. A disciplina tática demonstrada no início começou a vacilar, preparando o terreno para uma das reviravoltas mais dramáticas da história recente do clássico.
Veja Antony confrontando os torcedores do Betis
Colapso dramático no segundo tempo
O segundo tempo foi completamente diferente, com a vantagem mudando drasticamente para os visitantes. O Sevilla montou uma recuperação feroz e implacável, aproveitando os erros defensivos e táticos do time da casa, que permitiram que eles voltassem ao jogo. A ansiedade crescente em campo era palpável à medida que a vantagem evaporava, chegando ao ponto de ebulição quando os visitantes marcaram um dramático gol de empate aos 85 minutos, deixando os torcedores do Betis em choque absoluto.
Quando o apito final soou para o empate em 2 a 2, os aplausos do primeiro tempo se transformaram em uma salva de vaias e insultos dirigidos aos jogadores. Em vez de ir direto para o vestiário, Antony foi visto se aproximando da arquibancada inferior, claramente afetado pela hostilidade da torcida. As câmeras flagraram o ponta envolvido em uma acirrada discussão com vários torcedores que vaiavam o time, visivelmente agitado com os insultos que lhe eram dirigidos em uma demonstração descarada de raiva.
Os colegas de equipe intervêm para impedir o confronto.
Antony não estava sozinho no centro dessa tensão, pois as imagens mostraram a situação se agravando perigosamente quando o ponta brasileiro pulou um painel publicitário para se aproximar das arquibancadas, encarando desafiadoramente os torcedores. Apesar das tentativas de seu companheiro de equipe colombiano Cucho Hernández de intervir e afastá-lo da multidão enfurecida, a situação saiu do controle. O próprio Hernández perdeu a paciência e se envolveu na briga, sendo filmado apontando com raiva e gritando de volta para os torcedores.
Este duplo confronto exigiu uma intervenção urgente e decisiva para evitar uma confrontação física maior. O pessoal de segurança do estádio, membros da equipe do Real Betis e outros jogadores, como Chimy Ávila, correram para isolar a área e separar os jogadores dos torcedores. Esta cena caótica destaca o colapso nervoso que atingiu a equipe após desperdiçar a vitória no clássico, levantando sérias questões sobre a disciplina dentro do time sob a imensa pressão da torcida.
Antony aproveitando uma excelente temporada
Com esta última contribuição, Antony soma 20 gols e 14 assistências em 57 partidas pelo Betis, e voltou a disputar uma vaga na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O renascido ala estará de volta à ação quando o Real Betis enfrentar o Getafe em 8 de março. O clube andaluz está atualmente em quinto lugar na classificação da Liga, sete pontos atrás do Villarreal, quarto colocado.
