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Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Anthony Elanga deixa o campo de maca após entrada terrível provocar confusão generalizada do Newcastle

A. Elanga
Newcastle
Valencia
J. Gaya
Valencia x Newcastle
Amistosos de clubes
Premier League

A preparação de pré-temporada do Newcastle United tomou um rumo preocupante na noite de sábado, quando Anthony Elanga deixou o campo de maca após uma entrada brutal durante um amistoso contra o Valencia. O incidente no Mestalla provocou uma grande confusão à beira do gramado, envolvendo jogadores e membros das comissões de ambos os lados, enquanto a tensão explodia na Espanha.

  • Caos em Mestalla enquanto Elanga cai

    O primeiro jogo do novo técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, à beira do campo foi ofuscado por um momento de preocupação real com Elanga. O internacional sueco recebeu uma entrada brutal do defensor do Valencia Jose Gaya que o deixou se contorcendo de dor.

    A falta foi tão grave que o árbitro Jose Martinez levou apenas três segundos para mostrar cartão vermelho direto ao capitão do Valencia. A decisão pouco ajudou a acalmar os ânimos, porém, já que uma briga envolvendo jogadores de ambas as equipes explodiu perto da linha lateral.


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  • Lesão grave é minimizada

    A cena de Elanga sendo lançado ao ar pela entrada com os dois pés de Gaya provocou uma reação imediata e furiosa do elenco do Newcastle. William Osula esteve entre os primeiros a chegar até o companheiro para avaliar o dano, enquanto o banco exigia uma ação rápida da arbitragem.

    Apesar do temor inicial de uma ausência de longo prazo, uma possível fratura ou dano grave nos ligamentos logo foram minimizados, de acordo com o Daily Mail. Acredita-se que o ponta tenha sofrido uma contusão significativa na canela, e não uma fratura. De forma encorajadora, o jogador foi visto andando pelo vestiário após receber tratamento, o que sugere que ele pode ter evitado uma lesão que ameaçasse a temporada, em um duelo de pré-temporada.

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    Jaissle estreia com vitória

    Embora a lesão de Elanga tenha sido o principal assunto, a partida marcou o início de uma nova era no Newcastle sob o comando de Matthias Jaissle, que recentemente substituiu Eddie Howe no comando. O técnico alemão mostrou muito da paixão pela qual é conhecido, avançando em direção à arbitragem após a falta em seu jogador. O clima permaneceu tenso durante toda a partida, mas o Newcastle acabou recuperando o foco para garantir um resultado de pré-temporada conquistado com dificuldade.

    O Newcastle, na verdade, saiu atrás no início da partida, quando Filip Ugrinic acertou uma espetacular finalização de longa distância com efeito para os mandantes. No entanto, o time da Premier League reagiu, e um doblete de Yoane Wissa garantiu que o treinador de 38 anos conquistasse uma vitória por 2 a 1 em seu primeiro jogo no comando.


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