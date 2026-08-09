Embora a lesão de Elanga tenha sido o principal assunto, a partida marcou o início de uma nova era no Newcastle sob o comando de Matthias Jaissle, que recentemente substituiu Eddie Howe no comando. O técnico alemão mostrou muito da paixão pela qual é conhecido, avançando em direção à arbitragem após a falta em seu jogador. O clima permaneceu tenso durante toda a partida, mas o Newcastle acabou recuperando o foco para garantir um resultado de pré-temporada conquistado com dificuldade.

O Newcastle, na verdade, saiu atrás no início da partida, quando Filip Ugrinic acertou uma espetacular finalização de longa distância com efeito para os mandantes. No entanto, o time da Premier League reagiu, e um doblete de Yoane Wissa garantiu que o treinador de 38 anos conquistasse uma vitória por 2 a 1 em seu primeiro jogo no comando.



