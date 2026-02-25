Victor Font revela conversas com Lionel Messi e promete “finalizar” a transferência de volta ao clube se for eleito novo presidente do Barcelona

Laporta continua sendo o favorito para vencer as eleições, mas admitiu abertamente que sua relação com Messi está prejudicada após a saída chocante do atacante do clube em 2021. Messi se recusou a cumprimentar Laporta na gala do Ballon d'Or de 2023 e o dirigente de 63 anos revelou os detalhes de sua saída chocante em seu novo livro, “This Is How We Saved Barça” (Assim salvamos o Barça).

“Ao negociar a renovação, ele tinha uma equipe muito exigente e, embora seu pai fosse mais compreensivo, seu círculo íntimo dava a impressão de que ele não era. Chegamos a uma solução maluca: um contrato de longo prazo com uma primeira parte como jogador do Barça e uma segunda parte emprestado a um time da MLS, algo que parecia contornar as regras da LaLiga. Mas a LaLiga nos disse para esquecer isso, que teríamos que assinar um acordo para vender uma porcentagem dos direitos de televisão por cinquenta anos por meio de um fundo chamado CVC”, escreveu ele, segundo o Marca.

Laporta também diz que havia uma chance de trazer Messi de volta antes de ele assinar com o Inter Miami, acrescentando: “Jorge Messi veio à minha casa, eu preparei o contrato, enviei-lhe o rascunho e ele não respondeu. Passa uma semana, duas... um mês depois, ele finalmente volta à minha casa e me diz que decidiram ir para o Inter Miami, onde ele não estará sob tanta pressão.”

Messi permanece em Miami e assinou recentemente um contrato com o clube que vai até o final da temporada 2028 da MLS.