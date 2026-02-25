Getty Images Sport
Victor Font revela conversas com Lionel Messi e promete “finalizar” a transferência de volta ao clube se for eleito novo presidente do Barcelona
Época eleitoral em Barcelona
A temporada eleitoral está em pleno andamento em Barcelona, com os candidatos fazendo campanha intensa antes da grande votação do próximo mês. Font é visto como o maior rival de Joan Laporta na corrida para a presidência do Barcelona e tem falado regularmente sobre seu desejo de trazer o maestro argentino Messi de volta ao clube para uma “última dança”. Font agora afirma ter conversado com Messi sobre um retorno ao Barcelona e revelou que eles vêm trabalhando em um projeto para tentar trazer a lenda do clube de volta nos últimos quatro anos.
Fonte revela conversas com Messi
Font disse ao Mundo Deportivo: “Sim, conversamos diretamente com Messi e pessoas próximas a ele. São conversas privadas, e sempre defendemos que ninguém deve usar Messi para fins eleitorais. Nosso dever é explicar o que preparamos e, se vencermos, finalizar o acordo que for melhor para ele e para o clube.
Desde 2022, estamos trabalhando em um projeto para trazer Messi de volta ao Barça após a Copa do Mundo, impulsionado pelo entusiasmo dele e de Xavi. A proposta tem três pilares: institucional, para que ele aceite o cargo de presidente honorário; comercial, inspirada em parcerias como Jordan-Nike ou Federer-On, que poderiam gerar receitas significativas e alavancar sua participação minoritária no Inter Miami para fortalecer sua presença no mercado americano; e esportivo, para que ele possa se despedir do Barça e do Camp Nou da maneira que escolher, seja jogando ou através de uma homenagem.”
Font também falou sobre seus objetivos gerais para o clube e seu desejo de melhorar sua situação financeira precária, acrescentando: “Nossa candidatura busca profissionalizar e modernizar o clube, integrando diversos grupos e protegendo a instituição de riscos, especialmente financeiros, a fim de fortalecer o projeto esportivo, saldar a dívida e desenvolver um ambicioso programa social.”
Por que Messi deixou o Barcelona?
Laporta continua sendo o favorito para vencer as eleições, mas admitiu abertamente que sua relação com Messi está prejudicada após a saída chocante do atacante do clube em 2021. Messi se recusou a cumprimentar Laporta na gala do Ballon d'Or de 2023 e o dirigente de 63 anos revelou os detalhes de sua saída chocante em seu novo livro, “This Is How We Saved Barça” (Assim salvamos o Barça).
“Ao negociar a renovação, ele tinha uma equipe muito exigente e, embora seu pai fosse mais compreensivo, seu círculo íntimo dava a impressão de que ele não era. Chegamos a uma solução maluca: um contrato de longo prazo com uma primeira parte como jogador do Barça e uma segunda parte emprestado a um time da MLS, algo que parecia contornar as regras da LaLiga. Mas a LaLiga nos disse para esquecer isso, que teríamos que assinar um acordo para vender uma porcentagem dos direitos de televisão por cinquenta anos por meio de um fundo chamado CVC”, escreveu ele, segundo o Marca.
Laporta também diz que havia uma chance de trazer Messi de volta antes de ele assinar com o Inter Miami, acrescentando: “Jorge Messi veio à minha casa, eu preparei o contrato, enviei-lhe o rascunho e ele não respondeu. Passa uma semana, duas... um mês depois, ele finalmente volta à minha casa e me diz que decidiram ir para o Inter Miami, onde ele não estará sob tanta pressão.”
Messi permanece em Miami e assinou recentemente um contrato com o clube que vai até o final da temporada 2028 da MLS.
Laporta é o favorito para vencer as eleições
As eleições presidenciais do Barcelona estão marcadas para 15 de março, o mesmo dia em que a equipe de Hansi Flick enfrentará o Sevilla na La Liga. De acordo com o Mundo Deportivo, Laporta é o claro favorito à vitória, à frente de Font, Marc Ciria e Xavi Vilajoana.
