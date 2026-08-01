O polonês Wojciech Szczesny, goleiro do Barcelona, revelou que não está disposto a lutar contra o vício do cigarro.

Para além de seu nível dentro de campo, Szczesny conseguiu conquistar o carinho da torcida do Barcelona, graças à sua personalidade franca e ao seu jeito espontâneo.

E, pela primeira vez em sua carreira, ele passou a ter um canto especial da torcida (Szczesny, o fumante), algo que o deixa muito feliz, apesar de estar ligado ao seu vício de fumar.

O jornal Sport publicou as declarações de Szczesny durante sua entrevista ao jornal The Athletic, na qual falou sobre a "fraqueza" da qual sofre, afirmando que, apesar de ser algo "terrível" e que não recomenda a ninguém, ele não está disposto a travar uma batalha contra isso.

O goleiro polonês disse: "Nunca tive um canto só meu antes, então estou aproveitando isso. Pode não parecer a coisa mais profissional do mundo, mas eu sou assim. As pessoas sabem que tenho um vício do qual não consigo me livrar".

E acrescentou: "Acho que isso também soa verdadeiro para elas, porque muitos jogadores têm diferentes tipos de vício, seja nicotina, álcool ou jogos de azar. Mas eu sou aberto sobre esse assunto. É um vício que eu nem estou disposto a combater. Eu o aceito, e talvez seja isso que faça com que pareça verdadeiro aos olhos das pessoas".

O goleiro polonês também explicou que as pessoas não acham que ele fuma apenas por causa de fotos tiradas por paparazzi, mas porque ele mesmo admitiu isso.

E disse: "Eu admiti meu vício, um vício do qual muitas pessoas ao redor do mundo sofrem. E talvez as pessoas consigam se enxergar nessa história".

E completou, afirmando: "Eu nunca penso em incentivar as pessoas a fumar. Acho que é algo terrível, e todos deveriam evitar. É um dos meus pontos fracos, mas estou em paz com essa fraqueza".