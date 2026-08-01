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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vício? Astro do Barcelona abre o coração com confissões surpreendentes

W. Szczesny
La Liga
Barcelona
Espanha

O polonês Wojciech Szczesny, goleiro do Barcelona, revelou que não está disposto a lutar contra o vício do cigarro.

Para além de seu nível dentro de campo, Szczesny conseguiu conquistar o carinho da torcida do Barcelona, graças à sua personalidade franca e ao seu jeito espontâneo. 

E, pela primeira vez em sua carreira, ele passou a ter um canto especial da torcida (Szczesny, o fumante), algo que o deixa muito feliz, apesar de estar ligado ao seu vício de fumar.

O jornal Sport publicou as declarações de Szczesny durante sua entrevista ao jornal The Athletic, na qual falou sobre a "fraqueza" da qual sofre, afirmando que, apesar de ser algo "terrível" e que não recomenda a ninguém, ele não está disposto a travar uma batalha contra isso.

O goleiro polonês disse: "Nunca tive um canto só meu antes, então estou aproveitando isso. Pode não parecer a coisa mais profissional do mundo, mas eu sou assim. As pessoas sabem que tenho um vício do qual não consigo me livrar".

E acrescentou: "Acho que isso também soa verdadeiro para elas, porque muitos jogadores têm diferentes tipos de vício, seja nicotina, álcool ou jogos de azar. Mas eu sou aberto sobre esse assunto. É um vício que eu nem estou disposto a combater. Eu o aceito, e talvez seja isso que faça com que pareça verdadeiro aos olhos das pessoas".

O goleiro polonês também explicou que as pessoas não acham que ele fuma apenas por causa de fotos tiradas por paparazzi, mas porque ele mesmo admitiu isso.

E disse: "Eu admiti meu vício, um vício do qual muitas pessoas ao redor do mundo sofrem. E talvez as pessoas consigam se enxergar nessa história".

E completou, afirmando: "Eu nunca penso em incentivar as pessoas a fumar. Acho que é algo terrível, e todos deveriam evitar. É um dos meus pontos fracos, mas estou em paz com essa fraqueza".

  • Wojciech Szczesnygetty

    Apaixonei-me pelo Barcelona

    Quando recebeu a proposta do Barcelona, após uma reflexão tranquila, Szczesny prometeu a si mesmo que, se a aceitasse, aproveitaria ao máximo.

    Ele disse: "Eu me sinto como um dos torcedores que estão dentro do estádio. Encaro esta fase como uma recompensa extra na minha carreira. Vou tirar o máximo proveito dela e aproveitá-la da maneira que gosto, e parece que as pessoas sentem isso de verdade".

    E acrescentou: "Sinto uma quantidade enorme de amor por parte da torcida, na mesma medida em que eu também me apaixonei por este lugar e pelo Barcelona".

    O goleiro polonês tem consciência de que muitos o veem como "o jogador mais velho do vestiário, e também o mais sorridente e descontraído", mas ressaltou que há outros lados da sua personalidade que nem sempre vêm à tona.

    Ele destacou: "Às vezes, o que você mostra na capa não é tudo o que existe dentro de você. Eu poderia ter ficado calado, não sorrir, não aproveitar tanto a minha vida e tentar ser visto mais como um jogador profissional que tem um grande entendimento de futebol e pode transmitir sua experiência aos jogadores mais jovens".

    E concluiu sua fala dizendo: "Mas escolhi não fazer isso".

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