Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fabio Gallo Vicenza 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Traduzido por

Vicenza x Union Brescia: escalações, onde assistir na TV e por streaming

Serie C
LR Vicenza x FeralpiSalò
LR Vicenza
FeralpiSalò

Primeiro contra segundo: a 34ª rodada do Grupo A da Série C coloca frente a frente o já promovido Vicenza e o Union Brescia. Tudo sobre escalações, canal de TV e transmissão ao vivo.

O Vicenza já está promovido para a Série B, mas o confronto com o Union Brescia continua sendo um grande clássico imperdível.

O primeiro e o segundo colocados do Grupo A da Série C se enfrentam na 34ª rodada, com os biancorossi fortalecidos por uma conquista merecida e garantida com bastante antecedência graças a uma temporada dominante, e as Rondinelle chamadas a defender sua posição — fundamental para os playoffs — da perseguição de Lecco e Trento, entre outros.

A seguir, veja o que você precisa saber sobre Vicenza x Brescia: as escalações, o canal de TV onde assistir e a cobertura via streaming da partida.

Esta página contém links de afiliados. Quando você assina uma assinatura por meio desses links, recebemos uma comissão

Descubra as melhores ofertasAssine o NOW

  • VICENZA x UNION BRESCIA: Canal de TV e transmissão ao vivo

    • Jogo: Vicenza x Union Brescia

    • Data: domingo, 29 de março de 2026

    • Horário: 14h30

    • Canal de TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e em sinal aberto no Teletutto (12 TDT na Lombardia)

    • Streaming: NOW, Sky Go, site da Teletutto

    • Publicidade

  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Capello. Técnico: Gallo.

    UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci; Cazzadori, Balestrero. Técnico: Corini.

  • ONDE ASSISTIR AO JOGO VICENZA X UNION BRESCIA NA TV

    O jogo Vicenza x Union Brescia será transmitido pelo Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e em sinal aberto pelo Teletutto (canal 12 da TV digital terrestre na Lombardia).

  • VICENZA X UNION BRESCIA EM TRANSMISSÃO AO VIVO

    O jogo Vicenza x Union Brescia poderá ser assistido por streaming tanto no NOW quanto pelo Sky Go, além do site Teletutto.it.

Serie C
LR Vicenza crest
LR Vicenza
LRV
FeralpiSalò crest
FeralpiSalò
BRE