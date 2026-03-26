Vicenza x Union Brescia: escalações, onde assistir na TV e por streaming

O Vicenza já está promovido para a Série B, mas o confronto com o Union Brescia continua sendo um grande clássico imperdível.

O primeiro e o segundo colocados do Grupo A da Série C se enfrentam na 34ª rodada, com os biancorossi fortalecidos por uma conquista merecida e garantida com bastante antecedência graças a uma temporada dominante, e as Rondinelle chamadas a defender sua posição — fundamental para os playoffs — da perseguição de Lecco e Trento, entre outros.

A seguir, veja o que você precisa saber sobre Vicenza x Brescia: as escalações, o canal de TV onde assistir e a cobertura via streaming da partida.

Esta página contém links de afiliados. Quando você assina uma assinatura por meio desses links, recebemos uma comissão