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Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Verona: Baroni é oficializado após a rescisão com o Torino

Hellas Verona
Mercado da bola
Torino
M. Baroni

O ex-técnico do Torino volta ao banco do Verona

Conforme consta no comunicado oficial do clube granata, “o Torino Football Club informa que rescindiu de comum acordo o contrato com o técnico Marco Baroni. O clube deseja o melhor a Baroni no prosseguimento de sua carreira”.


Para o comando técnico do Torino, após o período em que Roberto D’Aversa assumiu o cargo após a demissão de Baroni, foi escolhido Ignazio Abate.


Baroni, por sua vez, retorna ao Verona, conforme consta no site do Hellas:Verona – O Hellas Verona FC informa que, a partir de 1º de julho, confiou a condução técnica da equipe principal a Marco Baroni, que assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2028, com opção de prorrogação até 2029.


Nascido em Florença em 11 de setembro de 1963, o técnico retorna ao banco do Hellas após a experiência da temporada 2023/24, que terminou com a permanência na Série A e a 13ª colocação final na classificação. Anteriormente, ele já havia feito parte da comissão técnica do Hellas na temporada 2002/03, como assistente de Alberto Malesani”.


  • O comunicado continua: “Sua ligação com o Verona remonta à época em que era jogador: Baroni, de fato, vestiu a camisa gialloblù de 1995 a 1998, somando 93 partidas e 9 gols entre a Série A, a Série B e a Copa da Itália.


    Ao longo de sua carreira como técnico, conquistou duas promoções para a Série A: com o Benevento na temporada 2016/17 e com o Lecce em 2021/22. Na primeira divisão, também garantiu a permanência no comando do próprio Lecce e do Hellas Verona.


    O Hellas Verona FC dá as calorosas boas-vindas ao técnico Marco Baroni e a todos os membros de sua comissão técnica, desejando-lhes um bom trabalho.”


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