Verona: Baroni é oficializado após a rescisão com o Torino

Conforme consta no comunicado oficial do clube granata, “o Torino Football Club informa que rescindiu de comum acordo o contrato com o técnico Marco Baroni. O clube deseja o melhor a Baroni no prosseguimento de sua carreira”.
Para o comando técnico do Torino, após o período em que Roberto D’Aversa assumiu o cargo após a demissão de Baroni, foi escolhido Ignazio Abate.
Baroni, por sua vez, retorna ao Verona, conforme consta no site do Hellas: “Verona – O Hellas Verona FC informa que, a partir de 1º de julho, confiou a condução técnica da equipe principal a Marco Baroni, que assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2028, com opção de prorrogação até 2029.
Nascido em Florença em 11 de setembro de 1963, o técnico retorna ao banco do Hellas após a experiência da temporada 2023/24, que terminou com a permanência na Série A e a 13ª colocação final na classificação. Anteriormente, ele já havia feito parte da comissão técnica do Hellas na temporada 2002/03, como assistente de Alberto Malesani”.