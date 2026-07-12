Veneza, oficial: 36 jogadores em pré-temporada

O Venezia FC inaugura oficialmente a temporada 2026/27 com o tradicional treinamento de pré-temporada em Falcade, nas Dolomitas de Belluno. Lá, o time realizará dois treinos por dia para estabelecer as bases da preparação para o novo campeonato.





Conforme informado no site do clube da Lagoa, 36 jogadores partiram hoje para o local do treinamento, aos quais se juntará nos próximos dias Yeboah, que acaba de voltar dos compromissos na Copa do Mundo. A estadia em Falcade terminará no sábado, 25 de julho.



