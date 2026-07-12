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Giovanni StroppaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Veneza, oficial: 36 jogadores em pré-temporada

Venezia
G. Stroppa
Campeonato Italiano

A lista dos jogadores convocados por Stroppa para a pré-temporada

O Venezia FC inaugura oficialmente a temporada 2026/27 com o tradicional treinamento de pré-temporada em Falcade, nas Dolomitas de Belluno. Lá, o time realizará dois treinos por dia para estabelecer as bases da preparação para o novo campeonato.


Conforme informado no site do clube da Lagoa, 36 jogadores partiram hoje para o local do treinamento, aos quais se juntará nos próximos dias Yeboah, que acaba de voltar dos compromissos na Copa do Mundo. A estadia em Falcade terminará no sábado, 25 de julho.


  • A LISTA

    Goleiros:

    Matteo Grandi, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.


    Defensores:

    Armel Bella Kotchap, Thierry Correia, Bartol Franjic, Alejandro Gomes Furtado, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Junior Ligue, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibe, Michael Venturi.


    Meio-campistas:

    Toma Basic, Lorenzo Berardi, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Marko Farji, Thorir Helgason, Nunzio Lella, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Perez.


    Atacantes:

    Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, Mohamed Malang Toure.




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